Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 febbraio, i nati sotto il segno del Sagittario devono mantenere la calma. Gli Ariete, invece, possono essere audaci.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: state attraversando una fase di cambiamento e di transizione. Le stelle sono un po' contrarie, pertanto, è opportuno ponderare attentamente le prossime mosse.

11° Leone: sul lavoro ci sono delle situazioni da sviscerare, tuttavia, cercate di mantenere la calma. In ambito sentimentale, invece, è meglio non compiere passi affrettati.

10° Gemelli: la vita è una ruota, o forse sarebbe meglio dire una giostra. Per tale ragione, non crogiolatevi sugli allori e non date mai nulla per scontato. In amore potreste rimanere delusi da qualcuno.

9° Acquario: giornata di risposte per voi. Chi era in attesa che una situazione si sbrogliasse e che certi nodi venissero al pettine, ora potrà risolvere le faccende in sospeso. La fortuna va ad alti e bassi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: se siete in procinto di cimentarvi in una nuova esperienza professionale, allora è il caso di impegnarsi. Guardatevi bene attorno e non abbiate paura di quello che pensano gli altri.

7° Toro: alti e bassi dal punto di vista sentimentale.

L'Oroscopo dell'11 febbraio denota una giornata un po' altalenante sotto più punti di vista. Imparate a mettere da parte l'orgoglio e fate voi il primo passo se necessario.

6° Cancro: c'è qualcosa che vi turba, anche se neppure voi sapete di che cosa si tratta. Cercate di rilassarvi un po' e di staccare la spina dal lavoro, anche solo per qualche ora, vedrete che vi sarà di grande aiuto.

5° Vergine: siete piuttosto intriganti. In amore non vi sarà molto difficile fare delle conquiste piuttosto interessanti. Dal punto di vista del lavoro, invece, dovete essere più pratici.

Oroscopo 11 febbraio primi quattro segni

4° in classifica Capricorno: per i nati sotto questo segno urge una pausa. Non abbiate la pretesa di fare tutto, siate cauti e pensate un po' di più alla vostra salute, sia fisica sia mentale.

3° Bilancia: l'oroscopo del giorno 11 febbraio invita i nati sotto questo segno ad essere audaci. Spesso tendete a bloccarvi per paura di quello che pensano gli altri. Il consiglio è quello di non dare peso ai pettegolezzi.

2° Scorpione: giornata molto energica. La mattinata potrebbe cominciare in modo piuttosto caotico, ma con il vostro spirito organizzativo riuscirete sicuramente a mettere tutto in ordine.

1° Ariete: in amore è importante essere audaci e non arrendersi al primo ostacolo. Le previsioni della giornata odierna denotano un cielo roseo anche dal punto di vista professionale. Rilassatevi un po'.