Giovedì 17 febbraio troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre Nettuno assieme a Giove risiederanno sui gradi dei Pesci. Il Sole, Mercurio e Saturno, invece, resteranno stabili nel domicilio dell'Acquario, così come Marte, Plutone e Venere permarranno in Capricorno. Urano, infine, proseguirà il moto in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Vergine: premurosi. I nati sotto il segno della Vergine di prima e seconda decade si dimostreranno probabilmente spiccatamente premurosi nei riguardi dei propri figli, ascoltando le loro incertezze e fornendogli alcuni adeguati suggerimenti.

2° posto Capricorno: meticolosi. Giovedì in cui il segno di Terra potrebbe organizzare la giornata in ogni minimo dettaglio, in particolar modo sul versante professionale, e il parterre planetario parrà non voler sconvolgere il piano meticoloso creato ad arte dai nativi.

3° posto Leone: lavoro top. La prima decade di casa Leone, nel corso di questa giornata d'inverno, avrà buone chance di raggiungere qualche risultato degno di nota sul fronte lavorativo, sebbene per veder fiorire i migliori boccioli professionali dovranno attendere ancora qualche mese.

I mezzani

4° posto Toro: mondani. La voglia di svagare un po' la mente dalle ansietà del momento indurrà, con ogni probabilità, il segno Fisso a concedersi una parentesi mondana questo giovedì, magari trascorrendolo assieme alla dolce metà in un luogo romantico.

5° posto Bilancia: comunicazione top. Il corroborante flirt tra il pianeta dei venti e il Messaggero degli Dei donerà, c'è da scommetterci, un'abile dote comunicativa alla terza decade di casa Bilancia, coi nativi che riusciranno a convincere anche l'interlocutore più ostinato.

6° posto Gemelli: voglia di stabilità. Visibilmente scombussolati dagli ultimi accadimenti, i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero avvertire la viscerale necessità di una giornata all'insegna della stabilità, dove poter piantare un picchetto di certezza che non voli via al prossimo imprevisto.

7° posto Acquario: routine. Ventiquattro ore che, a differenza di ciò che si aspetterà il segno d'Aria, non regaleranno presumibilmente scossoni o novità rilevanti, in quanto questo giovedì avanzerà sui binari della routine e i nativi dovranno prenderne atto.

8° posto Scorpione: indaffarati. La mole di attività, perlopiù pratiche, da adempiere in questa giornata di metà febbraio potrebbe essere più corposa del solito per i nati Scorpione, i quali dovrebbero imparare a dire qualche 'no' quando gli si chiede una cortesia in tal senso.

9° posto Cancro: nostalgici. La mente di casa Cancro rispolvererà, con ogni probabilità, vecchie relazioni terminate in malo modo o semplicemente collassate su se stesse tempo addietro, divenendo particolarmente malinconici in questa giornata.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: lavoro flop. Qualche bega professionale sarà probabile questo giovedì per il primo segno zodiacale, specialmente per coloro che hanno da poco intrapreso un nuovo sentiero lavorativo e faticano ancora ad ambientarsi a dovere.

11° posto Sagittario: capro espiatorio. Un mix di insofferenza e nervosismo potrebbe condire questa giornata per il terzo segno di Fuoco, il quale sfogherà tali avversi sentimenti contro una persona con cui non è riuscito a legare, utilizzando la stessa come capro espiatorio anziché analizzare i propri sbagli.

12° posto Pesci: distratti. Riuscire a mantenere alta la concentrazione per il dodicesimo segno zodiacale sarà probabilmente una chimera in queste ventiquattro ore, coi nativi che risulteranno sovente con la testa sopra le nuvole e il partner non gradirà affatto.