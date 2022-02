L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 febbraio 2022. A essere analizzato il prossimo inizio weekend. Come al solito, anche in questo frangente, andremo a mettere in chiaro il responso delle stelle interessante la seconda sestina dello zodiaco. Pronti a scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare su un sabato fortunato? Sicuri della risposta, iniziamo pure a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 12 febbraio su amore e lavoro, incorniciato dalle stelline quotidiane segno per segno.

Previsioni zodiacali di sabato 12 febbraio

Bilancia: ★★★. Partirà probabilmente sottotono questo nuovo weekend, secondo quanto ricavato dalle effemeridi relative al segno. L’opposizione Luna-Marte comincia davvero a farsi pesante, specie se si considera che dovete sopportare anche le ostilità da Venere. suggerirvi di non gettare la spugna è superfluo, siete dei tipi caparbi e non vi tirate mai indietro. L’improvvisazione non è il modo migliore per procedere, sappiatelo, soprattutto se coltivate segrete speranze o intenti. Dovete organizzarvi. In amore vita di coppia avara di soddisfazioni: secondo voi la soluzione è consolarsi uscendo con gli amici? Sicuramente risulta un ripiego inefficace e pure dannoso.

Single, forse mancate di un po’ di spontaneità, ma ripagate la persona che vorreste accanto con spontaneità e sincerità, facendola sentire al sicuro. Nel comparto lavoro è un periodo molto impegnativo, ma la cosa non vi disturba. Siete soddisfatti perché raccogliete piccole soddisfazioni.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano una giornata più che ottima quasi dappertutto.

Pertanto potete smetterla di preoccuparvi per la situazione poco favorevole. Finalmente le cose si aggiustano anche per voi e tutto si fa più fluido. La Luna depone le armi, mentre Urano e Giove continuano a sostenervi e voi tornate a sorridere. Anche se alcuni problemi sono sempre lì, riuscirete a trovare il giusto modo per affrontarli, con determinazione e un bel sorriso sulle labbra.

Per i sentimenti potreste assistere a cambiamenti radicali, ovviamente in meglio. Single, quando c’è la stabilità vi sentite appagati e date il meglio di voi. Dolcezza, sensualità e fascino per la gioia di chi vorreste amare. Nel lavoro il periodo, malgrado la giornata di sabato, non vi pesa, specialmente se avete scelto una professione che è anche la vostra passione. L’ideale per lavorare con motivazione ed entusiasmo è sentirsi parte di qualcosa e dare se stessi.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 12 febbraio porta in primo piano la probabilità che possa maturare una giornata "no", in questo caso sottolineata da tre stelle. Sempre in frenante opposizione da Venere e Marte, la Luna vi mette i bastoni fra le ruote, ostacolando la riuscita di gran parte dei vostri progetti.

Sforzatevi di non infiammarvi per un nonnulla. Adesso, più che mai, avete bisogno di restare lucidi. Per fortuna la famiglia continua a marciare secondo le vostre aspettative, questo per voi è già tanto, tutto il resto può attendere. In amore se la vita a due è avara di emozioni non potete riversare tutta la responsabilità sul vostro compagno o compagna di vita. Fate un’analisi obiettiva della situazione e regolatevi. Per i single un'amicizia di vecchia data potrebbe apparirvi sotto una luce diversa, decisamente insolita o inattesa: forse sta nascendo qualcosa, chissà.. Nel lavoro la paura di commettere errori potrebbe paralizzare ogni vostra iniziativa. Fate attenzione a non cadere in questa spirale pericolosa.

Oroscopo e stelle del giorno 12 febbraio

Capricorno: ★★. Un sabato negativo, almeno sulla carta, è quanto pronosticato dall'Astrologia al vostro segno. Cosa fare dunque? Nulla! Solo essere coscienti del fatto che non si potrà contare sull'aiuto delle stelle, ma solo sulle proprie forze. Le avversità dalla Luna in Cancro continuano a farsi sentire e vi rendono sempre più ansiosi. Cominciate ad averne abbastanza? Allora provate a guardare il bicchiere mezzo pieno: in fondo, con gli appoggi di Urano, Nettuno e Giove, non è difficile. Provate a essere meno intransigenti, convincetevi che ogni tanto è normale attraversare una battuta d’arresto. In merito agli affetti, le questioni di cuore si fanno molto delicate, quindi pesate parole e intenti prima di...

Single, poco entusiasmante il fronte degli affetti, con astri poco affabili per il segno. Con gli amici probabili battibecchi per inezie. Nel lavoro non potete puntare solo agli incarichi importanti, alla lunga vi ritrovate esausti.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono un periodo stabile, positivo quel che basta e abbastanza sereno in linea generale. Ovviamente da non vivere in modo totalmente spensierato, in quanto l'intoppo potrebbe essere dietro l'angolo. Se gli imprevisti vi innervosiscono, allora non potrete fare a meno di arrabbiarvi. Giornata punteggiata anche da piccoli disguidi: limitare i danni sarà già un buon risultato. Relax! In campo sentimentale molto spesso trovate tempo da dedicare a chi avete accanto solo se non avete questioni più urgenti che vi attanagliano, ma il partner comincia ad averne abbastanza.

Single, tante nuove conoscenze ed emozioni, ma l’amore, quello che colpisce al cuore, è ancora di là da venire. Intanto divertitevi, poi si vedrà. Nel lavoro potreste finalmente trovare il modo per avvicinarvi alla realizzazione di quello che è un vostro sogno da sempre. Niente vi può fermare: solo la vostra insensata paura di non essere all'altezza o di non farcela.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 12 febbraio, predice un meraviglioso inizio e fine weekend, quindi largo alla fantasia: pronti a sbizzarrirvi oppure a mettere in pratica qualcosa di mai osato fin d'ora? Le sorti astrali del vostro segno, finalmente, si risollevano e lo fanno alla grande, portandovi a sfiorare vette che hanno quasi del sublime.

Quei rapporti familiari che fino a ieri risultavano tesi, non saranno più la vostra spina nel fianco, quindi non pensateci più. In amore sappiamo che la perfezione non è di questo mondo, perciò accontentatevi della gradevole armonia che da oggi caratterizza la vostra vita di coppia e godetevi la vita alla grande. Per coloro ancora single quasi tutto va che è una meraviglia, pronto a girare con la perfezione di un orologio svizzero. Il vostro fascino miete vittime a non finire e voi volate alto, quasi irraggiungibili per molti. Il lavoro andrà benissimo: studierete con successo la giusta strategia per tirarvi fuori dalle secche nelle quali ultimamente siete finiti.