L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 febbraio 2022. La giornata di martedì porta buone notizie ma solo per alcuni segni preventivati in positivo. Sarà un periodo vincente per chi? Diciamo che a gongolare tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci saranno solamente in due: pronti a scoprire la verità detta per bocca delle stelle? Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 15 febbraio su amore e lavoro per i segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina.

Previsioni zodiacali di martedì 15 febbraio

Bilancia: ★★★★★. Splendida giornata considerata con cinque stelle super-fortunate. Socievoli, sorridenti e disponibilissimi a nuovi incontri, state rapidamente rivoluzionando il vostro trantran quotidiano. E la cosa vi piace! Un pizzico di novità e un po’ di dinamismo: tanto vi basta per sentirvi, ed essere, del tutto diversi. In amore tutto benissimo, anche se avete ancora molte cose da definire. È che ultimamente avete lasciato andare le cose per conto loro e ora non sapete da dove riprendere. Single, la verve seduttiva si rafforza e i pretendenti o le occasioni aumenteranno. Riuscirete a destreggiarvi con disinvoltura tra le innumerevoli opportunità.

Nel comparto lavoro in arrivo nuove scelte, ma comporteranno un notevole aumento di responsabilità a fronte di ritorni economici di tutto rispetto.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì vedono il periodo in linea generale sottotono. Si delinea dunque una giornata all’insegna della variabilità dell’umore. In generale nulla vi preoccupa, a differenza della vita privata che procede a scatti.

In famiglia la vostra presenza, insolitamente discontinua, suscita perplessità e qualche malumore. Per i sentimenti, non irritatevi se qualcosa non va come previsto. Soprattutto in fatto di rapporti affettivi non tutto risponde alle leggi della razionalità. Single, in molti avrete la strada tracciata. Ed è una comodissima autostrada che vi porterà dritti al cuore della persona che vi ha fatto perdere la testa.

Nel lavoro, croce e delizia: il periodo sta seguendo strade a voi poco comprensibili. Vi date da fare, ma i risultati non sempre sono all’altezza.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 15 febbraio mette sul piatto una giornata positiva, a momenti però un po' flemmatica. La Luna in Leone risulta in un segno di Fuoco come il vostro, così da oggi siete un po’ meno soli. Ma la situazione è tranquilla e avete tutto ciò che serve per cavarvela. Forse vi annoiate un po’, ma non è il caso di lamentarsene: cogliete l’occasione per riposarvi. In amore, situazione più fluida, in fatto di sentimenti. Le vostre fatiche quotidiane trovano consolazione tra le braccia di un amorevole partner. Per i single, ottimismo, socievolezza e simpatia facilitano contatti e nuove conoscenze.

Se siete cuori solitari non per scelta, la vostra condizione ha le ore contate. Nel lavoro, qualche intralcio, probabilmente dovuto ai conti che non tornano. Vi tocca rimetter mano a un progetto per cercare di contenere i costi.

Oroscopo e stelle del giorno 15 febbraio

Capricorno: ★★★★. Si incamminerà sul filo della pura normalità questo martedì d'inizio settimana, senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da portare a casa. La Luna nel segno del Leone imbastisce trame promettenti ed esalta soprattutto gli aspetti pratici della vita. Ne guadagnano in particolare l’ambito domestico e l’attività professionale, che ripartono di slancio. Ampliate il raggio d’azione della vostra attività.

In merito agli affetti, il vostro fascino subisce una flessione e vi fa incassare un picche. Non prendetevela: un buco nell’acqua capita anche ai migliori. Single, non galoppate troppo con la fantasia e rimanete con i piedi ben piantati a terra. Sarà poco romantico, ma certamente molto più sicuro. Nel lavoro, la notevole energia che solitamente vi sostiene si è presa un periodo di ferie. Vi date da fare, ma i risultanti non sono quelli sperati.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che la giornata del 15 febbraio sarà imperniata tutta, o quasi, sulla buona sorte. Se una questione si complica oltre il previsto, non insistete. Prendetevi del tempo per valutare il quadro e per aggiustare il tiro.

In campo sentimentale, i numeri per riuscire non vi mancano ed è questo che più vi tira su di morale. Visto le buone carte da giocare, prendete a cuore una situazione e portatela a buon fine. Single, consolatevi con i sentimenti. Stando alla favorevole disposizione di Sole e Mercurio, sono molti gli incontri e le emozioni che vi attendono. Nel lavoro, la parola chiave per evitare che lo stress superi livelli sopportabili è: sbrigate con calma, con i vostri ritmi, gli impegni quotidiani.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 15 febbraio, preannuncia un periodo poco affidabile. Difficile quantificare quanto e in che misura impatterà sul vostro buon umore, l'importante sarà non lasciarsi sopraffare.

In amore con la calma che vi fa difetto, è una pura illusione da parte vostra sperare che la giornata fili via liscia, senza scontri verbali col partner. Non perdete la calma e resistete alle provocazioni. Eviterete così numerose e inutili complicazioni. Per coloro ancora single: sfruttando le vostre potenzialità anche in amore, mieterete conquiste a tutto andare e a voi resterà solo l’imbarazzo della scelta. Sarete invidiatissimi. Il lavoro è il vero problema. Con Mercurio opposto al segno e pure a Nettuno, avete le idee molto confuse. Rinviate scelte e decisioni.