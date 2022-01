L'oroscopo di domani 18 gennaio sarà caratterizzato da eventi che lasceranno di stucco i segni zodiacali. I transiti planetari, grazie alla loro influenza, incideranno fortemente sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale di ciascuno di noi.

Per esempio, stando alla configurazione planetaria, i Gemelli e la Vergine dovranno venire a patti con il partner, mentre il Leone, la Bilancia e l'Acquario si riveleranno molto socievoli. Il Cancro e il Sagittario lavoreranno sulla loro autostima, al contrario del Capricorno che si farà prendere dal panico.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 18 gennaio 2022.

Oroscopo e consigli dalle stelle di martedì 18 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: cercherete di sfruttare tutte le vostre risorse. Non avrete voglia di perdervi in chiacchiere inutili perché punterete a realizzare i vostri obiettivi nel minor tempo possibile. Darete spazio al lato più razionale del vostro carattere, mentre lascerete in disparte quello più fantasioso e sbarazzino.

Toro: avrete bisogno di introdurre qualche piccolo cambiamento nella vostra quotidianità. Andrete alla ricerca di novità stimolanti e che vi permettano di vedere il mondo da un altro punto di vista. La famiglia sarà molto comprensiva nei vostri confronti e anche il partner vi darà tutto il suo aiuto.

Gemelli: il dialogo con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti, sarà molto difficile comprendervi, però, deciderete di non gettare la spugna. Empatia e tolleranza saranno fondamentali per il miglioramento delle dinamiche di coppia. Sul lavoro, tutto andrà per il verso giusto.

Cancro: avrete paura di non essere all'altezza degli incarichi che vi verranno dati.

Il lavoro vi metterà sotto pressione, rischiando di farvi smarrire la strada. L'oroscopo di domani vi suggerisce di non soffermarvi troppo sui cattivi pensieri e di provare a rafforzare la vostra autostima.

Previsioni zodiacali di domani 18 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sentirete il bisogno di trascorrere più tempo possibile con i vostri amici.

Adorerete dare spazio alla vostra vita sociale, anche se le restrizioni del momento ve lo consentiranno in modo limitato. Sarete lieti di poter aiutare un amico in difficoltà e di poter condividere le vostre esperienze di vita.

Vergine: il rapporto con il partner continuerà a essere caratterizzato da continue tensioni. Per mettere fine ai fraintendimenti, deciderete di compiere la prima possa. L'orgoglio vi impedirà di spingervi troppo oltre, ma la persona amata apprezzerà lo stesso il vostro nuovo comportamento.

Bilancia: niente e nessuno riuscirà a tenervi lontano dalle persone care. Crederete fermamente nell'amicizia e nei sentimenti scaturiti dai rapporti con il partner e con i parenti. La vostra positività spingerà molti amici a seguire il vostro esempio.

Sul lavoro, almeno per il momento, dovrete avere molta pazienza.

Scorpione: nella giornata di domani sarete molto riflessivi. Avrete voglia di ritagliarvi un po' di tempo per pensare al futuro e alla strada intrapresa. Non sarà facile allontanare i dubbi, però, con l'aiuto degli amici, avrete modo di essere più padroni della situazione. In famiglia, ci saranno dei dubbi.

Astrologia e profili zodiacali del 18 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: tenderete a sottovalutare le vostre potenzialità. Sarete molto ipercritici e non accetterete l'idea di commettere degli errori. L'oroscopo di domani vi consiglia di provare a intraprendere un percorso di crescita personale. Vi basterà apprendere poche e semplici tecniche per sentirvi molto meglio.

Capricorno: farete fatica a tenere tutto sotto controllo. Gli impegni saranno così tanti da non permettervi di affrontare serenamente il rapporto con gli altri. La vostra sarà una lotta continua contro il tempo e contro le scadenze. Sarà fondamentale rivedere le vostre priorità principali.

Acquario: il vostro sorriso sarà motivo di gioia in famiglia. Contagerete tutti con la vostra esuberanza e proporrete idee che verranno accolte con molto entusiasmo. Non vi farete buttare giù dalle difficoltà perché userete l'ironia come vostra arma principale. Il rapporto con il partner sarà ancora un po' teso.

Pesci: tenderete a rimanere in disparte, senza cercare di attirare l'attenzione delle persone care.

Sarete degli ottimi osservatori, caratterizzati da un forte senso critico e da un'empatia degna di nota. Il lavoro non comporterà difficoltà eccessive e anche in famiglia la situazione rimarrà stabile.