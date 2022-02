Per la giornata di domani, lunedì 7 febbraio 2022, l’Oroscopo prevede i segni del Toro e dei Pesci alle prime posizioni, mentre caleranno i segni del Leone e del Cancro. Nel mezzo si troveranno quelli di terra. L’acquario scenderà all’ultima posizione, i Gemelli invece saranno alle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Toro determinato

1° Toro: la determinazione sul lavoro sarà invidiabile e dimostrerete di essere molto produttivi e perspicaci. Con le questioni di cuore ci saranno delle novità che vi spingeranno ad essere più romantici e disposti ad accollarvi qualche responsabilità in più.

2° Pesci: l’intraprendenza riuscirà a farvi ottenere alcuni frutti, mentre il coraggio di agire in questo momento vi farà guadagnare. Secondo l’oroscopo potreste avere un obiettivo che potrebbe farvi fare il giro di vite nella vostra carriera.

3° Sagittario: sarete molto propensi ad agire sul lavoro e a essere volitivi con le questioni burocratiche. Finalmente si apriranno le porte per una opportunità che potrebbe essere determinante per le vostre finanze, secondo l'oroscopo. Continuate così.

4° Gemelli: avrete in atto dei progetti che finalmente potrebbero trovare una piena realizzazione nei giorni seguenti, che vi renderanno non soltanto sempre più meritevoli di fiducia ma anche con una autostima che sarà sempre più inscalfibile.

Scorpione innovativo

5° Capricorno: la creatività potrebbe essere molto utile per stimolare la produttività lavorativa, ma anche per farvi sentire molto più fantasiosi e meno calcolatori, almeno per qualche ora. Potreste essere disponibili con qualcuno con cui finora avete sempre avuto un rapporto burrascoso.

6° Scorpione: sarete sulla buona strada per rinnovare la vostra quotidianità e per dare una svolta molto più innovativa alla vostra professione.

Sentimentalmente parlando ci saranno degli incontri che potrebbero essere molto allettanti per stimolare la vostra passionalità.

7° Ariete: le cose potrebbero cambiare, prendendo una piega decisamente allettante per le questioni di cuore. Sul lavoro vi converrà staccare la spina, anche perché potreste essere in attesa di un affare molto più sostanzioso finanziariamente.

8° Vergine: avrete un rialzo che però potrebbe essere abbastanza lento. Tuttavia, ci sarà qualche piccolo progetto che comincerà ad assicurarvi dei successi. Con gli affetti riuscirete a mantenere una buona tregua, specialmente dopo un periodo piuttosto burrascoso.

Bilancia in calo

9° Bilancia: probabilmente non avrete molto entusiasmo nel corso della giornata di domani. Le recenti delusioni vi hanno messo un po’ di tristezza e probabilmente vi inviteranno ulteriormente a riflettere su qualche decisione che non è stata molto saggia.

10° Cancro: dovrete fare i conti con un malumore che potrebbe essere deleterio sia per le amicizie che per gli affetti in famiglia. Gli scontri probabilmente non mancheranno, dunque cercate di essere più accondiscendenti e meno litigiosi.

11° Leone: lo stress per questa giornata non vi permetterà di concentrarvi adeguatamente e di essere lucidi abbastanza per un progetto a cui tenete particolarmente. Secondo l’oroscopo dovrete rivedere qualche rapporto, perché qualcuno si sta irrimediabilmente deteriorando.

12° Acquario: avrete decisamente le batterie scariche, e probabilmente sul lavoro potreste apparire molto disattenti e svogliati. Preferirete fare qualcosa per voi stessi, procrastinando anche qualche progetto che ora come ora potrebbe portarvi a poco o niente.