Lunedì 14 febbraio troveremo sul piano astrologico la Luna sostare sui gradi del Cancro, mentre Mercurio, Marte, Venere e Plutone transiteranno nel segno del Capricorno. Giove assieme a Nettuno, invece, proseguiranno l'orbita in Pesci, così come il Sole e Saturno resteranno stabili nel segno dell'Acquario. Urano, in ultimo, permarrà in Toro.

Oroscopo di San Valentino favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Capricorno: trasgressivi. La commistione tra la Luna opposta e il duetto Mercurio-Venere sui loro gradi farà probabilmente sì che i nati Capricorno, durante la festa degli innamorati, si riscoprano oltremodo trasgressivi e vogliosi di sperimentare sotto le lenzuola.

2° posto Toro: regali mozzafiato. Se c'è un segno che potrebbe non badare a spese per soddisfare i desideri della dolce metà a San Valentino quello è sicuramente il Toro, in particolar modo le prime due decadi che tenteranno in ogni modo di rendere questo giorno il più speciale possibile.

3° posto Cancro: innamorati. Le destabilizzazioni professionali dell'ultimo periodo saranno, con ogni probabilità, accantonate del tutto il 14 febbraio dai nati Cancro, i quali preferiranno di gran lunga dimostrare il loro amore al partner senza gesti eclatanti ma col profondo sentimento che si celerà dietro ogni piccola attenzione.

I mezzani

4° posto Acquario: focus sul luogo. Al quarto segno Fisso, un po' in controtendenza durante questa giornata dedicata agli innamorati, interesserà probabilmente più il luogo dove si troverà col partner piuttosto che regali, cene e promesse reciproche.

A tal proposito, il segno d'Aria penserà e pernotterà per tempo il posto idoneo per trascorrere con l'amato bene questo evento.

5° posto Ariete: carpe diem. La festa degli innamorati per i nati sotto il segno dell'Ariete sarà, c'è da scommetterci, all'insegna della voglia di godersi il momento, prescindendo dai problemi della coppia.

Soprattutto la prima decade, difatti, sarà indotta a trascorrere questa giornata provando a regalarsi una giornata da ricordare con la persona che ha accanto, malgrado con quest'ultima non vada tutto a gonfie vele da un po'.

6° posto Gemelli: flirt. Mentre la maggior parte degli accasati si adopererà per trascorrere un San Valentino galante e passionale, i nati Gemelli potrebbero, invece, uscire assieme alle amiche per incontrare qualche single intrigante, col quale magari instaurare un fugace ma intenso flirt.

7° posto Bilancia: routine. Il secondo segno d'Aria, durante la festa degli innamorati, deciderà probabilmente di comune accordo col partner di non prodigarsi nella creazione di una serata speciale, piuttosto di accontentarsi semplicemente di ciò che questo lunedì offrirà loro in maniera spontanea.

8° posto Scorpione: tesi. L'atmosfera amorevole della festa degli innamorati sarà presumibilmente smorzata dal mood teso dei nati Scorpione, i quali non riusciranno minimamente a svagare la mente dalle problematiche pratiche del momento, beghe abitative in primis.

9° posto Pesci: tabù. La terza decade di casa Pesci potrebbe dover fare i conti con qualche discorso tabù che riemergerà in coppia proprio nella giornata di San Valentino, argomenti pruriginosi che renderanno il clima meno affettuoso e focoso di come se lo sarebbero aspettati inizialmente.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: sfuggenti. Quasi a volerla farla pagare all'amato bene per le ruggini dei giorni scorsi, i nati Vergine diverranno, con tutta probabilità, sfuggenti sia nei gesti che nello sguardo, facendo saltare la mosca al naso al partner che non desiderava altro che trascorrere una serata all'insegna dell'amore reciproco.

11° posto Sagittario: pantofolai. La comunicazione in coppia potrebbe segnare il passo a San Valentino per i nati Sagittario e con essa anche le arti amatorie in camera da letto. Più che passioni da mille e una notte, in casa del segno di Fuoco sarà più plausibile che la coppia si orienti per la visione di un film d'amore.

12° posto Leone: solitari. L'amore e le sue mille sfumature non faranno probabilmente parte della tavolozza di colori esistenziale dei felini in questo San Valentino, in quanto il segno Fisso sarà perlopiù focalizzato a rigenerarsi interiormente e, per riuscirci al meglio, dovrà agire in solitaria.