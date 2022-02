Le previsioni dell'oroscopo del 27 febbraio esortano i nati sotto il segno dell'Ariete ad essere più integerrimi sul lavoro. I Vergine sono un po' confusi, mentre i Gemelli si guadagnano la prima posizione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: qualche piccolo diverbio potrebbe rendere la giornata un po' agitata. Ad ogni modo, cercate di arare il vostro campo senza dare fastidio agli altri e vedrete che la giornata sarà superata egregiamente.

11° Ariete: giornata un po' controversa per voi. Cercate di mantenere la calma e di non trarre subito delle conclusioni troppo affrettate.

Sul lavoro è importante mostrarsi professionali e integerrimi.

10° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del 27 febbraio 2022 vi pongono dinanzi dei quesiti. Ci sono troppe decisioni da prendere, tuttavia, cercate di mantenere la calma e di non perdere mai di vista i vostri desideri.

9° Toro: buon momento per quanto riguarda le relazioni. Se non sapete in che direzione andare, ascoltate il vostro cuore. Questo è il momento di osare in amore, mentre sul lavoro siate più attenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: se vi trovate dinanzi un bivio, prendere una decisione potrebbe rivelarsi piuttosto complicato. In questi casi non vi resta da fare altro che seguire il vostro istinto.

7° Pesci: non siate troppo impazienti, tutto arriva per chi sa aspettare. Dal punto di vista professionale potrebbero arrivare delle novità, tuttavia, il vero cambiamento è previsto tra un po' di tempo. Siate pazienti.

6° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 27 febbraio vi invitano a trascorrere la domenica in tranquillità.

Attenti alle provocazioni, cercate di non cedervi, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

5° Acquario: sul lavoro tutto procede in maniera tranquilla. Concedetevi un po' di relax durante questa domenica. Dal punto di vista sentimentale, invece, è opportuno essere chiari. Se qualcosa non vi sta bene, ditelo subito.

Oroscopo 27 febbraio primi quattro segni

4° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 27 febbraio denota una giornata all'insegna dell'amore. Cercate di trascorrere un po' di tempo in più con le persone a cui tenete davvero e non badare ad altro, almeno oggi.

3° Cancro: oggi siete particolarmente generosi. Se state pensando di attuare un nuovo progetto, questo è il momento di mettersi in gioco. Sul lavoro stanno per sbloccarsi delle situazioni, è previsto anche l'ingresso di denaro.

2° Leone: carpe diem, questo è il motto che vi deve accompagnare in questo periodo. Non lasciatevi scappare delle occasioni molto interessanti che potrebbero presentarsi sul vostro cammino.

1° Gemelli: i nati sotto questo segno guadagnano la prima posizione grazie alla Luna favorevole. Questo vi permetterà di mettere a posto delle faccende che, nei giorni passati vi hanno tormentato.