L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 febbraio 2022. Il periodo evolve all'insegna della Luna che in questo mercoledì passa dal Leone alla Vergine. Come sempre i cambi di segno del satellite terrestre risulta essere un particolare evento atteso da coloro che hanno problemi d'amore o con situazioni affettive da risollevare. Vediamo di capire quali saranno i segni favoriti da tale evento e tutti gli altri più o meno fortunati. Ricordiamo che ad essere analizzati in questo contesto sono i segni della seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 16 febbraio su amore e lavoro consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. È un giorno discreto questo di mercoledì 16 febbraio. Magari non suona "la grancassa" ma proprio per questa apparente tranquillità vi permette di osservare con distacco le situazioni, le persone, il vostro stesso comportamento e magari riuscire ad aggiustare il tiro in certe situazioni. Ricordate che chiarire eventuali malintesi, dovunque si annidino, vi permette di avere la mente più libera e, nel caso fossero irrecuperabili, eliminare quei rapporti che non hanno più niente da dire.

In ambito lavorativo, approfittate di questi giorni per fare un esame della situazione e riportare in carreggiata quello che stava uscendo di strada.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano uno stato da "ko". Questo dunque non è un giorno adatto per fare acquisti, perciò non lasciatevi cogliere da smanie varie per non aprire falle nelle finanze.

Una maggiore disponibilità sarebbe richiesta anche nei rapporti famigliari, sentimentali e di amicizia. Lasciate che questo giro di boa settimanale passi senza agitarvi, altrimenti potreste sprecare tempo e denaro. Non lasciatevi coinvolgere in discussioni stizzose che possono diventare particolarmente agitate se avete a che fare con Gemelli, Vergine e Sagittario.

Sul lavoro state alla larga dai pettegolezzi: potreste trovarvi a dover rispondere di qualcosa che non avete mai detto o pensato.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 16 febbraio mette la sfera amorosa in primo piano: se siete single, da un momento all’altro potrebbe cominciare qualcosa di nuovo e parecchio interessante. Se avete già una relazione, due le ipotesi: o che arrivi qualche tentazione o che il rapporto venga ravvivato da qualche elemento imprevisto. In tutti i casi, l’importante è che abbiate voglia di mettervi in gioco e siate disposti a guardarvi dentro con onestà. Riguardo il lavoro, visto il periodo un po' a rilento gli astri consigliano di fare un piccolo passo indietro in merito ad alcune scelte fatte o da fare.

Oroscopo e stelle del 16 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Questo mercoledì provate a guardare l’amore sotto un altro punto di vista: con ogni probabilità, una persona amica potrebbe cominciare ad apparirvi sotto una luce diversa. La Luna in Leone apre le porte dell’imprevisto: tenetevi pronti a tutto e non temete, perché non c’è nulla di negativo nel vostro cielo, anzi, tutto risplende di fulgido splendore. Attenzione solo agli scatti di nervosismo, fanno solo male alla salute. Nel lavoro la giornata comincia con lo spirito giusto, ma qualcosa strada facendo minaccerà il vostro buonumore. Non permettete che i vostri entusiasmi si spengano per motivi futili. E in serata trovate il modo per dedicarvi un po’ agli amici.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che alcune vostre idee saranno brillanti e vincenti. Di conseguenza risolverete con facilità una faccenda piuttosto spinosa. Per tutta la giornata sprizzerete energia e diplomazia da ogni poro: bravi, anzi bravissimi! Avete tutto lo spazio necessario per portare avanti iniziative che vi stanno a cuore e cominciare a concretizzare progetti. Non mancherà qualche soddisfazione, frutto del vostro impegno, e non mancherà neppure il calore familiare di cui avete tanta voglia. Solo una raccomandazione: sul lavoro non prendete per oro colato ciò che vi viene detto, soprattutto da qualche collega. I furbi sono sempre in circolazione, sappiatelo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 16 febbraio, sottolinea il fatto che se volete realizzare i vostri desideri e raggiungere eventuali obiettivi dovete rischiare un po'. Altrimenti, tutto resterà solo pura teoria e nulla più. In questo periodo la vostra capacità pratica risulta molto chiara e potenzialmente fruttuosa, dunque questa potrebbe essere una giornata adatta per intraprendere qualcosa di importante. In amore dovreste avere più attenzioni nei confronti del partner, cercando di risollevarlo dalle sue debolezze. In campo professionale ci sono i presupposti per fare un bel passo in avanti. Lo spirito d'iniziativa potrà regalare buone soddisfazioni a molti del segno.