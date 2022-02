Per la giornata di domani, lunedì 14 febbraio 2022, l’Oroscopo si presenterà molto incerto e difficile per i nati sotto il segno della Bilancia, mentre il Cancro eccezionalmente sarà in testa alla classifica. I Gemelli presenteranno una sincerità maggiore, mentre per l’Acquario ci sarà un calo della concentrazione significativo sul piano professionale.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per domani.

L’oroscopo di domani: colpi di scena per Scorpione

1° Cancro: questa è una delle vostre festività preferite e l’entusiasmo sarà una caratteristica che vi accompagnerà nel corso di tutta la giornata e troverà libero sfogo in serata, quando potrete fare tante sorprese interessanti al partner e rivitalizzare la vostra intesa di coppia.

2° Scorpione: le faccende di cuore adesso assumeranno una connotazione più reale e avrete a vostra disposizione qualche colpo di scena che vi darà occasione di sperimentare un romanticismo diverso dal solito. Secondo l’oroscopo anche in famiglia si respirerà aria di condivisione.

3° Leone: per questo S. Valentino potreste non badare a spese per la persona amata. Ci saranno idee pronte a rendere questa giornata ricca di emozioni e di voglia di ricominciare, se recentemente avete avuto un alterco piuttosto acceso. In famiglia avrete una sintonia invidiabile, secondo l’oroscopo.

4° Pesci: per la giornata degli innamorati riuscirete a fare una sorpresa con i fiocchi al vostro partner, e regalerete alla vostra relazione un giro di vite che probabilmente vi renderà sempre più maturi e responsabili.

Sul lavoro ci potrebbero essere delle occasioni molto allettanti per la vostra carriera.

Idee per Gemelli

5° Gemelli: questo S. Valentino sarà l’ideale per scoprire le carte con il partner e rendere la vostra relazione molto unita anche sotto il profilo della condivisione di idee e non semplicemente sul piano materiale. Con l’atmosfera giusta riuscirete a far fronte anche a qualche piccola discussione con il cuore leggero.

6° Acquario: sicuramente ci sarà un calo della concentrazione sul lavoro, nel corso della festa degli innamorati. Però demordere sarà il vostro ultimo pensiero in mattinata. La serata si prospetta alquanto interessante dal punto di vista romantico, ma probabilmente molto “povero” di passionalità.

7° Toro: anche se ci saranno delle piccole situazioni che non saranno di vostro gradimento, avrete un S.

Valentino tranquillo e appagante sul piano emozionale. Secondo l’oroscopo ci sarà una concentrazione calante nel corso della serata, forse dovuta qualche punta di stress.

8° Sagittario: fare in modo che le divergenze diventino sempre meno accentuate potrebbe cambiare questa giornata di domani, se non in meglio, almeno priva di tensione. Al momento la sfera romantica potrebbe essere ostacolata da qualche faccenda rimasta in sospeso a causa del lavoro.

Vergine taciturno

9° Ariete: nel corso della giornata di domani non si potrà parlare di romanticismo e di passione purtroppo, ma comunque avrete a che fare con una grande capacità di mantenere un equilibrio eccellente, anche sul lavoro. Le energie potrebbero non bastare per superare un ostacolo abbastanza difficile, secondo l’oroscopo.

10° Vergine: probabilmente senza una comunicazione ottimale non ci sarà neanche una serata all’insegna del romanticismo come vorreste, però ci potrebbero essere dei piccoli momenti che potrebbero capovolgere la situazione, se entrambe le parti saranno disponibili l’uno con l’altro.

11° Bilancia: avrete una delusione, forse in amore, che probabilmente vi porterà a rivalutare qualche aspetto importante del vostro modo di pensare ad una relazione. Sul lavoro la scarsa collaborazione vi darà qualche piccolo ostacolo di troppo.

12° Capricorno: ci sarà poca voglia di celebrare l’amore, nel corso della giornata di domani. Il vostro segno secondo l’oroscopo potrebbe essere tartassato da qualche problema di troppo che vi impedirà di trascorrere serenamente con la persona amata una giornata che dovrebbe essere dedicata solamente a voi.