L'oroscopo del 10 febbraio prevede un Ariete un po’ riduttivo sul posto di lavoro, colpa di Mercurio e Marte negativi che non aiutano, mentre per la Bilancia la Luna in trigono può essere un’occasione per ravvivare un rapporto. Acquario potrà contare su una notevole fermezza al lavoro, mentre Urano in trigono per la Vergine favorirà quei progetti a lungo termine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del 10 febbraio.

Oroscopo e previsioni del 10 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: settore professionale che non rende molto ultimamente secondo l'oroscopo.

Con Marte e Mercurio contrari, sarete piuttosto riduttivi e superficiali, e i vostri progetti di conseguenza non saranno un granché agli occhi degli altri. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà qualche piccolo problema di comunicazione, ma con la Luna in sestile non andrete poi così male. Anche voi single potreste fare qualche piccola gaffe, ma potrebbe risultare piacevole agli occhi di qualcuno. Voto - 7️⃣

Toro: settore professionale che vi vedrà parecchio impegnati secondo l'oroscopo del 10 febbraio. Tutta questa vostra fatica però verrà presto ripagata. In amore Venere cercherà di favorirvi e regalarvi qualche emozione in più, in particolare a voi nati nella terza decade. I single potrebbero essere piuttosto fortunati in questa giornata.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in congiunzione rende i rapporti con il partner più affettuosi e stabili. Mettete da parte cattivi propositi e cercate di far crescere il vostro rapporto insieme alla vostra metà. I cuori solitari si sentiranno pronti per una nuova storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro un pizzico d'intraprendenza potrebbe aiutarvi a fare di più.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo quasi anonimo per voi nativi del segno in amore, dove non riuscite a trovare un motivo che possa portare avanti il vostro rapporto. Cercate di essere più ottimisti. I single si preoccuperanno di più dei rapporti sociali più stretti. Per quanto riguarda il lavoro con Giove in trigono vi darete da fare, ma non sempre verranno fuori grandi risultati.

Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale migliore per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo, la Luna arriverà in vostro soccorso, e porterà una migliore intesa di coppia. Se siete single a volte è difficile dire quello che sentite, ma forse in questa giornata potreste riuscirci. Sul fronte professionale dovrete sapervi adattare alle novità per continuare a crescere. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo del 10 febbraio sottotono a causa della Luna in quadratura. Dovrete saper mettere in pratica quello che provate, dimostrando quanto ci tenete alla vostra anima gemella. Se siete single cercate di non correre troppo se state frequentando una persona. Sul fronte lavorativo mostrerete sempre interesse e curiosità verso nuove iniziative, cercando di fare sempre del vostro meglio.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale un po’ più convincente per voi nativi del segno. La Luna in trigono porterà qualche beneficio alla vostra relazione di coppia, in particolare a voi nati nella seconda decade. I cuori solitari si sentiranno un po’ più liberi. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di essere abbastanza precisi e ordinati, ma con un cielo come questo non sarà così semplice mettere insieme buoni risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo discreto in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. Venere in sestile vi farà sentire amati e apprezzati dal partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single non rinuncerete alle vostre passioni. Sul fronte professionale riuscirete a gestire bene tempo e denaro, arrivando a mettere insieme dei lavori ben fatti.

Voto - 9️⃣

Sagittario: con la Luna in opposizione non sarà facile per voi vivere una relazione stabile. Avrete bisogno di concentrarvi su quelle cose che davvero contano, e per volere una relazione che funzioni veramente, lasciate perdere quelle cose che non sono essenziali. Per quanto riguarda il settore professionale vi servirà qualche idea in più per far funzionare bene i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: anche se la Luna non sarà più in ottimo aspetto, la vostra vita di coppia rimarrà comunque intensa. Sarete sempre fedeli nei confronti del partner, e farete di tutto per essere felici insieme. Se siete single la possibilità di una nuova avventura sentimentale non si spegnerà in voi. Nel lavoro mettete sempre in mostra tutte le vostre abilità, dimostrando quanto siete competenti in materia.

Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali più che soddisfacenti ora che la Luna si trova in trigono dal segno dei Gemelli. La vostra relazione si coppia procederà lungo la direzione giusta, e riuscirete a superare ogni ostacolo insieme. I cuori solitari saranno più sciolti, e con coraggio si faranno avanti. In ambito lavorativo con il giusto impegno riuscirete a mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: piccole incomprensioni in amore per via di questa Luna quadrata. Poco male, perché Venere vi darà una mano a gestire bene la vostra storia d'amore. Se siete single e volete fare conquiste, dovrete essere sicuri di voi. Sul fronte lavorativo non mancheranno ottimi risultati grazie alle mille idee che gireranno nella vostra mente. Voto - 7️⃣