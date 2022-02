La quarta ed ultima settimana di febbraio sta per giungere ormai al suo termine, preparando tutti i segni zodiacali ad accogliere l'arrivo del nuovo mese senza troppe scomposizioni. L'Oroscopo di questo suo ultimo weekend prevedere il sopraggiungere di qualche cambiamento, specialmente considerando il periodo di transizione dentro al quale ognuno sta per immergersi. La fortuna continuerà ad avvolgere serenamente coloro nati sotto ai segni di Pesci e Vergine, rendendo anche il fine settimana abbordabile sotto ogni punto di vista. Giornate meravigliose e piene di gioia renderanno unico il weekend del Capricorno, mentre chi è nato sotto al segno del Toro avrà finalmente la possibilità di riprendere in mano la propria vita, o comunque di sistemare alcune delle situazioni lasciate in sospeso durante i giorni appena trascorsi.

Di seguito l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - l'ultima settimana del mese di febbraio non è stata certamente tra le migliori, almeno per coloro nati sotto al segno dell'Ariete, ed il weekend in questione potrebbe non essere semplice da affrontare. Qualche nota di nervosismo, scaturita da un'innalzamento repentino dei livelli di stress, potrebbe cogliere di sorpresa un po' tutti irrigidendo i muscoli e portando alla nascita di alcune tensioni passeggere. Mantenere la calma in questo periodo di transizione non sarà semplice, ma grazie all'orgoglio ed alla capacità di scindere il bene dal male, ci sarà qualcuno in grado di superare le prossime giornate in "armonia".

Toro - come già anticipato, chi è nato sotto al segno del Toro avrà finalmente la possibilità di riprendere in mano le varie situazioni che, per svariati motivi, ha dovuto lasciare in sospeso. La vicinanza delle persone amate e delle amicizie sincere permetterà al Toro di migliorare la qualità della propria vita e di poter nuovamente fare affidamento sulle proprie capacità.

L'oroscopo non sembra prevedere momenti di negatività all'interno dell'ambito familiare e relazionale.

Gemelli - anche l'ultimo weekend del mese si tingerà di svariati colori e risulterà essere tra i più luminosi di febbraio. Un periodo di transizione come questo, fortunatamente, non sembra cogliere di sorpresa i Gemelli e non sarà quindi in grado di destabilizzare quell'equilibrio creato con non pochi sacrifici.

Sia in ambito relazionale che lavorativo, quindi, potrebbe correre tutto nella giusta direzione.

Cancro - stando alle anticipazioni dell'oroscopo, anche per il segno del Cancro sembrano essere in avvicinamento giornate più luminose rispetto alle precedenti. Le note di stress che hanno accompagnato l'ultima settimana del mese andranno a scemare con il sopraggiungere del nuovo weekend. Quello in questione non sarà altro, quindi, che un periodo di ripresa sotto ogni aspetto. Affidarsi all'amore della famiglia aiuterà.

Leone - la settimana appena trascorsa non è stata tra le migliori, considerando soprattutto la mancanza di controllo che ogni Leone si è ritrovato a fronteggiare. Il nervosismo non ha permesso a molti di godersi appieno le varie giornate, portando così alla ricerca sempre più assidua di riposo.

Il fine settimana potrebbe finalmente farsi portatore di un po' d'aria fresca e concedere al Leone qualche attimo di riposo.

Vergine - l'oroscopo dell'ultimo weekend di febbraio non può preannunciare altro se non l'arrivo, o sarebbe meglio dire il continuo, di un periodo immerso quasi totalmente nella fortuna. Venere continuerà a donare il proprio favore allineandosi ad altri astri che, in maniera un po' diversa, permetteranno al segno zodiacale in questione di godersi i giorni che sopraggiungeranno.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo le previsioni dell'oroscopo, chi è nato sotto al segno della Bilancia potrebbe ritrovarsi costretto a fronteggiare qualche nota di nervosismo che, nonostante i chiarimenti con i diretti interessati, trascineranno la loro presenza fino al nuovo ed ultimo weekend del mese.

Meditare un po' e concedersi all'aiuto amorevole del partner e delle persone care potrebbe non essere una cattiva idea.

Scorpione - le energie non mancheranno di certo in un periodo di transizione come quello che sta per giungere e lo Scorpione farebbe meglio ad approfittare di tale carica energetica per portare a compimento i vari impegni presi nel corso delle giornate ormai trascorse. La vicinanza della famiglia e delle persone care contribuirà a migliorare i vari momenti che si presenteranno lungo il cammino.

Sagittario - l'oroscopo dell'ultimo weekend del mese preannuncia il sopraggiungere di giornate intense e piene di fortuna anche per coloro nati sotto al segno del Capricorno. Vari astri doneranno il proprio favore e la propria positività ai nativi del segno zodiacale in questione, contribuendo così a rendere uniche ed indimenticabili le ultime giornate del mese.

In alcuni casi sarebbe consigliabile condividere i momenti di gioia con le persone amate.

Capricorno - come già anticipato, coloro nati sotto al segno del Capricorno continueranno a godere dell'influenza positiva di molti astri. Approfittando delle giornate fortunate che si presenteranno lungo il cammino, sarà possibile concedersi qualche momento di speciale relax e farsi un piccolo regalo. A livello monetario, in un periodo come questo, non c'è nulla di cui potersi realmente lamentare.

Acquario - giornate meravigliose sembrano ergersi all'orizzonte e grazie alle anticipazioni dell'oroscopo, anche chi è nato sotto al segno dell'Acquario avrà la possibilità di organizzarsi per gestire al meglio i vari impegni.

Circondarsi di persone fidate e sincere aiuterà a rendere uniche ed indimenticabili le prossime giornate. Il weekend in questione potrà essere considerato magico.

Pesci - anche il segno dei Pesci sembra rientrare tra quelli maggiormente fortunati del periodo in questione. La fortuna continuerà ad avvolgere le prossime giornate senza troppi giri di parole, fornendo così i mezzi necessari per venir fuori da situazioni troppo assillanti e poco produttive. La produttività, a tal proposito, potrebbe raggiungere i suoi massimi livelli nel corso dei prossimi giorni.