L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 febbraio 2022 è pronto a svelare previsioni, stelle e voti in pagella applicati ai segni della prima metà dello zodiaco. Il focus è dunque sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In merito ai migliori del periodo, le effemeridi sono pronte a tendere la mano della fortuna principalmente all'Ariete (voto 9), con gli altri a seguire. Bene, senza perderci in ulteriori "chiacchiere" andiamo pure a svelare le previsioni astrologiche da lunedì a domenica, segno per segno dall'Ariete sino alla Vergine.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di dare voce alle previsioni dell'oroscopo della settimana ci preme mettere in risalto quali saranno i prossimi spostamenti lunari. In tutto l'Astro d'Argento farà registrare quattro cambi di segno. Il primo tra questi sarà la Luna in Scorpione, presente nel segno d'Acqua il 21 febbraio. La dolce "musa dei poeti" farà un nuovo transito mercoledì 23 febbraio con la Luna in Sagittario. Successivamente ci sarà una terza fermata con la Luna in Capricorno. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Acquario domenica 27 febbraio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. Settimana decisamente di prim'ordine per un fine mese "col botto".

Soprattutto per merito della Luna in arrivo nei comparti del Sagittario e del Capricorno. L'Astro della Terra è pronto a dare enormi soddisfazioni nei sentimenti e nell'amore in generale. A dare una marcia in più in ambito sentimentale saranno i flussi benevoli della Luna, capace di imprimere una marcia in più al periodo: e il vostro umore migliora.

Sarà una settimana positiva, saprete porvi in modo più conciliante nei confronti di chi vi circonda ed incassare bene qualche piccola delusione. Dovreste, però, fare più attività fisica: ne gioverebbe il corpo, ma anche la mente.

La classifica con le stelline per l'Ariete:

Top del giorno giovedì 24 febbraio;

giovedì 24 febbraio; ★★★★★ mercoledì 23, venerdì 25 e sabato 26;

★★★★ martedì 22 e domenica 27;

★★★ lunedì 21 febbraio.

♉ Toro: voto 6.

La prossima settimana si prevede poco reattiva e quasi tutta improntata sul filo della sufficienza. Pronti a dare una bella spulciata a come si presenteranno i prossimi sette giorni? L'Astrologia del periodo indica che vi saranno giornate rese un po’ complesse da flussi astrali negativi: sarete alle prese con qualche fuori programma e anche con qualche discussione di troppo. Nei limiti del possibile, lasciatevi scivolare tutto addosso e piuttosto concentratevi sugli impegni più urgenti. L’amore, per molti di voi va a gonfie vele, a patto di saper mantenere inalterati gli attuali equilibri raggiunti. Bene, vediamo pure il responso delle stelle, le giornate buone e quelle meno interessanti di vostra competenza.

Le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 22 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21, mercoledì 23 e sabato 26;

★★★ venerdì 25 febbraio;

★★ giovedì 24 febbraio.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana tutto sommato buona, ad eccezione di martedì e mercoledì, in questo caso valutati rispettivamente con il "sottotono" e il "ko": peccato, proprio al centro della settimana, non ci voleva! In alcune fasi del periodo ci sarà anche un po' di elettricità in ambito lavorativo: non riuscirete a sbloccare alcune situazioni e c’è la possibilità di uno scontro con qualche collega. Il consiglio? Provate ad essere più tolleranti e affidatevi all’istinto: saprà indicarvi le persone che meritano fiducia. L’amore porterà novità per i single e grandi tentazioni per chi è già in coppia.

Non mancheranno, però, positive sorprese. E dal pomeriggio di mercoledì in poi, il vostro umore migliorerà nettamente, anche grazie a un amico/a di vecchia data.

La scaletta con le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 26 febbraio;

sabato 26 febbraio; ★★★★★ venerdì 25 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21 e giovedì 24;

★★★ mercoledì 23 febbraio;

★★ martedì 22 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana predice un periodo valutato attorno alla media per voi, carissimi amici del Cancro. In prospettiva, senz'altro sarà un periodo abbastanza positivo, comunque capace di restituire discrete soddisfazioni se preso con la giusta dose di ottimismo. Le migliori giornate da sfruttare, alcune di queste davvero molto interessanti, saranno due: lunedì e giovedì.

In pratica, diciamo che sta per iniziare un periodo positivo pieno di cose belle e persone con cui vivere bei momenti. L’amore sarà in primo piano, qualcuno di voi è già protagonista di un sogno in piena regola. Il lavoro darà tregua, nel senso che potrete allentare la corda e procedere con maggiore calma. Che dire? E’ il riscatto che meritate.

La classifica con le stelle quotidiane:

★★★★★ lunedì 21 e giovedì 24;

★★★★ martedì 22, mercoledì 23 e venerdì 25;

★★★ domenica 27 febbraio;

★★ sabato 26 febbraio.

♌ Leone: voto 7. L'Astrologia applicata al segno del Leone annuncia un periodo mediocre, seppur con tre giornate altamente performanti. Il frangente avrà come punto di forza martedì 22 febbraio, sottoscritto nella splendida "top del giorno".

A seguire due meravigliose giornate a cinque stelle messe in conto a mercoledì e giovedì. In qualche caso l’agenda risulterà piena e poca la voglia di agire: cercate una vita di mezzo, è assolutamente necessario portare a termine certi impegni. Non rimuginate troppo e agite anche d’istinto, perché tanto conoscete bene il terreno su cui vi stai muovendo. Quanto alla vita sentimentale, il consiglio è quello di contare a dieci prima di parlare: rischi di complicare ulteriormente una situazione che è già piuttosto delicata.

La classifica giorno per giorno:

Top del giorno martedì 22 febbraio;

martedì 22 febbraio; ★★★★★ mercoledì 23 e giovedì 24;

★★★★ lunedì 21 e venerdì 25;

★★★ sabato 26 febbraio;

★★ domenica 27 febbraio.

♍ Vergine: voto 5.

Settimana un po' in affanno per voi nativi. Il periodo sarà cadenzato da giornate alternate tra positive e poco positive: seguite i nostri prossimi oroscopi e i consigli che le stelle saranno pronte a regalare, senza ulteriori preoccupazioni. L'oroscopo della settimana 21-27 febbraio sottolinea la possibilità che il periodo possa continuare all’insegna della noia e della poca voglia di fare: gli impegni un po' vi stancheranno, perciò siete un po' spaventati: avete quasi voglia di mollare tutto e andare via! Sul lavoro, vietato distrarsi, evitando soprattutto le polemiche per le piccole cose quotidiane.

Le stelle di competenza del segno della Vergine:

★★★★★ martedì 22 febbraio;

★★★★ lunedì 21, mercoledì 23 e domenica 27;

★★★ giovedì 24 e sabato 26;

★★ venerdì 25 febbraio.

È possibile continuare con i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo settimanale con la classifica finale completa per tutti i segni dello zodiaco.