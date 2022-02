Nella settimana da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno dell'Acquario (dove risiedono Mercurio e Saturno) all'orbita dell'Ariete, mentre Giove, il Sole e Nettuno sosteranno sui gradi dei Pesci. Urano, in ultimo, proseguirà il domicilio in Toro, così come Plutone, Venere e Marte resteranno stabili nel segno del Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Sagittario e Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: innamorati. Eccezion fatta per le routinarie giornate di lunedì e martedì, i nati Cancro potrebbero godere di una settimana dove lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore, specialmente tra coloro che vivono una relazione traballante.

Il segno d'Acqua che, nelle ultime settimane, ha dovuto fare i conti con una storia sentimentale colma di alti e bassi, difatti, avrà presumibilmente modo da mercoledì a venerdì di dimostrare con estrema naturalezza il proprio amore al partner, il quale replicherà col medesimo trasporto emotivo.

2° posto Pesci: risalita finanziaria. A seguito di un periodo di apnea economica, in particolar modo per la seconda e terza decade, i nati sotto il segno dei Pesci avranno buone chance in questa settimana di riemergere metaforicamente dall'acqua e tirare una rinfrancante boccata d'ossigeno. Un'entrata finanziaria inaspettata oppure un bonus legato all'operatività professionale saranno tra i possibili fattori che rimpingueranno il loro bottino monetario.

3° posto Scorpione: in crescendo. L'ostica posizione del Luminare femminile congiunto a Marte in onda il 28 febbraio e il 1° marzo faranno, con ogni probabilità, cominciare la settimana col freno a mano tirato ai nati Scorpione, soprattutto in campo pratico. Fortunatamente, però, le effemeridi si faranno via via più interessanti, col segno Fisso che riacquisterà ogni giorno che passa sempre più fiducia nei propri mezzi.

Ottima la giornata di giovedì per i single del segno, i quali saranno dotati di un invidiabile charme che gli permetterà di ammaliare diverse 'prede' affettive.

I mezzani

4° posto Capricorno: nuovi incarichi. Prima che la Bianca Signora e il pianeta rosso tolgano le tende dall'orbita dei nati Capricorno, cambio planetario che avverrà per entrambi lunedì 7 marzo, i due astri vorranno probabilmente fare almeno un dono da ricordare alla terza decade del segno di Terra.

I nati tra il 10 e il 19 gennaio, difatti, avranno ottime possibilità di ricevere un incarico di maggiore responsabilità nell'azienda in cui operano e ciò, come naturale conseguenza, porterà anche a degli introiti maggiori nelle future buste paghe.

5° posto Leone: weekend top. La settimana di casa Leone sembrerà divisa in tre tranche: lunedì e martedì i felini saranno probabilmente chiamati a rivedere alcuni dettagli progettuali, mentre da mercoledì a venerdì sarà l'ora di fare delle prove per testarne l'efficienza e nel weekend raccogliere i frutti del lavoro svolto. La giornata di domenica, inoltre, potrà risultare infuocata sotto le lenzuola per la seconda decade.

6° posto Acquario: inizio smart.

La Luna nel segno strizzerà l'occhio al Grande Malefico sino alla tarda serata del 1° marzo, donando ai nati Acquario un inizio settimana probabilmente colmo di gratifiche morali, in particolar modo nel nucleo famigliare dove si accorgeranno di aver fatto un ottimo lavoro nell'educare la prole. Attenzione, invece, alle giornate di sabato e domenica quando, specialmente la terza decade, potrebbe essere munita di una lingua particolarmente tagliente nella cerchia amicale, quindi sarebbe meglio che i nativi ponderassero ogni parola proferita in quel lasso di tempo.

7° posto Ariete: focus sentimentale. Semaforo acceso sul giallo per le vicende sentimentali di casa Ariete da mercoledì a venerdì, giornate dove sarà possibile che i nativi si domanderanno se sarà il caso di continuare una storia amorosa che pare aver fatto il suo tempo.

Ciò coinvolgerà il segno di Fuoco che, ultimamente, ha risentito di una certa freddezza di coppia e che, a ragion veduta, non vorrà più soffrire per la relazione in essere, magari decidendo di troncare il rapporto col partner una volta per tutte. In caso di rottura, sarà bene che i nativi non utilizzino il fine settimana per recriminare contro l'ex, perché quando una storia finisce le colpe sono sempre da dividere a metà.

8° posto Vergine: rimboccarsi le maniche. Sette giorni in cui i nati sotto il segno della Vergine capiranno, con tutta probabilità, sin da lunedì che per ottenere dei risultati tangibili potranno contare esclusivamente sulle loro forze. Difficilmente, difatti, giungeranno aiuti pratici, sostegni morali o impulsi di complementarietà da parte dei colleghi alla corte del segno Mobile.

A fronte di ciò, i nativi saranno indotti a rimboccarsi le maniche per affrontare ciò che li attende, facendo attenzione a non esagerare con l'individualismo nella giornata di mercoledì.

9° posto Bilancia: tornaconto. Da mercoledì in poi sarà possibile assistere a una versione insolita dei nati Bilancia, col segno d'Aria che parrà maggiormente proiettato verso il proprio tornaconto offuscando, di conseguenza, lo spirito collaborativo e la propensione verso un beneficio collettivo che sovente li contraddistingue. Tale mood egoistico non passerà inosservato alle persone care, le quali non perderanno tempo nel chiedere lumini ai nativi in merito.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop.

Settimana da prendere con le pinze per la terza decade del segno di Fuoco che, c'è da scommetterci, dovrà fare i conti con alcune diatribe dialettiche in coppia particolarmente accese, figlie delle poche attenzioni che gli arcieri hanno riservato al partner nell'ultimo periodo. Per uscirne 'indenni', i nati Sagittario farebbero bene ad ammettere eventuali colpe pregresse e, se necessario, fare ammenda con l'amato bene.

11° posto Toro: fantasmi del passato. Le prime due decadi di casa Toro potrebbero essere chiamate, a inizio e fine settimana, ad affrontare alcuni fantasmi del loro passato, come un rapporto pessimo con l'ex moglie o dei rancori tutt'ora insanabili con un membro della famiglia d'origine.

A tal proposito, il primo segno Fisso, come suggerito dal parterre planetario, dovrà fare il primo passo verso la persona in questione, cercando un dialogo costruttivo nonché scevro da pregiudizi verso la stessa.

12° posto Gemelli: confusi. La lucidità mentale avrà buone possibilità di non bussare alla porta di casa Gemelli nel corso di questi sette giorni, coi nativi che si riscopriranno, come dice l'antico proverbio, "più confusi che persuasi". A destabilizzare i pensieri nativi saranno, con ogni probabilità, le questioni amorose, settore dove il segno d'Aria non saprà che pesci pigliare. Tale confusione, però, arriverà per un motivo ben chiaro, ovvero spingere il segno Mobile a rinviare qualsiasi decisione affettiva ai mesi estivi.