L'Oroscopo del 16 febbraio prevede un Leone raggiante in amore, in grado di dare una scossa alla propria vita sentimentale, mentre una grande sensibilità farà parte dei nativi Sagittario. Giove e Marte in buon aspetto permetteranno buoni risultati al lavoro per il Toro, mentre Giove darà una mano ai nativi Cancro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 16 febbraio.

Previsioni oroscopo mercoledì 16 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: una buona giornata finalmente in amore, dove il partner riuscirà a strapparvi un sorriso.

Se siete single sarà un po’ più prioritario prendersi cura di quelle persone che hanno fatto tanto per voi. In ambito lavorativo ultimamente siete troppo distratti, e la situazione non è tale da potervi permettere degli errori. Voto - 7️⃣

Toro: settore professionale che vi vedrà ancora una volta al top grazie a questo cielo. Astri come Marte e Giove vi daranno modo di essere sempre sul pezzo, e di raggiungere risultati ottimi. Per quanto riguarda i sentimenti bisognerà essere un po’ più umili in questa giornata. Con questa Luna in quadratura ancora per un altro giorno, sarà facile causare incomprensioni con il partner, o con la persona che vi piace se siete single. Voto - 7️⃣

Gemelli: in amore questo è un periodo emozionante per voi grazie alla Luna in buon aspetto.

Riuscire a entrare in empatia con le persone che amate, e capire cosa vogliono veramente, sarà segno di grande intimità e voglia di amare. Sul fronte professionale questo periodo vi sembrerà piuttosto anonimo, e a dimostrarlo saranno anche i vostri risultati soltanto modesti. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno ancora un cielo difficile per voi, ma non per questo vi arrenderete.

In ambito lavorativo la situazione non vi è così favorevole, ciò nonostante ci sarà Giove a darvi una mano, proprio per questo non perdere la speranza. Sul fronte amoroso ci sono ancora delle cose da chiarire con il partner, e dovrete utilizzare tutta la maturità che avete. Voi single dovrete trovare il coraggio di fare ciò che non riuscite a fare.

Voto - 6️⃣

Leone: con un atteggiamento raggiante con il vostro, l'oroscopo della giornata di mercoledì si rivelerà splendido dal punto di vista sentimentale. Ricordatevi però che neanche voi siete perfetti, e il rispetto reciproco nel vostro rapporto sarà fondamentale. Se siete single sarete molto più sereni. Nel lavoro ultimamente non ci sono molte soddisfazioni, anche se le state provando tutte. Forse bisognerà semplicemente aspettare che le cose migliorino. Voto - 7️⃣

Vergine: con un cielo così bello sarete molto partecipi alla vostra vita di coppia. Venere porta tanto romanticismo nel vostro rapporto, mentre nelle prossime giornate ci penserà la Luna a rendere più stabili i rapporti con il partner.

I cuori solitari non avranno dubbi o perplessità sui loro sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro la vostra tabella di marcia è ben organizzata grazie a questo cielo, ciò nonostante Giove è ancora in opposizione, e potrebbe rallentarvi. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo di mercoledì 16 febbraio ancora una volta sottotono, anche se piano piano state risalendo. In amore i rapporti con il partner non sono ancora il massimo, tuttavia ci sarà in voi quella voglia di tornare a amare veramente, solo che dovrete ancora trovare un modo per dimostrarlo alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro alcune scelte saranno da rivedere. Voto - 6️⃣

Scorpione: non sarà una giornata così tranquilla in amore.

Ci saranno alcune da fare insieme al partner, ma la Luna in quadratura potrebbe seminare zizzania, impedendovi di venire incontro alle intenzioni del partner. Se siete single vi piacerà fare i difficili in questa giornata, ma così non andrete lontano. Sul fronte lavorativo il vostro programma è abbastanza chiaro e preciso, e con un buon cielo a assistervi, arriverete a ottenere ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vi vedrà particolarmente sereni, ma soprattutto sensibili per quanto riguarda le questioni di cuore. Single oppure no, riuscirete a stare bene insieme alla vostra anima gemella, mostrando tutte le vostre buone intenzioni e emozioni. I cuori solitari forse potrebbero comprendere cosa provano davvero nei confronti di una persona.

Nel lavoro flessibilità e impegno saranno importanti per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì ottima in amore. L'oroscopo del 16 febbraio vedrà una relazione di coppia stabile e piacevole, piena di occasioni da sfruttare per essere ancora più felici insieme al partner. Se siete single questa stagione degli amori vi sta regalando tantissime opportunità, quasi da avere l'imbarazzo della scelta. Forse però, nel vostro cuore, la vostra scelta l'avete già fatta. In ambito lavorativo avete superato ogni aspettativa, ma non sarà il momento di poggiarsi sugli allori. Voto - 9️⃣

Acquario: giocare troppo con i sentimenti degli altri non farà di voi una bella persona.

Con questa Luna in opposizione poi sarà difficile rimediare ai vostri errori, dunque, single oppure no, mostrate più rispetto per le persone amate, altrimenti non si può dire che le amate veramente. Settore professionale tutto sommato discreto, anche se non ci saranno risultati da capogiro. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo convincente in amore secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà Venere in sestile per voi, incaricata di rendere i rapporti con la vostra anima gemella molto piacevoli, soprattutto per voi nati nella terza decade. Se siete single avrete ancora qualche possibilità di fare colpo. Nel lavoro impegno e costanza fanno parte del vostro modo di fare, e i risultati che otterrete ne saranno la prova. Voto - 8️⃣