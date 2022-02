Dopo la giornata di San Valentino che volge al termine, arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 15 febbraio 2021. Leggiamo le previsioni e l'oroscopo del giorno per tutti e dodici i segni zodiacali.

Ariete: in amore ora si potrà ottenere qualcosa in più nella vita di coppie, Venere a breve sarà attiva. Nel lavoro momento particolare, avrete la possibilità di superare alcuni conflitti.

Toro: per i sentimenti situazione non esaltante a causa della Luna dissonante. Nel lavoro entro poco tempo potranno arrivare dei progetti da non sottovalutare.

Gemelli: a livello sentimentale giornata migliore con la Luna favorevole.

Attenzione soltanto a qualcuno che potrà essere contro di voi. Nel lavoro momento di maggiore confusione, ma Mercurio aiuta.

Cancro: per i sentimenti settimana interessante nel complesso, il periodo è dalla vostra parte. A livello lavorativo alcuni potranno essere contro di voi, potrebbero non mancare alcune discussioni.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore dovrete impegnarvi di più in questa giornata, in particolare se ci sono stati dei problemi. Nel lavoro potreste sentirvi maggiormente agitati, c'è la necessità di superare nuove sfide.

Vergine: a livello sentimentale con la Luna nel segno avrete la possibilità di chiarire alcuni rapporti. Se avete lanciato dei progetti ora portateli avanti.

Nel lavoro sentite la necessità di fare qualcosa in più e questo è un periodo utile per agire.

Oroscopo per martedì 15 febbraio

Bilancia: per i sentimenti, se una persona vi interessa fatevi avanti visto che Mercurio aiuta. Avrete maggiori possibilità di recuperare. Nel lavoro periodo di cambiamenti.

Scorpione: a livello sentimentale giornata che potrebbe portare delle complicazioni, per questo alcune questioni devono essere risolte.

Nel lavoro meglio agire con calma, in particolare se c'è una richiesta da fare.

Sagittario: in amore alcuni conflitti del passato potranno essere risolti grazie alla Luna che aiuta. Momento interessante. Nel lavoro potrebbero non mancare alcune discussioni, per questo motivo fate solo quello che vi interessa.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento interessante per fare delle scelte o dichiararsi.

A livello lavorativo, se c'è qualcosa che volete lanciare da tempo, a breve potreste agire.

Acquario: a livello amoroso nelle relazioni di lunga data potranno nascere dei conflitti, per questo motivo meglio evitare di arrabbiarsi per niente. Nel lavoro sarà possibile recuperare dal punto di vista economico in questo momento.

Pesci: in amore meglio agire con calma in questa giornata, prudenza nelle relazioni. Nel lavoro potrebbe arrivare una risposta a una domanda che avete fatto in passato.