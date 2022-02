L'Oroscopo della settimana che va dal 21 al 27 febbraio porta delle belle novità per i nativi Acquario, soprattutto sul lavoro, forti del pianeta Mercurio in congiunzione, mentre per l'Ariete e la Bilancia ricomincerà la risalita. Leone dovrà ritrovare un po’ di pace al lavoro, mentre Pesci avrà il pieno controllo della situazione con le proprie mansioni.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dal 21 al 27 febbraio.

Oroscopo e previsioni dal 21 al 27 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: sarà indubbiamente un'altra settimana difficile per quanto riguarda i sentimenti, ciò nonostante questo è solo l'inizio di una lunga ripresa.

Portate ancora pazienza dunque, e soprattutto sfruttate quelle giornate di Luna favorevole. Single o no, presto vi sentirete a vostro agio insieme alle persone che più amate. In ambito lavorativo Mercurio in sestile sarà di grande aiuto per i vostri progetti, ma non è ancora il momento di premere sull'acceleratore. Voto - 7️⃣

Toro: la settimana non inizierà benissimo per voi nativi del segno. La Luna sarà contro di voi fino a mercoledì pomeriggio, dunque attenzione a gestire il vostro nervosismo. Successivamente l'astro argenteo lascerà spazio a Venere, e i rapporti con il partner saranno più placati e piacevoli. Se siete single le emozioni non mancheranno, se saprete dove andarle a cercare. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio che rimane ancora in quadratura, bisognerà ragionarci un po’ di più con i vostri progetti, e essere prudenti.

In questo modo, eviterete imprevisti. Voto - 7️⃣

Gemelli: bel periodo per quanto riguarda il lavoro. Certo, non ci saranno gli stessi risultati di qualche mese fa, quando Giove era favorevole, ciò nonostante vi sentirete bene con voi stessi, e vedere risultati nel complesso positivi vi darà un bel senso di soddisfazione. In amore i rapporti con il partner continuano a essere solamente discreti, ma mai disastrosi.

In ogni caso, attenzione alle giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà opposta. I single apprezzeranno la compagnia dei loro amici più intimi. Voto - 8️⃣

Cancro: una bella Luna in trigono aprirà questa nuova settimana, portando interessanti novità in amore. Non siete ancora una coppia affiata, ma quando ci sarà dialogo e comprensione, le cose non andranno così male.

Se siete single avete ancora bisogno di tempo prima di buttarvi in nuove avventure. Settore professionale nel complesso positivo. Giove in trigono sarà di grande aiuto per i vostri progetti, e vi aiuterà a ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Leone: la vostra vita quotidiana non sembra più andare come una volta. Vi sembra di essere persi nel buio, in un tunnel senza via d'uscita. Soprattutto nel lavoro avete bisogno di ritrovare la giusta armonia, ma soprattutto avete bisogno di risultati migliori. In amore comincerete a sentire la pressione di Venere, e non sempre i rapporti con il partner saranno affiatati. Se siete single non è il momento adatto per una nuova storia d'amore, se non volete che questa duri poco.

Voto - 6️⃣

Vergine: dopo alcune incertezze arrivate dall'oroscopo dei giorni scorsi, la nuova settimana sarà più che soddisfacente per i nativi del segno. Sul fronte amoroso ci penserà Venere a non farvi mancare il romanticismo di cui avete bisogno. Attenzione però tra giovedì e venerdì, quando la Luna sarà negativa. Eccellente invece il weekend, sia per i single che per chi è innamorato. In ambito lavorativo è un periodo un po’ anonimo, ciò nonostante arriveranno risultati tutto sommato discreti. Inutile dire che però vorreste fare di più. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vi vedranno lentamente risalire. Il pianeta Venere allenterà sempre di più la sua morsa, dunque quello che sarà necessario sarà ancora un po’ di pazienza.

Single o meno, presto anche voi potrete riscattarvi. Attenzione però nel fine settimana, quando la Luna sarà negativa. In ambito lavorativo non mancheranno in voi abilità e conoscenze per cercare di fare del vostro meglio con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un cielo promettente quello sopra di voi durante la prossima settimana. Dal punto di vista sentimentale non mancheranno splendidi momenti per voi e per la vostra relazione di coppia. Soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì raggiungerete il culmine grazie alla Luna nel segno. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi darà una mano dal segno dei Pesci, ciò nonostante siate in grado di calcolare, e eventualmente superare gli imprevisti che Mercurio porterà dal segno dell'Acquario.

Voto - 8️⃣

Sagittario: un quadro astrale più che soddisfacente durante questa settimana secondo l'oroscopo. Soprattutto le giornate di giovedì e venerdì saranno le più adatte per far valere i vostri sentimenti considerato che la Luna sarà nel vostro segno. Single oppure no dunque, non si escludono momenti veramente da batticuore. Per quanto riguarda il lavoro sarete sempre voi a decidere cosa è meglio per i vostri progetti, merito di Mercurio in sestile. Attenzione però perché non sempre potrete prendere la giusta decisione. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale eccellente anche in quest'ultima settimana di febbraio. Se siete single, sappiate che siete ancora in tempo per trovare la vostra anima gemella.

Se invece siete già impegnati, allora non vi resterà che fare del vostro meglio per far felice il partner. In ogni caso, il weekend sarà il momento ideale per lasciarsi trascinare in un vortice di emozioni. In ambito lavorativo Giove e Marte collaboreranno per farvi raggiungere risultati da primo della classe. Voto - 9️⃣

Acquario: la settimana potrebbe non iniziare benissimo a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente, già da mercoledì pomeriggio sarete in grado di riprendervi, e i rapporti con il partner saranno molto più morbidi. Se siete single riuscirete spesso a avere il tocco giusto con le persone a voi più importanti. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di svolgere i vostri incarichi con una precisione manicale, e i risultati saranno più che soddisfacenti.

Voto - 8️⃣

Pesci: la nuova settimana vedrà qualche piccola sbavatura, ma nel complesso sarà un buon periodo. In amore sfruttate la parte iniziale e finale della settimana per dare sfogo ai vostri sentimenti, e per portare avanti i vostri progetti di coppia. I cuori solitari potrebbero lanciare segnali forti e chiari del loro amore verso una persona in particolare. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Marte saranno due alleati preziosi nella vostra scalata verso il successo. Voto - 8️⃣