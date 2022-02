L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 febbraio 2022 è pronto a mettere in chiaro come saranno le stelle in merito ai prossimi sette giorni in calendario. Dunque, in primissimo piano i voti, le pagelle e le nuove previsioni zodiacali in esclusiva per i primi sei simboli rappresentanti l'Astrologia. Per essere chiari, fanno parte della prima sestina i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Parlando in merito a quest'ultimi, dunque, gli astri sono propensi a regalare grosse soddisfazioni a coloro nativi del Leone (voto 9) grande favorito per la Festa di San Valentino grazie all'arrivo della Luna nel segno.

Periodo molto positivo anche per la Vergine (voto 8), anch'essa interessata dall'ingresso nel segno dell'Astro d'Argento.

Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica non vedono di buon auspicio il periodo per coloro nativi dell'Ariete (voto 5), nel contesto interessati da sfavorevoli congiunture astrali non troppo facili da tenere a bada.

Astrologia, i transiti della settimana

Prima di iniziare a dare spazio alle previsioni dell'oroscopo della settimana, come al solito ci preme dare qualche informazione su eventuali transiti astrali previsti nel periodo in analisi. A fare la parte del leone come sempre sarà la Luna, forte dei tre passaggi in altrettanti tre segni. Il primo tra questi sarà la Luna in Leone, nel segno di Fuoco lunedì 14 febbraio, giorno dedicato alla festa degli innamorati.

Il secondo transito lunare sarà l'ingresso della Luna in Vergine e, a seguire, quello relativo alla Luna in Bilancia prevista per venerdì 18 febbraio. Lunedì vedremo anche l'ingresso di Mercurio in Acquario e poi, venerdì 18 febbraio, l'ingresso del Sole in Pesci.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. Decisamente impegnativa la settimana sotto analisi in questo contesto per tanti di voi Ariete. A rendere le cose abbastanza impegnative, specialmente nelle questioni interessanti l'amore, le amicizie e gli affetti in generale, astri poco affabili nei confronti del vostro segno.

Forse avete messo troppa carne al fuoco e adesso non sapete che pesci prendere. Al di là dei giochi di parole, il rischio è quello di non riuscire a portare tutto a termine: cercate almeno, se possibile, di fare una selezione quanto più giusta possibile in merito alle cose impellenti. Quanto alla vita sentimentale, non mancheranno momenti di tensioni dovute a una decisione da prendere il più presto possibile.

La valutazione della settimana e le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 14 febbraio;

★★★★ martedì 15, sabato 19 e domenica 20;

★★★ giovedì 17 e venerdì 18;

★★ mercoledì 16 febbraio.

♉ Toro: voto 7. Settimana prevista abbastanza positiva, anche se non sarà da mettere in conto come una vera "top".

Iniziamo con i frangenti meno fortunati, purtroppo per voi preventivati proprio a fine periodo. Avrete una bella gatta da pelare in coincidenza con il weekend: tranquilli, ve la caverete bene ugualmente. Anche se alcuni ostacoli non sono completamente superati, il vostro spirito sarà di gran lunga più positivo rispetto ai giorni scorsi. La vostra attenzione sarà concentrata su una persona a cui tenete e che ha bisogno del vostro intervento: saprete aggiustare le cose con generosità. L’unica raccomandazione è quella di non tirare troppo la corda da un punto di vista fisico; in altre parole, concedetevi un po’ di relax.

Il responso relativo alle stelle dei giorni di vostra competenza:

Top del giorno martedì 15 febbraio;

martedì 15 febbraio; ★★★★★ mercoledì 16 e giovedì 17;

★★★★ lunedì 14 e venerdì 18;

★★★ sabato 19 febbraio;

★★ domenica 20 febbraio.

♊ Gemelli: voto 7.

In arrivo una settimana valutata abbastanza buona per tanti nativi, anche se osserverà un andamento a fasi alterne. A dare pensiero solamente la partenza del periodo: lunedì e martedì sono stati preventivati rispettivamente come "sottotono" e da "ko". Calma e nervi saldi, niente è mai perso senza prima aver combattuto. Anche se molti di voi saranno accompagnati da un certo nervosismo, provare a spostare il proprio punto d’osservazione metterà in condizione di dare giudizi diversi: provate a pensare di aver scelto in precedenza una prospettiva ingannevole e sarete rincuorati. Cominciate a cercare il lato positivo delle cose; quello c’è sempre, tenetelo a mente, anche se spesso tende a sfuggirvi.

Non trascurare la persona amata, datele l’attenzione che merita, lasciatevi abbracciare dalla passione.

Il report condensato relativo alla classifica stelline quotidiana:

Top del giorno giovedì 17 febbraio;

giovedì 17 febbraio; ★★★★★ venerdì 18 e domenica 20;

★★★★ mercoledì 16 e sabato 19;

★★★ lunedì 14 febbraio;

★★ martedì 15 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana vede abbastanza in linea con le attese quasi tutto il periodo sotto analisi, anche se alcune giornate non porteranno i frutti sperati. Prendete nota delle giornate migliori e state alla larga da quelle poco positive. Comunque in generale il periodo andrà meglio del solito, con recuperi, nuovo ottimismo e anche con le forze in aumento sia dal punto di vista sia fisico che psicologico.

Troverete anche la giusta carica per portare a termine eventuali impegni presi e magari seminare il terreno per nuovi progetti. Crescerà la fiducia nelle nelle proprie capacità ma non sarà da rifiutare a priori un consiglio, che invece potrebbe rivelarsi molto prezioso. Le acque dell’amore sono un po’ troppo calme: perché non provate a smuoverle un po'?

Le stelline relative alle giornate buone e meno buone:

Top del giorno domenica 20 febbraio;

domenica 20 febbraio; ★★★★★ venerdì 18 e sabato 19;

★★★★ lunedì 14 e giovedì 17;

★★★ mercoledì 16 febbraio;

★★ martedì 15 febbraio.

♌ Leone: voto 9. Questa settimana inizerà in grande stile per tantissimi di voi Ariete. A portare fortuna, proprio nella giornata dedicata in calendario a San Valentino, arriverà la Luna nel vostro segno.

Presumibilmente saranno assolutamente ben disposti i prossimi sette giorni, pronti a regalare soddisfazioni a piene mani a coppie, single, lavoratori e nelle amicizie in generale. A favorire tantissimi eventi a livello soprattutto sentimentale nuove opportunità da cogliere sul nascere. L’amore ruberà la scena a tutto il resto, portando coinvolgimento e intense emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio fare appello alla vostra ben nota diffidenza: qualcuno potrebbe mostrare un volto decisamente diverso rispetto a quello reale. La forma fisica è prevista più che buona.

La qualità dei prossimi sette giorni valutati con le stelle:

Top del giorno lunedì 14 febbraio (Luna nel segno);

lunedì 14 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 15, mercoledì 16 e venerdì 18;

★★★★ giovedì 17 e sabato 19;

★★★ domenica 20 febbraio.

♍ Vergine: voto 8.

Si preannuncia un periodo sicuramente positivo per voi Vergine. Le stelle brilleranno per tantissimi nativi già dai primi giorni del periodo, dunque non preoccupatevi. L'oroscopo della settimana 14-20 febbraio invita a sorridere fin da adesso. In generale sarà una settimana migliore rispetto a questa in corso, questo è poco ma sicuro. E in tanti comincerete il periodo certamente con l’animo più leggero e uno spirito propositivo: otterrete presto risultati concreti in molti contesti. Sul fronte sentimentale c’è invece qualche irrequietezza di troppo, il che potrebbe spingervi a fare qualche passo falso. Contate fino a dieci, se dovesse essere il caso anche fino a venti.

Il resoconto giornaliero con le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 16 febbraio (Luna nel segno);

mercoledì 16 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17;

★★★★ venerdì 8 febbraio;

★★★ sabato 19 febbraio;

★★ domenica 20 febbraio.

È possibile continuare con i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo settimanale con la classifica finale completa per tutti i segni dello zodiaco.