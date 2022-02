L'Oroscopo settimanale dal 28 febbraio al 6 marzo 2022 arriva con precisione cronometrica al consueto appuntamento con i lettori. In evidenza quest'oggi le valutazioni relative ai prossimi sette giorni in calendario analizzati nei dettagli attraverso le stelline quotidiane, le pagelle e le analisi astrologiche dei singoli segni. Nello specifico, tutto il resoconto settimanale sarà impostato sulla sestina dall'Ariete alla Vergine e interesserà la parte conclusiva di febbraio e l'inizio di marzo. Iniziamo pure a mettere in chiaro le previsioni astrologiche della settimana da lunedì a domenica partendo come sempre con l'evidenziare i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a decantare uno ad uno i sei simboli astrali oggetto delle correnti previsioni, è d'obbligo mettere a nudo il calendario dei transiti lunari. Diciamo subito che in tutto saranno tre le fermate messe in agenda dall'Astro d'Argento per questa settimana. Ad aprire le danze sarà la Luna in Pesci, presente presso il comparto del simbolo di Acqua martedì 1° marzo, alle ore 21:54. A seguire, venerdì 4 marzo alle ore 01:52, la presenza della Luna in Ariete. La settimana infine potrà ritenersi chiusa, in merito ai transiti lunari, con l'entrata della Luna in Toro prevista domenica 6 marzo.

Per dovere di cronaca astrale, anche se non riguarda direttamente la sestina in analisi, né tantomeno la Luna, da segnalare due transiti planetari interessanti.

Il primo riguarda l'ingresso di Marte in Acquario, previsto per domenica 6 marzo alle ore 06:23 del mattino. L'altro transito interessa il Pianeta Venere, sempre in entrata nel comparto dell'Acquario e sempre nella primissima mattinata di domenica, precisamente alle ore 06:30.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. In arrivo per il Sagittario una splendida settimana dove quasi tutto potrebbe andare davvero a gonfie vele. Se è vero che "il buongiorno si vede dal mattino", l'ingresso della Luna nel segno, in arrivo nel comparto venerdì 4 marzo, potrebbe darvi altro che un buongiorno!

La situazione nei prossimi giorni sarà nettamente migliore rispetto ai precedenti già trascorsi. Alcuni fra i nodi più stretti si scioglieranno e, in ambito professionale soprattutto, vedrete riconosciuti alcuni tra i vostri meriti. Quanto all’amore, beh, troverete certamente il modo per spargere un po’ di pepe in ambito di coppia: cosa sempre buona e giusta. Preparatevi a una settimana davvero niente male.

La scaletta con le stelline giornaliere:

Top del giorno venerdì 4 marzo (Luna in Ariete);

venerdì 4 marzo (Luna in Ariete); ★★★★★ mercoledì 2, sabato 5 e domenica 6;

★★★★ lunedì 28, martedì 1 e giovedì 3.

♉ Toro: voto 8. Per tantissimi di voi nativi sotto al prestante segno del Toro, la settimana di prossimo arrivo si profila senz'altro più che positiva.

La partenza non si preannuncia di certo frizzante, poi però, nel proseguo diverrà certamente molto fortunata visto che giovedì, venerdì e sabato porteranno in dono cinque splendide stelline. Dulcis in fundo, Luna nel segno domenica 6 marzo. Le cose miglioreranno sempre più e vi sentirete sereni e ben disposti nei confronti di tutti. In arrivo belle novità riguardanti la vita privata. Sul lavoro, invece, c’è da mettere in conto qualche imprevisto: nulla che non si possa affrontare nel migliore dei modi. Non sarebbe male concludere la settimana dedicandovi a qualcosa che piace parecchio.

La scala di valori da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 6 marzo (Luna in Toro);

domenica 6 marzo (Luna in Toro); ★★★★★ giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5;

★★★★ mercoledì 2 marzo;

★★★ lunedì 28 febbraio;

★★ martedì 1° marzo.

♊ Gemelli: voto 5.

In previsione un periodo abbastanza stressante per tanti dei Gemelli, valutato come in netta discesa. Parlando di positività invece, lunedì 28 febbraio arriveranno cinque splendide stelline, come anche buone risulteranno quelle con quattro stelle di martedì 1, sabato 5 e domenica 6 marzo. Il weekend non andrà troppo male, anzi, tuttavia non vi sentirete troppo soddisfatti. Forse vorreste che il periodo di riposo duri di più per poter concludere qualche cosa che forse avete già iniziato e non avete avuto il tempo di concludere. A metà settimana qualcosa si blocca: in primo piano una certa fiacca e idee poco chiare. Non fatevi prendere dall’ansia per questo stato d’animo, ma procedete gradualmente seguendo un ordine di priorità.

Per quanto riguarda la vita privata, le cose sono meno complicate di quanto possano sembrare.

La classifica con le stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 28 febbraio;

★★★★ martedì 1, sabato 5 e domenica 6;

★★★ mercoledì 2 e venerdì 4;

★★ giovedì 3 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana vede non troppo male il periodo sotto analisi in questo frangente, soprattutto perché è stato valutato con un buon sette in pagella. Ottime le giornate di inizio e centro settimana. Purtroppo il weekend non promette troppo bene: sabato è previsto "sottotono" mentre domenica addirittura con il "ko", quindi un giorno senz'altro valutato come "nero". C’è qualcosa che non funziona nel modo giusto.

State dando fondo alla riserva di energia ostinandovi a voler fare tutto da soli: cambiate rotta! Sul lavoro, non raccogliete provocazioni; per quanto riguarda la vita privata, tenderete a chiudervi troppo per non ricevere colpi bassi. Ma in questo modo delimiterete eventuali nuovi orizzonti.

La scala con le stelle di competenza del segno:

Top del giorno mercoledì 2 marzo;

mercoledì 2 marzo; ★★★★★ martedì 1 e giovedì 3;

★★★★ lunedì 28 e venerdì 4;

★★★ sabato 5 marzo;

★★ domenica 6 marzo.

♌ Leone: voto 6. La prossima settimana si prevede che si manterrà al limite minimo della vivibilità, lasciando poco spazio all'immaginazione. La parte iniziale e centrale del periodo non sarà troppo buona. Invece ottime risulteranno quelle interessanti la parte finale del frangente analizzato.

State seminando bene, il raggiungimento del vostro obiettivo più ambizioso non è ancora vicino ma di certo state procedendo lungo il cammino giusto. Ciò non significa che sarà tutto rose e fiori, anzi: ci saranno momenti, soprattutto martedì e mercoledì, in cui avrete voglia di mandare tutto e tutti "al diavolo!". Ma saranno momenti, appunto. Per quanto riguarda la vita privata, è in arrivo un’occasione che non dovreste assolutamente perdere, per nessuno motivo.

La classifica con i giorni positivi e quelli meno promettenti:

★★★★★ venerdì 4 e domenica 6;

★★★★ lunedì 28, giovedì 3 e sabato 5;

★★★ martedì 1°marzo;

★★ mercoledì 2 marzo.

♍ Vergine: voto 6. Si preannunciano sette giornate nel complesso discretamente positive.

L'oroscopo della settimana 28 febbraio-6 marzo, escludendo i soli sabato e domenica previsti rispettivamente con il "ko" e il "sottotono", i giorni rimanenti non dovrebbero dare preoccupazioni eccessive. In determinati frangenti, non sapendo che pesci prendere, date pure uno sguardo al nostro regolare oroscopo del giorno, troverete senz'altro dei buoni consigli. Forse malumori in famiglia a fine settimana: le vostre esigenze non si sintonizzeranno con quelle delle persone che hanno il vostro stesso sangue. Se le avete tentate tutto, rinunciate e basta. Tanto, l’amore rimane così come rimangono i legami autentici. Nel lavoro arrivano le meritate soddisfazioni: qualcuno riconoscerà ampiamente e palesemente la preziosità del tuo operato.

Le analisi astrali schematizzate dalle stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 28 e mercoledì 2;

★★★★ martedì 1, giovedì 3 e venerdì 4;

★★★ domenica 6 marzo;

★★ sabato 5 marzo.

