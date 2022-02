Nella settimana dal 14 al 20 febbraio troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal segno del Cancro alla Bilancia, mentre il Sole cambierà domicilio passando dall'Acquario (dove risiede Saturno) al segno dei Pesci (dove sostano Nettuno e Giove). Mercurio, invece, viaggerà dal segno del Capricorno (dove risiedono Marte, Venere e Plutone) ai gradi dell'Acquario, nel frattempo Urano proseguirà il moto in Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: sognatori. Settimana in crescendo quella che potrebbero trascorrere i nati Scorpione, specialmente per ciò che concernerà le faccende affettive.

Determinante sarà lo sbarco del Luminare giallo nel loro Elemento che, dal weekend, formerà una congiunzione con Nettuno d'Acqua acuendo l'indole sognatrice, sopita oramai da qualche mese, del terzo segno Fisso.

2° posto Cancro: passionali. Eccezion fatta per le controverse giornate del 17 e 18 febbraio, i nati Cancro avranno ottime chance di riscoprirsi oltremodo passionali nel ménage amoroso, soprattutto chi tra loro vive una relazione stabile. La seconda decade, inoltre, nella giornata di domenica potrebbe avvertire il desiderio di stupire il partner con una sorpresa da mille e una notte.

3° posto Leone: regime alimentare. Martedì, mercoledì e domenica saranno, con tutta probabilità, giornate ideale in casa Leone per apportare delle modifiche salutari al loro regime alimentare, come l'eliminazione dei cosiddetti cibi spazzatura a pro di un uso maggiore di frutta e verdura.

La terza decade, nella giornata di venerdì, potrebbe avere qualche imprevisto pratico che tenderà a fargli perdere le staffe.

I mezzani

4° posto Pesci: weekend top. Dal pomeriggio di venerdì e per l'intero fine settimana, i nati Pesci avranno ottime chance di centrare qualche entusiasmante colpo professionale che gli varrà, oltre a una cospicua entrata economica, anche l'apprezzamento di capi e colleghi.

Attenzione, invece, alle giornate di mercoledì e venerdì quando la seconda decade dovrà presumibilmente rapportarsi a un cliente indisponente.

5° posto Acquario: lucidi. Il ritorno di Mercurio nel segno, a differenza del suo ultimo transito di gennaio, sarà in moto diretto e, risvegliando i sentori lungimiranti del Grande Malefico donerà probabilmente ai nati Acquario la lucidità necessaria per non farsi abbindolare da eventuali imbonitori nel corso di questi sette giorni.

6° posto Gemelli: schietti. Le prime tre giornate assieme a domenica saranno, c'è da scommetterci, i momenti ideali per togliersi qualche sassolino dalla scarpa per il segno d'Aria, in particolar modo nella cerchia amicale. Da quando Giove è entrato in quadratura, difatti, il segno Mobile ha dovuto fare i conti con qualche colpo basso fatto in sordina da alcuni amici e questa settimana potrà, finalmente, replicare a tono.

7° posto Capricorno: stringere la cinghia. Il grande rischio di questi sette giorni, specialmente mercoledì, sarà che i nati Capricorno si lascino prendere la mani dallo shopping, dedicandosi a spese ben oltre le loro possibilità economiche del momento. Facile intuire che, seguendo tale andazzo spendereccio, a fine mese vedrebbero il loro conto in rosso.

8° posto Ariete: a denti stretti. Le prospettive settimanali per il primo segno zodiacale in materia di relazioni interpersonali potrebbero non essere delle migliori, in quanto il segno di Fuoco dovrà ingoiare qualche rospo e mordersi la lingua in più occasioni per evitare continui battibecchi.

9° posto Sagittario: in gabbia. Sul fronte professionale di casa Sagittario si respirerà probabilmente un clima di costrizioni e ristrettezze economiche che faranno sentire i nativi come animali in gabbia. A risentire maggiormente di questa sensazione claustrofobica saranno, con ogni probabilità, le prime due decadi che farebbero meglio a evitare contrasti coi capi, perché il rischio che quest'ultimi gli diano il benservito sarà alto.

Ultime posizioni

10° posto Toro: sfiduciati. Nemmeno la Luna amica in Vergine di giovedì e venerdì riuscirà a risollevare le sorti di questa settimana particolarmente pesante per i nati Toro. Più che che effetti eventi che accadranno al segno Fisso, però, sarà la predisposizione mentale di quest'ultimo a fargli scorgere solo il bicchiere mezzo vuoto di ciò con cui avranno a che fare, divenendo oltremodo sfiduciati anche sul versante relazionale.

11° posto Vergine: fiacchi. Lo scarno bottino energetico dei nati sotto il segno della Vergine, in particolar modo della prima decade, li potrebbe indurre a rallentare i ritmi pratici e professionali. Peccato, però, che da una parte il partner esigerà dal segno di Terra che porti a compimento alcune attività domestiche e dall'altro, come se non bastasse, il capo si aspetterà che adempia alle solite mansioni lavorative.

12° posto Bilancia: amore flop. A venir meno in questa settimana di metà febbraio sarà, c'è da scommetterci, il feeling sotto le lenzuola in casa Bilancia, coi nativi che potranno contare su buone doti comunicative ma quando la discussione si sposterà in camera da letto parranno terminare gli argomenti.