L'oroscopo di domani è pronto a chiarire come evolverà la giornata di San Valentino. In primo piano le previsioni zodiacali del 14 febbraio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In evidenza nel contesto, astrologicamente parlando, un evento particolarmente interessante: l'entrata della Luna in Leone, presente nel segno di Fuoco a partire dalle ore 12:15 di questo lunedì.

Certamente, la posizione "top del giorno" riservata ai migliori in assoluto andrà tutta a vantaggio del predetto simbolo astrale di Fuoco. A dare compagnia al Leone, dunque a poter usufruire di un importante sostegno da parte degli astri, saranno anche altri due segni: l'Ariete con la Vergine, entrambi valutati nel periodo con cinque ottime stelline portatrici di buona fortuna.

Iniziamo pure a spulciare nei dettagli le stelle del giorno analizzando l'Oroscopo di domani 14 febbraio su amore e lavoro, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 14 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 14 febbraio predice a voi nativi la possibilità di poter contare su ottimi incoraggiamenti e relativi sostegni planetari. Conoscere gente nuova e fare incontri interessanti è probabile. Questo primo giorno della settimana cade a proposito, favorevole per mettere in gioco nuovi progetti. La consapevolezza di fare bene c’è, solo dovete avere un po’ di pazienza, poi arriveranno i risultati. In amore, vivrete ore di intensa passione, con la possibilità di concretizzare un'unione.

Per quelli che ancora non lo avessero fatto, si farà sempre più concreta la possibilità di mettere su famiglia e questo vi metterà di ottimo umore. Gli occhi brilleranno dalla gioia, sarete felici di vivere un rapporto idilliaco. Single, tutto bene sul fronte amoroso: prenderete il volo verso paradisi affettivi che non avete mai pensato si potessero realizzare.

Nel lavoro, gran festa nel vostro cielo grazie a una parata di situazioni favorevoli. Le occasioni più inebrianti si presenteranno a quanti lavorano nel settore commerciale, oppure sotto contratto.

Toro: ★★★★. Novità importanti vi attendono questo lunedì. Seguite senza esitazioni l’istinto: vi suggerirà le mosse migliori per trarne vantaggi.

La situazione è in evoluzione ma bisogna gestirla con metodo, pianificando ogni cosa nei dettagli. Momento abbastanza proficuo anche per colloqui, esami e tutte quelle prove che richiedono memoria. Tenete però a bada il nervosismo. In campo sentimentale, il cielo vi renderà più empatici del solito e vi aiuterà a comprendere meglio le persone che vi stanno vicino. State attraversando un momento magico e avete la sensazione che tra voi e il partner ci sia un'alchimia speciale, il che renderà quasi tutto perfetto. Single, sarà una giornata intrigante grazie alla posizione di alcuni pianeti. Non mancheranno sorprese o proposte alle quali non potrete dire di no. Gli astri vi favoriranno e vi riserveranno delle piacevoli sorprese che porteranno presto a delle importanti novità.

Nel lavoro, avrete astri e carte in regola per cogliere al volo le buone occasioni. Rilanciate l'azione, non statevene con le mani in mano: siate i veri protagonisti, in ogni ambiente, in ogni circostanza!

Gemelli: ★★★. Nel periodo sarete un po' nervosi, inconcludenti e forse anche poco razionali: troppo orgogliosi per accettare consigli? Provate a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole. La giornata di San Valentino vi offrirà piccole occasioni, ma il sesto senso apparirà appannato, forse a causa dello stress al quale siete sottoposti. In amore, dovrete affrontare una discussione per via di un disaccordo circa l'organizzazione pratica della famiglia.

In parte vi sentirete costretti a un ruolo che limiterà le vostre decisioni. Con il partner ci saranno delle piccole discussioni che vi faranno riflettere su alcuni vostri atteggiamenti. Single, anche se vi sentite bloccati in situazioni che non fanno per voi, non preoccupatevi: possedete gli strumenti per venirne fuori. Fermezza, carisma e un pizzico fortuna saranno le qualità che vi permetteranno di affascinare le persone. Nel lavoro non impigritevi, siate fiduciosi in voi stessi e rimboccatevi le maniche. Cercate di raccogliere a piene mani i doni, anche finanziari, che la fortuna adesso è disposta ad elargirvi.

Oroscopo e stelle di lunedì 14 febbraio

Cancro: ★★★★. Lunedì abbastanza convincente, anche se non necessariamente negativo: se dovesse esserlo, certamente la causa scatenante potreste essere voi.

Per i sentimenti, specie in coppia la serenità farà capolino e i nuovi intrecci saranno emozionanti. L’umore sarà buono e difficilmente avrete dei grossi problemi nei rapporti con chi amate. Sarà così una giornata in cui non mancheranno certo la passione e la comunicativa. Eventuali schermaglie amorose risulteranno piacevoli e spesso divertenti. Single, vi sembrerà di aver dormito un lungo sonno e di svegliarvi all'improvviso con un sacco di desideri da realizzare. Sfruttate ogni occasione, anche perché in amore non avrete più alcun più dubbio: state per aprirvi a chi vi vuole bene. Nel lavoro, quelli che tra voi saranno più dotati di spirito d'iniziativa, d'inventiva e di coraggio, si troveranno di fronte ad occasioni importanti, facilissime da individuare e da sfruttare.

Leone: 'top del giorno'. Giornata favolosa! In amore, la festività dedicata in calendario a San Valentino sarà favorevole e pronta ad aiutarvi. Così, con il partner tutto andrà davvero molto bene, in qualsiasi tipo di rapporto, anche perché arriveranno dei miglioramenti e passi in avanti che renderanno perfetta la vostra unione. Questa dovrebbe essere una giornata del mese tranquilla e serena. Mettete in pratica quelle idee che ritenete fantasiose o vincenti. Belle novità in arrivo per qualcuno, forse del tutto inaspettate: saprete sfruttarle a vostro vantaggio, con intelligenza e prontezza. Single, in amore avete corso a lungo col freno a mano tirato, ma da domani una persona specialissima si potrebbe invaghire di voi.

Certamente non dovete esitare se provate uguali stessi sentimenti: fate un gran respiro e via, buttatevi senza paura! Nel lavoro, il cielo del giorno vi metterà a disposizione il kit completo per risollevare le vostre sorti professionali. Presto raggiungerete un traguardo desiderato.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 14 febbraio, vede le stelle molto a favore. In amore tirerete fuori estro e creatività, realizzando qualcosa di molto bello. Avvantaggiati dal momento diversi rapporti di coppia. Potrete contare anche su Venere per sentirvi in armonia con chi amate. A tratti vi considererete molto fortunati per aver incontrato un partner presente e attento. Un pizzico di novità poi e un po’ di dinamismo dovrebbero bastare per farvi sentire al settimo cielo ed essere felici.

Single, vi piace emergere abbastanza sugli altri ma non tutti amano questo vostro atteggiamento un po' troppo esuberante? Allora cercate di essere più pacifici, magari cercando di mettervi sullo stesso piano delle persone con cui avrete a che fare. Nel lavoro, andrete forte come un treno e le strade si apriranno davanti senza ostacoli. Avrete grinta, personalità e molta determinazione per arrivare dove volete voi.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo di lunedì 14 febbraio.