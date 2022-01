L'Oroscopo di lunedì 31 gennaio avrà in serbo una giornata molto interessante. I transiti planetari definiranno le previsioni astrologiche di domani e influenzeranno gli aspetti principali della vita quotidiana dei segni zodiacali, come l'amore, il lavoro e la socialità. Alcuni di loro saranno pronti ad accogliere con gioia le nuove sfide, mentre altri ancora non vorranno abbandonare la quiete del weekend.

Nel dettaglio, il Toro, la Bilancia e l'Acquario avranno una vita sociale molto vivace, mentre i Gemelli e il Sagittario saranno più solitari.

Il Leone, lo Scorpione e il Capricorno porteranno al massimo la loro produttività, al contrario del Cancro e dei Pesci che preferiranno condurre una giornata più serena.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di domani 31 gennaio.

Previsioni astrologiche di lunedì 31 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto sicuri di voi stessi. Non metterete in dubbio le vostre capacità e i risultati ottenuti non faranno altro che dimostrare questa tesi. Le previsioni zodiacali, però, vi consigliano di rimanere umili e di rapportarvi con gli altri così come avete sempre fatto. La persona amata potrebbe avere dei dubbi.

Toro: non amerete molto stare da soli. Preferirete trascorrere il tempo in compagnia degli amici e della famiglia.

Non considererete la casa come un luogo accogliente, ma come un ostacolo alla vostra libertà. Questo potrebbe avere delle ripercussioni profonde sul vostro stato d'animo.

Gemelli: questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Non vi sentirete a vostro agio con gli altri e preferirete stare da soli. Il rapporto con i colleghi non sarà dei migliori perché farete fatica a trovare un punto di incontro.

Non apprezzerete molto il gioco di squadra.

Cancro: non sarete ancora pronti a lasciarvi alle spalle la serenità del weekend. Vi impegnerete sul lavoro, ma deciderete di dedicare anche tanto tempo ai vostri interessi. Amerete svolgere diversi sport e occuparvi della cura della casa. Il rapporto con il partner andrà a gonfie vele.

Oroscopo di domani 31 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete intenzionati a liberarvi di tutte le distrazioni. Avrete molto lavoro da fare e attribuirete un grande valore al vostro tempo. Forse, all'inizio, non sarà facile introdurre nuove abitudini nella routine quotidiana, ma piano piano tutto andrà per il meglio. Il rapporto con la famiglia migliorerà.

Vergine: non tutto andrà per il verso giusto. Ci saranno degli imprevisti che vi causeranno un forte stress. Sarete restii a chiedere aiuto, ma le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a coinvolgere i vostri cari. Sicuramente, troveranno il modo migliore per starvi accanto.

Bilancia: sarete molto vivaci e socievoli. Amerete conoscere persone nuove e ascoltare il loro punto di vista.

Condividere le vostre esperienze vi farà sentire molto meglio con voi stessi e vi darà modo di uscire dal guscio. Potrebbero esserci delle novità importanti sul lavoro.

Scorpione: non sarete molto soddisfatti del vostro impegno. Vi renderete conto di poter fare molte cose per migliorare, ma avrete bisogno di concentrarvi sulla vostra organizzazione quotidiana. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di agire gradualmente, senza saltare le tappe.

Profili zodiacali del 31 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi prenderete un po' di tempo per ridefinire il vostro rapporto con gli altri. Avrete la sensazione di non desiderare più la vicinanza di certe persone. Cercherete di non ferire i sentimenti dei vostri conoscenti, ma non potrete fare a meno di mettere il benessere personale al primo posto.

Capricorno: finalmente, vi sentirete pronti a introdurre i cambiamenti tanto desiderati. Avrete tanti obiettivi da realizzare e non vi farete fermare dai piccoli imprevisti quotidiani. Darete attenzioni al partner, ma la vostra priorità sarà quella di occuparvi del posto di lavoro. Questo potrebbe causare delle incomprensioni nella coppia.

Acquario: la presenza dei vostri amici vi infonderà ottimismo e spensieratezza. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle i dispiaceri dei giorni passati, per dedicarvi al rapporto con altri. Ci saranno occasioni per conoscere nuove persone e, forse, Cupido sarà molto generoso nei vostri confronti.

Pesci: questa giornata vi porterà tanta serenità. Darete massima importanza ai rapporti con gli altri e cercherete di rendere felice la persona amata. Lo stress non inciderà sul vostro umore perché troverete la giusta soluzione per allontanarlo. Una piccola sorpresa potrebbe lasciarvi di stucco.