L'Oroscopo della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo 2022 porta in primo piano l'analisi astrologica messa in conto all'ultimo giorno di febbraio e l'inizio del mese di marzo. Curiosi di scoprire le stelle i prossimi sette giorni? In evidenza nel contesto, il segno relativo a Pesci (voto 10): il suddetto segno d'Acqua ha già in preventivo il massimo supporto da parte delle stelle, dunque destinatario della prelibatissima posizione al "top della settimana".

Astrologicamente parlando i prossimi sette giorni vedranno transiti di un certo interesse.

A parte gli scontati cambi di settore attribuiti alla Luna - in tutto saranno tre e riguarderanno Ariete, Toro e Pesci - a portare una ventata di novità sarà l'ingresso della coppia Venere-Marte nel segno dell'Acquario.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo settimanale da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Per voi Bilancia il periodo evolverà su linee guida standard, quindi sarete supportati da stelle abbastanza buone e amichevoli. Di grande impatto emotivo sarà la giornata del 28 febbraio, portatrice di un lunedì davvero formidabile, ovviamente segnato con la "top del giorno". Sul lavoro le cose andranno come sempre: a tratti bene, anche se dovrete rimediare a un piccolo passo falso compiuto nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, chi è in coppia metta in conto qualche discussione tra giovedì e venerdì. I single, invece, saranno in alcuni casi molto corteggiati: se opportuno, provate a dare una spintarella al destino, non si sappia mai.

La scaletta con le stelline di competenza del segno:

Top del giorno lunedì 28 febbraio;

lunedì 28 febbraio; ★★★★★ martedì 1 e domenica 6;

★★★★ mercoledì 2 e sabato 5;

★★★ giovedì 3 marzo;

★★ venerdì 4 marzo 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

In arrivo una settimana in linea con la sufficienza. Diciamo che le stelle non saranno troppo accondiscendenti nei vostri confronti in alcuni momenti: vediamo di scoprire qualche indizio in più, ok? In pratica non potrete contare sulla giornata al "top del giorno", in compenso avrete a sostegno un martedì e un giovedì ottimi, considerati da cinque stelle.

Occhio al weekend! Potrebbero esserci momenti in cui vi sentirete soffocare per colpa di qualcuno o qualcosa. E farete una certa fatica a mantenere la calma. Dal punto di vista fisico, alternerete momenti di stanchezza a momenti di grande energia. Cercate una via di mezzo.

La settimana valutata dalle stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 1 e giovedì 3 marzo;

★★★★ lunedì 28 febbraio, mercoledì 2 e venerdì 4 marzo;

★★★ domenica 6 marzo;

★★ sabato 5 marzo 2022.

♐ Sagittario: voto 7. Settimana nel complesso mediamente positiva, con giornate discrete ed altre in cui dovrete stare decisamente più in allerta. Comunque, non sarà assolutamente un periodo da disprezzare. Certo, potrebbero esserci momenti buoni da dedicare alle vostre migliori intenzioni come anche periodi impegnativi da tenere sotto controllo, questo è chiaro.

Alla fine, però, potrete fare un bilancio positivo. Presta nel frattempo più ascolto a ciò che vi suggerirà la persona amata, un famigliare o un'amico/a affidabile. Piuttosto complessa invece la situazione amorosa: dovete prendere una decisione e mettere in atto un cambiamento drastico in una direzione oppure nell’altra.

La classifica da lunedì a domenica valutata con le stelline:

Top del giorno sabato 5 marzo;

sabato 5 marzo; ★★★★★ venerdì 4 e domenica 6;

★★★★ mercoledì 2 e giovedì 3;

★★★ martedì 1° marzo;

★★ lunedì 28 febbraio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Se visto da una certa angolazione, cercando magari di mettere in chiaro i momenti migliori, il periodo in arrivo sarà ben accetto dalla maggior parte di voi Capricorno.

Certo, la presenza della giornata "top" è un ottimo incentivo nel periodo, ma vi diciamo subito che potrete contare su altrettante due valutate a cinque stelle: mercoledì e venerdì. Poco o nulla da sperare il primo e l'ultimo giorno della settimana. Starà a voi sfruttare bene i giorni migliori, indirizzando le energie nella direzione migliore. Battete il ferro finché è caldo, soprattutto se ci sono di mezzo desideri importanti. E parlate a cuore aperto con la persona amata, lasciando che legga dentro di voi.

Il resoconto settimanale giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 3 marzo;

giovedì 3 marzo; ★★★★★ mercoledì 2 e venerdì 4;

★★★★ martedì 1 e sabato 5;

★★★ lunedì 28 febbraio;

★★ domenica 6 marzo 2022.

♒ Acquario: voto 7.

I prossimi sette giorni interessanti la settimana a cavallo tra febbraio e marzo, potrebbero portare in misura uguale difficoltà e momenti positivi. Ottime performance in amore, come anche nelle affettività strette, lunedì 18 febbraio, merito di una grande giornata all'insegna di Venere e Marte in entrata nel settore: positività assicurata! Finalmente la positività, seppur parziale, ritorna a porgere la mano: era ora! Riuscirete ad affrontare eventuali ostacoli con sicurezza, affrontando con successo anche una situazione piuttosto delicata. Sul lavoro, non rifiutate l’aiuto di qualcuno che ve lo offrirà senza secondi fini. In amore, mostrate al partner maggior calore: negli ultimi giorni non l’avete trattato troppo bene.

La scala di valori relativa ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 28 febbraio, sabato 5 e domenica 6 marzo (Venere e Marte in Acquario);

★★★★ martedì 1, venerdì 4;

★★★ mercoledì 2 marzo;

★★ giovedì 3 marzo 2022.

♓ Pesci: voto 9. Certamente in rialzo quasi tutto il frangente, soprattutto a partire da quello rappresentato dai giorni migliori. Valutato a cinque stelle sia la parte iniziale che quella centrale del periodo: siamo pronti a scommettere sulla buona riuscita dei vostri programmi migliori. Intanto martedì sarà una giornata da dieci e lode: il vostro umore sarà ottimo! Grazie all'arrivo della Luna nel segno, sicuramente avrete tanta grinta addosso e riuscirete a fare tutto nel migliore dei modi.

Riuscirete anche a movimentare gli ambienti più seriosi sprigionando carisma da ogni poro. Approfittatene, se siete single, perché in questo momento nulla vi sarà precluso.

La scaletta astrologica espressa con le stelle giornaliere:

Top del giorno martedì 1° marzo (Luna in Pesci);

martedì 1° marzo (Luna in Pesci); ★★★★★ lunedì 28, mercoledì 2 e giovedì 3;

★★★★ venerdì 4 e domenica 6;

★★★ sabato 5 marzo 2022.

Oroscopo: classifica settimanale per tutti i segni

Pronti a scoprire la nuova classifica della settimana? Come sempre il report astrale con i voti in pagella valida risulta essere valido per l'intero comparto zodiacale. In primissimo piano in questo fine febbraio/inizio marzo il segno dell'Ariete, considerato al "top della settimana" e quindi meritevole della prima posizione in scaletta.

Ottimi i prossimi sette giorni anche per coloro nativi dei Pesci, assegnatari del secondo posto e valutati con un bel "nove" in pagella. Curiosi di sapere come sono stati pronosticati i restanti segni? Andiamo a scoprire il resto della scaletta.

La classifica settimanale dei dodici segni:

1° posto - Ariete , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Pesci, voto 9;

3° posto - Toro, voto 8;

4° posto - Cancro, Bilancia, Sagittario, Capricorno e Acquario, voto 7;

5° posto - Leone, Vergine e Scorpione, voto 6;

6° posto - Gemelli, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale incentrato sulla settimana a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo termina qui. Ricordiamo che il prossimo incontro con astri, stelle e previsioni riguarderà il lasso temporale dal 7 al 13 marzo.