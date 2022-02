L'oroscopo settimanale 7-13 febbraio porta una ventata di novità per tutti i segni dello zodiaco. Inizia una nuova settimana di febbraio, che cosa accadrà nei prossimi giorni dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della salute? A quanto pare, i nati in Cancro devono affrontare un fantasma del passato, mentre i nativi del Leone vedono il settore economico in netta ripresa. Per i single e i separati nati sotto il segno della Vergine si prospetta una settimana piena di incontri da non sottovalutare. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche da lunedì 7 a domenica 13 febbraio e le pagelle segno per segno, con voto da uno a dieci.

Le previsioni settimanali dal 7 al 13 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, è il classico periodo in cui avete poco tempo per tutto. C’è chi deve affrontare i capricci del partner che si sente messo da parte e chi deve scontrarsi con un vecchio amore. I single del segno hanno tanta voglia di conoscere persone nuove manca il coraggio di dichiararsi. Nel lavoro buttatevi in qualsiasi occasioni e non abbiate scrupoli a ottenere quello che vi serve per realizzare i vostri sogni. La salute potrebbe darvi dei pensieri, soprattutto se non siete stati molto attenti negli ultimi tempi. Voto: 6,5

Toro – In campo amoroso questa settimana permette alle coppie che hanno attraversato un periodo negativo di raggiungere la stabilità.

I single iniziano a uscire dal proprio guscio e a mettersi in gioco. Nella vostra posizione di lavoro non conviene alterare i rapporti con i colleghi. Evitate le lamentele, prese di posizioni e cercate di lavorare in serenità. In salute, possibile fastidio fisico, non sottovalutatelo e affrontatelo. Voto: 6,5

Gemelli – In amore, questa settimana assicura tanto divertimento e passione alle coppie molto innamorate.

Avete sofferto anche troppo nel passato, quindi, ora non volete lasciarvi sfuggire neppure un attimo di felicità. I cuori solitari del segno non devono mai perdersi d’animo. Nel lavoro qualcosa inizia a muoversi, dei capitali vengono investiti e voi non volete stare a guardare ma concludere affari. In salute, non mostratevi pigri come sempre e non venite meno alle vostre stesse promesse.

Voto: 6,5

Cancro – In amore c’è qualcosa del passato che non vi vuole abbandonare. È una settimana che porta un po’ di confusione nel vostro cuore e avete anche difficoltà ad amare pienamente. Pretendere troppo non è salutare per il vostro rapporto di coppia, il partner potrebbe perdere la pazienza e mandare all’aria tutto ciò che avete costruito insieme. I single che non vogliono legarsi con nessuno continuano a portare fieramente questo status. In campo lavorativo questa settimana mette alla prova la vostra pazienza. C’è chi preferisce lavorare da solo e in disparte, senza dover dare conto a un collega o superiore. La salute vi assiste anche nei momenti più intensi, alcuni problemi sono solo a livello psicologico.

Fare attività sportiva aiuta molto. Voto: 6

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 7 al 13 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In amore in questo periodo avete voglia di dare il massimo in ogni occasione, soprattutto a livello sentimentale. Avete tutto il necessario per costruire o distruggere un rapporto, spetta a voi condurre le regole del gioco. I single che vogliono buttarsi in imprese più grandi di loro devono riflettere attentamente. Sul fronte lavoro, potete portare avanti i vostri progetti professionali, decisamente in netta ripresa il settore economico. In salute, settimana di alti e bassi, qualche dolore fisico vi condizionerà. Voto: 7,5

Vergine – In amore è una settimana ricca di incontri soprattutto per i single e i separati.

Le amicizie che nascono in questo periodo possono portarvi in ambienti diversi dalle vostre abitudini. Le coppie sia longeve che fresche devono rimboccarsi le maniche, se desiderano vedere realizzati i propri sogni. In campo lavorativo dovete fare molta attenzione alle scadenze, poiché qualcuna potrebbe cogliervi alla sprovvista. La salute è in recupero, vi siete già messi d’impegno per raggiungere un obiettivo. Voto: 7

Bilancia – In amore questa settimana potreste sentirvi un po’ confusi per via di alcuni avvenimenti dei giorni scorsi. Alcuni nativi della Bilancia stanno prendendo le distanze da una persona che adesso guardano con occhi diversi. Siete troppo critici, attenzione. I cuori solitari del segno che cercano l’amore in maniera disperata devono imparare a vivere bene con se stessi prima di buttarsi in una nuova storia d'amore.

Il vostro lavoro costituisce un grande punto fermo e per tale motivo non potete permettere a nessuno di intralciare i vostri progetti. In salute, riguardatevi più spesso, poiché non siete immuni da alcuna malattia. Voto: 6

Scorpione – In amore è una settimana abbastanza positiva ma avrete pochissima voglia di stare in mezzo alla confusione. Ci sono situazioni pesanti da liberare, cercate un confronto con la persona che amate e parlate per primi, sarete ascoltati. Se non avete ancora trovato l’anima gemella, dovete continuare a cercarla. In campo lavorativo, visto che gli ultimi mesi hanno portato solo problemi e difficoltà, questa settimana permette di recuperare. Potreste ricevere delle proposte inaspettate, l'oroscopo vi consiglia di valutarle bene prima di dare una risposta definitiva.

In salute, il vostro fisico è sofferente, cercate di riposarvi di più. Voto: 6,5

Oroscopo per la settimana 7-13 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In campo amoroso, le coppie formate da persone con differenza di età continuano ad amarsi senza interferenze esterne. Gli amori sbocciati da poco scoprono altri punti in comune e hanno più voglia di mettersi in gioco. I single e i separati che non credono più nell’amore presto conosceranno una persona davvero singolare. Nel lavoro dovete ingranare le marce più alte nei primi giorni della settimana, quindi, date libero sfogo alla vostra ambizione e prendetevi ciò che vi spetta. In salute, se in questa settimana vi capita di ammalarvi o di dover fare un intervento chirurgico, niente paura.

L’energia non vi manca e niente potrà fermarvi. Voto: 7

Capricorno – In amore, è una settimana un po’ sopra le righe, anche le vostre affermazioni sentimentali e amorose. Trovate un modo per vivacizzare il vostro rapporto di coppia, lascerete senza fiato il vostro partner. Per i single e i separati finisce il periodo negativo, è arrivato il momento di farsi conoscere e di incontrare gente interessante. Nel lavoro è il momento di allargare il raggio di azione, cercare nuovi collaboratori e nuove possibilità di guadagno. In salute, l’ansia è ancora presente, fate una pausa e rinfrescatevi le idee. Voto: 7

Acquario – In amore il malumore serpeggia in questa settimana di febbraio, evidentemente alcuni grattacapi non sono stati risolti.

Insistere non serve a niente, non potete cambiare la gente. Cercate di essere più comprensivi nei confronti della persona amata. I cuori solitari e i divorziati dovrebbero iniziare a frequentare una persona che regali forte sensazioni. In campo lavorativo, possibili tensioni con un collaboratore, collega, o superiore. Brevi spostamenti in programma. In salute, la stanchezza si fa sentire soprattutto nelle ore serali, ma riuscirete a debellarla e a tornare in splendida forma. Voto: 5

Pesci – In amore, il livello del nervosismo è alle stelle in questa settimana. Siete ribelli e polemici, cercate, però, di non crearvi ostacoli da soli; in questo settore amoroso e sentimentale è meglio essere malleabili.

Si allarga il campo d’azione per i cuori solitari del segno, aumentano le opportunità di trovare l’anima gemella. Fortuna nel lavoro, ma avete ancora molte remore. È il periodo adatto per dire le cose che pensate. In salute, da questo momento potete contare più fiducia e meno stress. Voto: 5