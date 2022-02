L'oroscopo di martedì 15 febbraio è caratterizzato da tante novità. Alcuni segni zodiacali cercheranno di mantenere un buon rapporto con il partner, mentre altri adoreranno la solitudine. Fondamentale sarà l'influsso dei pianeti nella vita lavorativa, sociale e sentimentale.

Nel dettaglio il Leone e il Sagittario sfrutteranno il loro talento sul lavoro, mentre il Toro, la Vergine e il Capricorno dovranno ancora trovare la loro strada. L'Ariete, i Gemelli e la Bilancia saranno sorpresi dal partner, al contrario dello Scorpione e dei Pesci che manterranno le distanze.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 15 febbraio.

Previsioni zodiacali di martedì 15 febbraio: Toro dubbioso, Gemelli emozionato

Ariete: il partner vi lascerà senza parole, compirà un gesto davvero inaspettato che vi susciterà emozioni molto intense. Per voi sarà impossibile immaginare un futuro senza la vostra dolce metà. Inizierete a lavorare sui prossimi progetti e lascerete libera l'immaginazione.

Toro: anche se sarete contenti di voi stessi, avrete ancora un lungo percorso da affrontare. Inizierete a mettere in dubbio alcune decisioni prese in passato. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di riflettere attentamente sulle prossime mosse.

Gemelli: finalmente sarete pronti a dedicare un po' di tempo alla vita di coppia.

Il partner non potrà fare a meno di apprezzare questo cambiamento e per ricompensarvi vi riserverà una sorpresa davvero speciale. Sarà fondamentale non nascondere le vostre emozioni.

Cancro: il lavoro vi metterà molto sotto pressione. Ci saranno delle situazioni che turberanno la vostra serenità e che vi spingeranno a tornare sui vostri passi.

Confidarvi con un amico potrebbe esservi di grande aiuto. La soluzione risiederà in qualcosa di inaspettato.

Oroscopo del 15 febbraio: Leone fiducioso, Scorpione distante

Leone: sarete pronti a mettere in pratica tutto ciò che avete appreso in precedenza. Il lavoro non vi spaventerà perché saprete di poter affrontare ogni situazione.

Il rapporto con gli amici andrà a gonfie vele, mentre quello con il partner potrebbe subire una piccola battuta d'arresto.

Vergine: avrete tanti interessi nella vostra vita. Non sarete ancora certi della strada da intraprendere perché non vorrete rinunciare a nulla. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di lasciarvi trasportare dalle vostre passioni. Attenzione, però, a non perdere la lucidità.

Bilancia: vi impegnerete al massimo per far funzionare la relazione con il partner. Per fortuna la persona amata vi asseconderà e proverà a rendere questa giornata indimenticabile. Gli amici vi doneranno tutto il loro affetto e la loro complicità.

Scorpione: cercherete di mantenere le distanze da tutto ciò che potrebbe farvi soffrire.

Avrete bisogno di rimanere concentrati sul lavoro, senza interferenze di alcun tipo. Non darete molto spazio neanche al partner, ma questo atteggiamento potrebbe causare delle incomprensioni.

Previsioni astrologiche di domani 15 febbraio: Sagittario allegro, Acquario teso

Sagittario: sarete pronti ad affrontare gli ostacoli a testa alta. Vi sveglierete carichi di energia e autostima. La vostra famiglia non comprenderà bene il motivo della vostra ritrovata positività, ma sarà fiera di voi. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non abbassare la guardia.

Capricorno: il futuro sarà, in parte, motivo di preoccupazione. Non riuscirete ad affrontare la giornata con serenità perché saprete di dover far fronte a numerose problematiche.

Il lavoro vi aiuterà a prendere le distanze da determinati problemi, ma non risolverà le cose.

Acquario: la situazione economica non sarà delle migliori. Le spese da affrontare saranno moltissime e ci saranno degli imprevisti che aumenteranno il livello di stress. Il sostegno degli amici e della famiglia sarà fondamentale. Anche il partner ce la metterà tutta.

Pesci: non sarete pronti a lasciarvi trasportare da una nuova storia sentimentale. Preferirete concentrarvi sui rapporti di amicizia e dare il massimo sul lavoro. Adorerete trascorrere il tempo nella natura e dedicarvi alla scoperta di nuove passioni.