Per il mese di marzo, l’Oroscopo per la fortuna si rivelerà molto sostanzioso per il segno dei Pesci e di tutti i segni di acqua, grazie alla presenza di Giove. Anche per i segni di aria ci sarà un periodo più che ottimale grazie alla fortuna, ma sarà quella di Venere.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del mese di marzo 2022.

L’oroscopo di marzo: Gemelli fortunato

1° Pesci: Giove nella vostra costellazione vi regalerà delle gioie che sicuramente varranno molto di più dei guadagni. La fortuna finalmente conoscerà un capitolo lungo per il vostro segno, con delle ripercussioni eccellenti per il lavoro e per la carriera, che potrebbe conoscere un giro di vite piuttosto forte, secondo l’oroscopo.

La parola “fatica” in questo periodo non farà parte del vostro vocabolario.

2° Gemelli: la combinazione fra Marte e Venere sarà essenziale per la fortuna e le energie del vostro segno, specialmente se siete in procinto di organizzare qualcosa di sostanzioso per la vostra carriera. Questo mese di marzo secondo l’oroscopo si prospetta ricco di colpi di scena positivi e con guadagni che potrebbero superare le vostre aspettative.

3° Scorpione: Giove e Mercurio nella costellazione dei Pesci prevede una vera e propria garanzia per i nati sotto il segno dello Scorpione. Avrete delle situazioni lavorative e finanziarie che finalmente troveranno un rialzo produttivo. Ci saranno delle novità che potrebbero rivoluzionare la vostra carriera o comunque costituire un giro di vite per i vostri affari più promettenti.

4° Ariete: anche se Giove non sarà propriamente dalla vostra parte, il vero portatore della vostra fortuna sarà Venere. Difatti arriveranno novità, affari molto sostanziosi e una forte volontà di mettersi in gioco sul lavoro. L’umore sarà ai massimi livelli, dunque anche la salute sarà ottimale, del tutto in linea con un entusiasmo da vendere.

Vergine in calo

5° Vergine: parlare di fortuna sarà l’ideale nella prima settimana del mese di marzo, perché sia Venere che Marte saranno essenziali per poter dare nuova linfa ad una sorte ottima e piena di novità, anche sul piano burocratico. Dovrete però dare un occhio di riguardo alla seconda parte del mese, soprattutto per quel che concerne la salute e le energie, che andranno man mano calando.

6° Bilancia: avrete il pianeta Marte dalla vostra parte nella prima settimana del mese di marzo e Giove che prevede per voi un periodo di grandi soddisfazioni e di vicissitudini fortunate che potrebbero cambiare la vostra quotidianità nel complesso. Secondo l’oroscopo, avrete anche una serenità molto più prolungata che non implicherà interruzioni dal punto di vista emozionale.

7° Acquario: la fortuna sicuramente vi sarà di enorme aiuto per superare ostacoli e quelle sfide fatte apposta per potervi mettere in gioco. Si apriranno delle strade che sicuramente necessiteranno di impegno e qualche piccolo sacrificio, ma niente che non riusciate a fare, anche senza l’aiuto di seconde persone.

8° Sagittario: potrete finalmente avere a disposizione una creatività abbastanza prolifica che vi porterà ad essere più spigliati e dunque anche di pari passo con la fortuna che ora vi potrebbe far fare un passo da gigante.

Le energie non mancheranno, ma di tanto in tanto concedervi un fine settimana di completo relax potrebbe essere molto produttivo per il vostro fisico, ma anche per la vostra mente.

Toro ottimista

9° Toro: anche se ci sarà un ottimo Giove a supportare la vostra fortuna, dovrete ancora fare i conti con un Saturno che sostanzialmente vi darà degli ostacoli molto difficili da superare. Dovrete cercare di essere ottimisti con chi vi circonda, mentre dovreste prestare maggiore attenzione al fisico e non sforzarlo troppo se fate attività fisica. Il calo potrebbe accentuarsi man mano che proseguiranno le settimane del mese di marzo.

10° Capricorno: si potrà parlare di un periodo valido solamente se riuscirete a mettere tutti voi stessi nelle imprese che vorreste compiere nel corso del mese di marzo 2022.

Riuscirete a superare qualche ostacolo legato all’ambiente burocratico, ma al tempo stesso eccedere con gli sforzi vi potrebbe procurare qualche piccolo malessere, dunque fate attenzione.

11° Cancro: sicuramente non ci sarà una fortuna ottimale che possa permettervi di fare dei passi in avanti significativi sul lavoro e in generale, ma d’altro canto la situazione potrebbe scorrere senza troppi ostacoli, secondo l’oroscopo. Per quanto riguarda le energie, questo marzo potrebbe prospettarsi abbastanza difficile, anche se il rialzo sarà dietro l’angolo dal momento che Marte uscirà lentamente dall’opposizione.

12° Leone: purtroppo questo mese di marzo 2022 potrebbe non essere l’ideale per la fortuna e per tutto ciò che gravita attorno alla sorte.

Le opposizioni ci saranno tutte, a partire da Marte per concludere con Venere, per proseguire con Mercurio e Saturno. Dovreste fare attenzione alle energie troppo spesso sfruttate fino allo stremo e che adesso potrebbero dar luogo ad un senso di stanchezza più accentuato.