L'Oroscopo di domani è pronto a dare info in merito alla giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 16 febbraio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di conoscere i segni più fortunati a metà percorso settimanale? Bene, iniziamo come sempre col mettere in evidenza i migliori in assoluto tra i sei della prima sestina: questo mercoledì a gongolare saranno gli amici della Vergine, sostenuti dall'arrivo della Luna nel segno. Periodo d'oro anche per gli amici nativi del Toro e quelli del Leone, ambedue considerati in giornata da cinque stelle.

Momento difficile, invece, per l'Ariete e il Cancro, sottoposti a dissonanze astrali di difficile governo.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 16 febbraio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 16 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 16 febbraio annuncia un periodo segnato dal "ko". In amore, è giunto il momento di dare una piccola svolta alla vostra vita: da un po' di tempo non riuscite ad andare avanti e per questo sentite la mancanza di serenità e spensieratezza. Le stelle consigliano di fare pace con voi stessi e risolvere alcuni errori del passato che pensavate di aver lasciato alle spalle, ma che in fondo non fanno ancora stare tranquilli.

Single, avete bisogno di cambiare aria: iniziate quindi a frequentare posti diversi, questo potrà esservi di aiuto e fonte di stimolo, sia a livello fisico che sentimentale. Prendetevi il tempo necessario ad approfondire le nuove conoscenze: è bene non correre il rischio di giungere a conclusioni affrettate. L'attività lavorativa sembra traballare e le vostre certezze sgretolarsi ai vostri piedi.

Mantenete la calma e cercate nuovi stimoli.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale, questo mercoledì la vita di coppia potrà avvantaggiarsi di una ritrovata passionalità. Sarete più dolci e sereni con chi avete nel cuore, tanto che vi sembrerà di essere ancora come fidanzatini di primo pelo, visto anche l'entusiasmo che mettete nel rapporto.

Single, il giorno vi troverà fascinosi, simpatici e comunicativi. Se vi piace qualcuno ma non riuscite mai a parlarci, cercate di programmare qualche occasione per stare a tu per tu con questa persona e migliorare la sua opinione di voi. Non ci vorrà molto, basterà semplicemente parlare, perché le questioni che vi stanno a cuore vanno affrontate con decisione. Mettete a profitto l'energia che il giorno vi regala. Nel lavoro, sarà un mercoledì speciale per voi del segno, specialmente se il lavoro vi tocca o vi trovate tra le mani un buon affare. Infatti, con le stelle a favore potreste realizzare ottime cose, a cominciare dagli affari che andranno meglio del previsto.

Gemelli: ★★★★. Si preannuncia un mercoledì senza macchia, ma neppure troppo favorevole.

Insomma una via di mezzo da sfruttare con intelligenza, senza strafare. In amore, il cielo sarà sereno riguardo la vostra vita a due. La buona comunicazione avverrà facilmente e il vostro partner intuirà le vostre intenzioni ancora prima di pronunciarvi. Approfittatene cercando di trascorrere un po' più di tempo insieme a chi amate, in modo da rafforzare il legame e appianare eventuali differenze, qualora ce ne fossero. Single, sarete vivaci, brillanti e loquaci, emergerete dalla vostra cerchia di amici per originalità e simpatia. Saprete catturare l'affetto di tutti. Per alcuni potrebbe verificarsi la sospirata realizzazione di un sogno e di un progetto, tanto atteso. Nel lavoro, in questo mercoledì potrebbe arrivare un colpo di fortuna: finalmente potreste essere additati come esempio da seguire.

Oroscopo di mercoledì 16 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Periodo sottotono. Per i sentimenti, forse pretendete un po' troppo dal vostro partner. Anche se i tempi recenti sono stati idilliaci, adesso è necessario aspettare prima di realizzare altri sogni. Dovrete superare un'opposizione (persona o situazione) prima di poter dissipare alcuni malintesi. Solo riuscendo ad essere più calmi, sarete in grado di portare luce sulle cose nel modo giusto. Single, alcune promesse non mantenute o torti (veri o presunti) da chi meno ve l'aspettate, oltre a guastare umore e giornata, non vi permetteranno di muovervi con la solita serenità. Evitate ogni tipo di attacco e reagite con diplomazia, aspettando che torni il sereno!

Sul fronte lavorativo vi ritroverete davanti a un bivio che non avevate mai preso in considerazione e l'onere della scelta vi incuterà molto timore.

Leone: ★★★★★. In amore, il quadro astrale del periodo esprime grande gioia nei vostri confronti. Le stelle sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa profonda con il vostro partner. Coltivate il vostro amore con un occhio di riguardo alla sfera affettiva generale, sarà fondamentale per rendere il vostro rapporto quasi perfetto. Single, potete contare su una massiccia dose di creatività, grinta e unicità da incanalare nel settore che più vi sta a cuore. Potrebbe essere saggio ritagliarsi del tempo per fare un po' di meditazione: gioverà alla vostra vita futura: una visione chiara di tutto ciò che vorreste fare darà al periodo migliori chance di riuscita.

Nel lavoro, sarà una giornata creativa: vi accorgerete infatti di possedere una fertile immaginazione capace di dare spunti interessanti alla vostra attività.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì 16 febbraio, indica che in campo sentimentale avrete la Luna dalla vostra parte, pronta a favorire l’umore e non solo. In coppia le cose sono destinate a proseguire bene, senza intoppi o problemi. Sarà così una giornata molto interessante da vivere con chi avete accanto, il che vi regalerà gioie inaspettate. Single, come avete capito questo mercoledì vi procurerà bellissimi momenti da condividere con le persone a voi care: l'entusiasmo sarà alle stelle, le circostanze fortunate non mancheranno e sarete molto ricercati.

Accettate di buon grado quello vi verrà proposto dagli amici, senza pensarci troppo: da cogliere al volo un invito per la serata e divertirsi. Nel lavoro, vi sentirete molto propositivi e potrete finalmente fare un'importante richiesta che riguarda il vostro sviluppo professionale.

