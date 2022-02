Le previsioni dell'oroscopo del giorno 12 febbraio esortano i nati sotto il segno dell'Ariete a mantenere la calma. I Gemelli sono un po' in calo, mentre i Pesci sono in grande forma sia emotivamente che professionalmente.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: qualche piccolo disguido in amore potrebbe rendere la vostra giornata un po' più cupa del previsto. Ad ogni modo, cercate di essere cauti e di non farvi prendere dal panico.

11° Leone: sul lavoro è meglio essere sempre vigili e in guardia. Non prendete decisioni in maniera troppo frettolosa e aspettate prima di trarre conclusioni affrettate.

In ambito sentimentale ci vuole pazienza.

10° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del 12 febbraio denotano una certa discesa dal punto di vista emotivo. Ad ogni modo, non vi abbattete e ricordate che la cosa importante è lottare per le cause giuste.

9° Gemelli: i nati sotto questo segno stanno vivendo degli alti e bassi. Cercate di rimandare le decisioni importanti, proprio in virtù del vostro umore un po' troppo ballerino.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: sul lavoro potrebbe nascere qualche piccola controversia che potrebbe spingervi a commettere qualche errore di valutazione. La cosa importante è restare calmi e impassibili.

7° Toro: l'oroscopo del 12 febbraio vi invita ad essere risoluti in amore.

Se siete indecisi, cercate di smetterla di far prevalere la ragione e seguite solamente il vostro cuore.

6° Acquario: tendenzialmente siete persone estremamente generose. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo buoni con tutti. Nella vita è necessario saper distinguere chi merita e chi, invece, ne approfitta.

5° Capricorno: giornata molto intensa in ambito professionale.

Imparate a gestire gli appuntamenti in modo da non andare nel panico. Se necessario, chiedete aiuto a qualcuno che ne sa più di voi.

Oroscopo 12 febbraio segni fortunati

4° in classifica Scorpione: le stelle vi invitano ad osare un po' di più Spesso tendete ad accontentarvi, ma specie in ambito professionale l'ambizione è una cosa che non deve mai mancare.

3° Vergine: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Dal punto di vista professionale, invece, dovete essere in grado di gestire con calma anche le situazioni più difficili e provanti.

2° Sagittario: l'oroscopo del giorno 12 febbraio vi invitano ad osare di più. Sia in ambito professionale sia in quello sentimentale dovete mettervi in gioco il più possibile.

1° Pesci: giornata entusiasmante su più livelli per i nati sotto questo segno. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto potrebbe ricevere delle soddisfazioni inaspettate.