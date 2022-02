L'oroscopo del 17 febbraio vedrà un Toro più frizzantino dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono, mentre il Sagittario sarà più energico sul posto di lavoro. Acquario potrebbe sperimentare nuove idee professionali, mentre Gemelli potrebbe non essere così sorridente in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 17 febbraio.

Oroscopo e previsioni astrali di giovedì 17 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: giornata tutto sommato discreta per voi nativi del segno. In amore cercherete di essere abbastanza comprensivi nei confronti del partner, provando a dare una scossa al vostro rapporto.

Se siete single forse è arrivato il momento di abbandonare alcune strade del passato. Nel lavoro il pianeta Mercurio vi sarà di grande aiuto per i vostri progetti, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale più armoniosa secondo l'oroscopo. La Luna e Venere, entrambi in trigono, vi renderanno più frizzantini, e darete più attenzione al partner. Se siete single vi sveglierete con il sorriso, con la voglia di far sorridere chi più amate. In ambito lavorativo sarà necessaria maggiore attenzione e cura nei vostri progetti ora che Mercurio si trova in quadratura. Voto - 8️⃣

Gemelli: parte centrale della settimana sottotono per voi nativi del segno, colpa della Luna in cattivo aspetto che offusca i vostri sentimenti.

Single oppure no, cercate di reprimere quei sentimenti di gelosia nei confronti della persona che amate e passate ai fatti, dimostrando quanto vale il vostro amore. Nel lavoro ci sarà qualche buona idea in più da sfruttare grazie a Mercurio. Voto - 6️⃣

Cancro: Venere ancora in opposizione crea qualche problema in amore. Per fortuna la Luna sarà con voi e vi farà comprendere che l'amore non è fatto solo di bellezza e passione.

I cuori solitari dovranno ignorare certi commenti piuttosto fastidiosi. In ambito lavorativo potrete sfruttare la buona posizione di Giove per portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: dovrete reagire con maggior calma e razionalità ai mille problemi che arrivano sul posto di lavoro. La posizione di Saturno e Mercurio è scomoda al momento, ma questo non vorrà dire che dovrete gettare la spugna.

Sfera sentimentale nel complesso discreta. Certo, questo cielo non vi influenzerà più di tanto, ciò nonostante andrete d'accordo con il partner. Se siete single dovrete recuperare un rapporto d'amicizia ormai sbiadito. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale più che soddisfacente e ben equilibrata. L'oroscopo della giornata di giovedì 17 febbraio vi vedrà sorridenti e affettuosi nei confronti del partner. In una parola, adorabili. Se siete single tante tentazioni arriveranno nel corso della giornata, quasi da avere l'imbarazzo della scelta. Nel lavoro vi servirà un po' di fortuna in più considerato che astri come Giove e Mercurio non sono così favorevoli. Voto - 7️⃣

Bilancia: il vostro modo di amare non è così efficace al momento.

State provando a recuperare, ma questo cielo non vi aiuterà per il momento. In ogni caso però, cercate di essere fiduciosi, anche voi single che sognate così tanto l'amore. Per quanto riguarda il lavoro invece qualcosa è cambiato in questo cielo e qualche piccola soddisfazione arriverà di conseguenza. Attenzione però a gestire le energie. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo in ripresa dopo una fastidiosa Luna in quadratura. Sarà nuovamente semplice per voi amare il partner, e vivere splendidi momenti insieme, superando ogni difficoltà. Per quanto riguarda voi single questo è il momento di esprimere i vostri sentimenti con più convinzione. Nel lavoro la giornata potrebbe essere un po' stancante, ma alla fine riuscirete a mettere insieme buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Sagittario: un ottimo Mercurio in sestile dal segno dell'Acquario porterà tante energie da sfruttare soprattutto in ambito lavorativo. Per quanto riguarda i sentimenti la giornata non sarà delle migliori a causa della Luna. Single oppure no, non siate troppo appiccicosi nei confronti della persona che amate cercando di fare i simpaticoni, il risultato potrebbe essere completamente opposto. Voto - 7️⃣

Capricorno: vita sentimentale che torna a farsi valere secondo l'oroscopo. Luna e Venere saranno ancora una volta insieme per voi per regalarvi momenti unici e romantici insieme alla vostra anima gemella. Se siete single ci sarà in voi il desiderio di una nuova avventura d'amore tutta da vivere.

Per quanto riguarda il lavoro alcune occasioni potrebbero essere allettanti, forse un po' troppo per essere vere. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi. In amore ci sarà una discreta stabilità di coppia ma nulla di più. Meglio dunque non spingersi troppo oltre e accontentarsi per una volta. Se siete single la vostra prima impressione a volte è quella più azzeccata. In ambito professionale potreste sperimentare nuove idee che se gestite bene potrebbero rivelarsi un successo. Voto - 8️⃣

Pesci: non una giornata grandiosa per quanto riguarda le questioni di cuore. La Luna in opposizione non sarà di grande aiuto, soprattutto se in questa giornata avete intenzione di fare un discorso serio al partner.

Se siete single i buoni sentimenti in voi non mancheranno, ma forse sarà meglio concentrarsi su altro per questo giovedì. Nel lavoro sarete abbastanza concentrati da mettere insieme ottimi risultati, merito in particolare di Giove nel segno. Voto - 7️⃣