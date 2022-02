Per le due giornate del fine settimana, 26 e 27 febbraio 2022, l’Oroscopo si prospetta più che ottimale per i nati sotto il segno della Vergine, mentre per la Bilancia sarà necessario ancora molto tempo per ritornare alle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo del weekend.

L’oroscopo del weekend: progetti per Vergine

1° Vergine: ritornare in testa alla classifica significherà avere in mano un progetto o un investimento che vi cambierà il corso della carriera, o probabilmente la vostra collaborazione con la squadra di lavoro vi varrà tanta autostima e fiducia da parte di molte persone che vi circondano.

Continuate così.

2° Scorpione: avrete una intesa passionale con il partner che potrebbe dare l’avvio anche ad una bellissima idea da sperimentare nella serata di domenica. Fare del vostro meglio sul lavoro vi varrà sicuramente dei guadagni sostanziosi, e nel giro di poco tempo, sempre secondo l’oroscopo.

3° Pesci: guadagnare sarà il vostro solo pensiero, ma al tempo stesso fare qualche pausa di tanto in tanto vi aiuterà a distrarvi dalle faccende sempre più incalzanti di questo periodo. Un po' di relax e di hobby potrebbero portarvi a ripescare vecchi ricordi piacevoli.

4° Toro: avrete un buonumore più stabile e sereno, riuscendo a sperimentare qualche piccola avventura che vi è mancata fino a questo momento.

La giornata di sabato sul lavoro potrebbe darvi risultati più che soddisfacenti, mentre la domenica vi riserverà qualche bella sorpresa.

Cancro distratto

5° Cancro: sicuramente ci saranno delle distrazioni che varranno la pena di essere vissute a fronte di una settimana altalenante sia dal punto di vista lavorativo che emozionale.

Concedetevi qualche sfizio che probabilmente non potrete sperimentare tanto facilmente in futuro.

6° Ariete: questo fine settimana, secondo l’oroscopo, potrebbe essere molto produttivo per il dialogo all’interno della vostra relazione di stampo amoroso. Raggiungerete un traguardo significativo in campo professionale.

7° Leone: la nostalgia potrebbe toccare determinate corde, ma al tempo stesso potrete dare un assetto più stabile alle vostre emozioni dopo tanto tempo.

Le vecchie amicizie potrebbero ripresentarsi quando meno ve lo aspettate.

8° Capricorno: avrete un bel weekend di relax in cui non succederà niente, né in positivo né in negativo. Semplicemente, riuscirete ad instaurare una bella atmosfera in famiglia e la sensazione che d’ora in poi sul lavoro tutto procederà per il meglio, nonostante le piccole difficoltà quotidiane.

Bilancia in ribasso

9° Sagittario: la stanchezza e l’affaticamento potrebbero darvi qualche piccola punta di irritazione nella giornata di sabato, mentre domenica potreste dedicarla ai vostri hobby.

10° Bilancia: un litigio sul lavoro potrebbe essere deleterio per un progetto in comune, e potreste correre il rischio di vederlo sfumare nel giro di poco tempo.

Lavorare in solitaria potrebbe procurarvi molta tristezza, ma probabilmente potrebbe essere l’unica soluzione per salvare un affare importante.

11° Acquario: avrete delle difficoltà con una questione con la quale non vi siete mai misurati e che adesso potrebbe prendersi molto più tempo ed energie del previsto. Con gli affetti avrete qualche contrasto piuttosto difficile da chiarire, anche se la buona volontà per una riappacificazione non vi manca.

12° Gemelli: avrete una pausa forzata dalla quale probabilmente vorreste scappare, ma in questo momento le vicissitudini di stampo domestico vi daranno qualche piccola grana da dover necessariamente affrontare a viso aperto.