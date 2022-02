L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 25 febbraio 2022. Il periodo in analisi ci regala su un piatto d'argento un transito davvero speciale: l'ingresso della Luna in Capricorno. Tra i favoriti, oltre allo scontato Capricorno, anche il Sagittario, segno di Fuoco e già predisposto ad avere i favori della "musa dei poeti". Tra gli altri simboli astrali sotto osservazione ad avere una marcia in più nei confronti dei comparti relativi ai sentimenti e al settore lavorativo, anche Scorpione e Acquario, entrambi indicati nel frangente con le cinque stelline della buona sorte.

Pronti a scoprire la valutazione assegnata dagli astri ai restanti segni?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 25 febbraio su amore e lavoro consultando il responso delle stelle in merito ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 25 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La Luna si trasferisce nel segno del Capricorno e, con la complicità di Venere e Mercurio, vi garantisce una giornata non male, anche se non proprio perfetta al 100%. Decisi a coltivare le vostre speranze, avete mille iniziative e altrettanti infiniti progetti per la testa e vorreste concretizzarli tutti e subito. Intanto nel lavoro puntate in alto, senza timori, qualunque sia la vostra aspettativa.

State pur certi che con un pizzico di fortuna e tanta convinzione riuscirete a esaudire ogni aspettativa. Non approfittarne sarebbe un peccato. Parlando d'amore, e questo è un messaggio riservato ai single, dovreste essere più aperti agli incontri e tenervi pronti a ogni cambiamento: qualcuno sta lavorando alacremente per voi sappiatelo.

Scorpione: ★★★★★. Luna, Sole e Venere, seppur per vie traverse, vi mettono a disposizione un mare di buonumore e tante occasioni per approfittarne. Avete tutta la giornata davanti a voi e, se non bastasse, anche quella di sabato e domenica. Coraggio, fatevi venire un’idea e scegliete la compagnia che più vi è congeniale: buon divertimento!

In ambito lavorativo, invece, non è un periodo esaltante, lo sappiamo. In molti infatti, sotto il profilo professionale, non siete proprio soddisfatti, ma almeno avete una entrata sulla quale fare affidamento: a migliorare c'è sempre tempo; l'importante è andare avanti per adesso. In amore, se col partner avevate progettato di rinnovare qualcosa o fare qualche acquisto importante, la situazione impone di rinviare il tutto a data da destinarsi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 25 febbraio annuncia una giornata all'insegna della Luna. Proseguendo il soggiorno in un affine segno di Fuoco, l'Astro d'Argento vi infiamma di entusiasmo e voi dimostrate di essere più attivi e dinamici che mai. Avete mille cose da fare, tante che non sapete da che parte iniziare.

Vorreste recuperare il tempo perduto persino nel lavoro... La vostra situazione professionale in effetti ha conosciuto momenti migliori: l'attività quotidiana continua a procedere a strappi e voi non capite il perché: arriveranno tempi migliori. In amore a tratti siete amorevoli e premurosi con tutti, poi però vi fate silenziosi e distanti. Il vostro compagno (o compagna) spesso resta molto perplesso, non sapendo bene che pensare.

Oroscopo e stelle del 25 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: "top del giorno". Giornata davvero esaltante, soprattutto in campo sentimentale. A portare una ventata di sano buonumore e tantissima fortuna in ambito passionale, l'ingresso nel segno di una sensualissima Luna, da voi proprio questo venerdì 25 febbraio.

Molte le novità annunciate dalle stelle e tutte favorevoli. Perciò non temete di dare una scossa ai vecchi equilibri e tenetevi pronti a cambiare. Una sorta di sesto senso vi guida verso le scelte più giuste. La spiccata sensibilità che la Luna del periodo vi concede sarà una vera manna dal cielo per le storie d’amore logorate dalla quotidianità. Puntate in alto anche nel lavoro: non potete fallire. Eventuali rapporti lavorativi deteriorati, potranno essere recuperati.

Acquario: ★★★★★. Potete iniziare già da subito smettendola con il preoccuparsi per l'attuale situazione poco favorevole. Finalmente le cose si aggiustano anche per voi e tutto si fa più fluido. La Luna in Capricorno depone le armi e diviene neutrale nei vostri confronti, mentre la congiunzione Saturno-Mercurio continua a sostenervi alla grande e voi tornate a sorridere spensierati e fiduciosi.

In ambito amoroso alcuni giochi, a ben guardare, sono ancora aperti e non c’è niente di già stabilito. Per farla breve, diciamo che l’ultima parola (quella definitiva) spetta a voi: sapendo che uno più uno è sempre uguale a due, traete le debite conclusioni... Altro discorso per i problemi di lavoro: sono sempre lì, ma riuscirete a trovare il giusto modo per affrontarli.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 25 febbraio vede purtroppo sempre in frenata questo periodo. La quadratura Urano-Mercurio tenterà di mettere i bastoni fra le ruote (in parte riuscendoci alla grande se aveste come ascendente Toro o Acquario). A essere ostacolati la riuscita di gran parte dei vostri progetti. Sforzatevi di non infiammarvi per un nonnulla.

Adesso, più che mai, avete bisogno di restare lucidi. Per fortuna il lavoro continua a marciare secondo le vostre seppur minime aspettative e questo per voi è già tanto. Tutto il resto può attendere. In amore, se la vita a due fosse avara di emozioni non potete riversare tutta la responsabilità sulla persona amata. Fate un’autoanalisi obiettiva della situazione e prendete le giuste contromisure, ok? Resistere alle tentazioni della tavola sarebbe un'ottima vittoria per tanti di voi.