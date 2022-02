Martedì 22 febbraio troveremo sul piano astrologico il Sole, Giove e Nettuno sostare nel segno dei Pesci, mentre la Luna risiederà nell'orbita dello Scorpione. Mercurio assieme a Saturno, invece, resteranno stabili nel domicilio dell'Acquario, così come Urano proseguirà il moto in Toro. Marte, Plutone e Venere, in ultimo, permarranno in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Leone e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: passionali. Il dodicesimo segno zodiacale potrebbe rispolverare la propria indole focosa in camera da letto, in particolar modo le prime due decade native trascorreranno un martedì all'insegna di stuzzicanti e reciproche provocazioni con l'amato.

2° posto Scorpione: gratifiche. Una figura di spicco professionale avrà buone possibilità di complimentarsi coi nati sotto il segno dello Scorpione per il lavoro svolto negli ultimi giorni e tale gratifica morale, come piacevole conseguenza, indurrà il segno Fisso a ottimizzare il proprio operato.

3° posto Capricorno: intuitivi. La terza decade di casa Capricorno parrà avere una marcia in più, nel corso del martedì, per ciò che concernerà gli eventi che accadranno, in quanto sarà dotata di ottime doti intuitive che gli permetteranno di prevedere mosse e gesti altrui con largo anticipo.

I mezzani

4° posto Cancro: lavoro top. Il settore lavorativo del primo segno Cardinale sembrerà avanzare col vento in poppa in questa giornata invernale, in quanto i nativi noteranno un atteggiamento decisamente più conciliante da parte dei capi e maggiormente collaborativo da parte dei colleghi.

5° posto Acquario: proposte. Ventiquattro ore che avranno ottime possibilità di risultare ideali per la terza decade di casa Acquario che avrà voglia di rivoluzionare il proprio ambiente professionale ma, essendo alle dipendenze altrui, sinora si è sentita con le mani legate in tal senso. Questo martedì, però, i nati tra il 9 e il 18 febbraio potranno avanzare le loro proposte ai vertici aziendali, consapevoli del fatto che le stesse non verranno cestinate per partito preso.

6° posto Gemelli: bastone e carota. Il primo segno d'Aria, durante questa giornata di fine febbraio, potrebbe doversi rapportare con alcune persone diametralmente opposte tra loro e, quindi, mettere in campo con alcuni il 'bastone' e con altri la 'carota'.

7° posto Toro: peccati di gola. Martedì durante il quale i nati sotto il segno del Toro desidereranno, con ogni probabilità, lasciarsi coccolare dai piaceri della buona tavola, magari prodigandosi nel cucinare il loro piatto preferito o, se innamorati, la pietanza prediletta del partner.

8° posto Ariete: perplessi. Un barlume di perplessità potrebbe aleggiare nel ménage amoroso della prima decade di casa Ariete, in quanto il segno di Fuoco si stranirà non poco riguardo agli ambigui comportamenti della dolce metà ma, nonostante ciò, eviterà di chiedere lumi a riguardo.

9° posto Sagittario: individualisti. A pagare lo scotto di un parterre planetario poco conciliante saranno probabilmente i nati Sagittario che devono rapportarsi con un socio per necessità professionali, in quanto questo martedì la voglia di mediare o accettare qualche compromesso al lavoro latiterà da parte degli arcieri.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: umore flop. Più che una giornata da prendere con le pinze, questo martedì potrebbe venir meno l'indole ottimista dei nati Vergine che, di conseguenza, rimarcheranno quasi esclusivamente ciò che non va, favorendo un sorriso capovolto nei loro visi.

11° posto Bilancia: esausti. Giornata invernale che vedrà probabilmente la terza decade di casa Bilancia alle prese con una gran mole di attività da portare a compimento, perlopiù legate a impegni familiari, che la farà giungere esausta a sera.

12° posto Leone: attriti relazionali. La quadratura lunare e l'opposizione mercuriale, complice la stanchezza delle ultime settimane, potrebbero rendere particolarmente nervosi i felini e creare le condizioni per qualche attrito relazionale non da poco.