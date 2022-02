Le previsioni dell'oroscopo del 23 febbraio esortano i Leone ad essere un po' più pazienti. I Capricorno sono chiusi, mentre i Pesci sono in grande recupero.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siete persone estremamente competitive, soprattutto sul lavoro. Proprio per tale ragione, quando qualcosa va storto finite per perdere facilmente la pazienza.

11° Acquario: siete un po' confusi dal punto di vista sentimentale. Se non riuscite ad aprirvi con una persona cara, forse è il caso di aspettare tempi migliori. Sul lavoro, invece, è necessario fare un po' di chiarezza.

10° Ariete: oggi potrebbe nascere qualche piccolo disguido sul piano sentimentale. Cercate di non dare risposte troppo frettolose, altrimenti potreste pentirvi. Meglio contare fino a 100.

9° Capricorno: di solito siete persone espansive e socievoli, tuttavia, in alcuni momenti potreste trovarvi a vivere dei momenti di confusione durante i quali vi comportate in maniera introversa. Ebbene, questo è uno di quei momenti.

Previsioni 23 febbraio posizioni centrali

8° in classifica Toro: in famiglia potrebbe nascere qualche piccola incomprensione dovuta a una divergenza di opinione. Dal punto di vista professionale, invece, se state lavorando ad un progetto del tutto nuovo è necessario aprire gli occhi.

7° Sagittario: attenti alle persone di cui vi circonderete in questo periodo. Potrebbero esserci individui interessati a voi solamente per i propri interessi personali, cercate di essere cauti. In ambito professionale, invece, non battete la fiacca.

6° Scorpione: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 23 febbraio denotano una giornata piuttosto produttiva.

Risolvete le faccende in sospeso entro la fine di questa settimana, in modo da lasciare che il week-end sia un po' più rilassante.

5° Bilancia: spesso tendete a chiudervi in voi stessi senza dare peso a quello che dicono o pensano gli altri. Stavolta, però, è il caso di essere un po' più flessibili.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Cancro: i nati sotto questo segno stanno per vivere dei momenti di novità sotto più punti di vista. Caratterialmente tendete a non fidarvi del prossimo e questo spesso è un bene.

3° Gemelli: imparate a mettere da parte l'orgoglio. In amore è importante seguire il proprio cuore e lasciarsi andare. Sul lavoro sta per arrivare una bella notizia, fatevi trovare preparati.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 23 febbraio vi invitano a tenervi stretti gli amici, ma ancor di più i nemici. Spesso nella vita è necessario agire d'astuzia e voi in questo periodo siete particolarmente astuti.

1° Pesci: dopo aver vissuto qualche giorno un po' burrascoso, adesso potrete finalmente recuperare. Si stanno aprendo delle nuove opportunità dal punto di vista professionale. Occhi ben aperti.