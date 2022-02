Nuovo appuntamento con l'oroscopo dedicato al primo fine settimana del mese di febbraio. Che cosa accadrà nel prossimo weekend? Secondo le stelle, i nativi del Gemelli si sentono irrequieti in questo fine settimana, invece, per i nati in Scorpione si prospetta un weekend piuttosto frenetico. C’è chi sforna idee creative e progetti vincenti e chi deve fare i conti con l’emotività, i problemi irrisolti, o qualche spesa di troppo. Di seguito, trovate le dettagliate previsioni astrologiche per le giornate di sabato 5 e domenica 6 febbraio e le relative pagelle zodiacali, con voto da uno a dieci.

Il weekend 5 e 6 febbraio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questo è un ottimo fine settimana per dare il meglio di se stessi, per uscire con le persone che amate, per chattare con gli amici virtuali. Il divertimento è assicurato. Sentite, infatti, il bisogno di essere notati e di essere ascoltati. Uno stimolante scambio di idee potrebbe influenzare le vostre idee sugli obiettivi futuri. Voto: 9

Toro – Siete al centro dell’attenzione, che voi ne siate consapevoli o meno. La cosa da sapere è che questo è un pessimo periodo per prendere delle decisioni importanti, soprattutto finanziarie e spese importanti. È meglio stare fermi, ma potete fare i compiti, svolgere il vostro dovere, ottenere informazioni e parlare con un superiore.

Voto: 6,5

Gemelli – Questo è un fine settimana irrequieto, perché volete fare qualcosa che vi permetta di esplorare di più il vostro mondo. Volete viaggiare, imparare cose nuove e incontrare persone stimolanti e diverse. Godetevi queste esplorazioni, senza se e né ma. Voto: 6,5

Cancro – Non è il periodo adatto per prendere decisioni finanziarie su proprietà condivise, eredità, tasse, debiti e qualsiasi cosa abbia a che fare con la ricchezza di qualcun altro.

Rinviate queste decisioni alla prossima settimana. Voto: 7

Previsioni astrologiche di sabato 5 e domenica 6 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questo è un buon weekend per avere una discussione da cuore a cuore con una persona molto cara. Sarà facile per entrambe le parti essere franchi e onesti e mettere le proprie carte in tavola.

Esplorare le vostre idee e confidenze, ma non accettate nulla fino alla prossima settimana. Voto: 6,5

Vergine – La vostra efficienza sul lavoro ne risentirà in questo periodo. Ritardi e carenze di personale potrebbero stravolgere la vostra quotidianità lavorativa. Non è il periodo adatto per fare una scelta importante. Prendetevi cura degli affari con al solito, ma cercate di non fare il passo più lungo della gamba. Voto:

Bilancia – Quando c’è un’allerta planetaria, le vostre menti fluttuano libere come un pallone a elio che vola libero nel cielo. Ecco perché in questo weekend siete un vulcano di idee creative. Divertitevi con i bambini, socializzate con gli altri ed esprimete i vostri talenti creativi.

Voto: 8,5

Scorpione – Questo è un fine settimana davvero frenetico; tuttavia, è il momento adatto per riposarvi e rilassarvi, idealmente a casa o con i membri della famiglia. Parlate apertamente con i genitori e i parenti più anziani. Qualcosa vi ricorderà quanto sono importanti le relazioni. Le persone contano. Voto: 7

L'oroscopo di sabato 5 e domenica 6 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo weekend siete pieni di fantasia, di idee creative e di sogni ad occhi aperti. Tuttavia, annotate i vostri pensieri, le vostre idee, perché potreste volerli riconsiderare in seguito. Lasciateli sobbollire nel dimenticatoio e provateli la prossima settimana. Voto: 7,5

Capricorno – Attenzione, non è il weekend adatto per fare acquisti o prendere decisioni importanti; tuttavia, questo cielo astrologico vi spinge a fare spese folli o a risolvere certe questioni finanziarie.

Sforzatevi di tenere sotto controllo i vostri stati d’animo, contate fino a cento prima di dire o fare qualcosa di controproducente. Voto: 6

Acquario – È un cielo astrologico davvero importante. Potreste sentirvi più emotivi del solito e forse indecisi. L'oroscopo consiglia di rimandare alla prossima settimana le decisioni importanti e gli acquisti. Voto: 6

Pesci – Avete voglia di scappare dalla realtà, oppure di nascondervi da qualche parte per godervi momenti di privacy. È il weekend perfetto per il riposo. Potreste voler esplorare questioni spirituali, yoga, meditazione, oppure andare sui social network. Voto: 7