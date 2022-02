L'oroscopo è pronto a svelare la classifica a stelline di domani, 7 febbraio 2022. Sul piatto della bilancia i 12 segni dello zodiaco, soppesati in quanto a positività/negatività dopo attenta analisi sulle rispettive effemeridi di settore. In primissimo piano in questo inizio settimana, astrologicamente parlando, la presenza della Luna in Toro in congiunzione a Urano, sempre nel medesimo segno. In Capricorno troviamo un filotto composto da Marte, Venere, Mercurio e Plutone. In Acquario invece risultano presenti Sole e Saturno, tra loro in congiunzione e, in questa fase, liberi e indipendenti da altre influenze astrali.

In Pesci continua il mesto cammino di Nettuno, tallonato in questo settore da Giove. Esenti da astri in transito nei rispettivi segni, comunque non assolutamente fuori dai giochi per quando riguarda buoni o cattivi influssi astrali, il "settebello" formato da Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia e Sagittario.

Sulla base di tali dati andiamo pure a scoprire come è stata interpretata la scaletta dall'Oroscopo di domani: le stelline di lunedì 7 febbraio.

La classifica e le stelline estrapolate dall'oroscopo del 7 febbraio

La classifica a stelline interessante la giornata del 7 febbraio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno, come anche portare delusione a qualche altro, nel contesto considerato in giornata negativa.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Benissimo, allora c'è innanzitutto da segnalare l'ottima presenza in prima posizione per il Sagittario. Il simbolo astrale di Fuoco, favorito dai flussi generati dalla Luna in Toro. L'Astro d'Argento in questo caso risulta ottimamente posizionata sulla Carta Astrale, in modo speculare e ampiamente positiva per il fortunato segno risultante al vertice della scala.

A seguire a brevissima distanza il segno predetto al "top del giorno", ovviamente al secondo posto, ben altri quattro fortunati, in questo caso considerati in periodo da cinque stelle: Ariete, Toro, Scorpione e Capricorno.

La classifica sul primo giorno della settimana prosegue analizzando la terza posizione: in questo caso si parla della quattro stelle della normale positività, quindi non affatto male per coloro interessati che risultano essere Cancro, Leone e Bilancia.

Purtroppo per i quattro fantastici segni direttamente coinvolti, si prevede un periodo poco positivo che va a pesare direttamente sulla ripresa settimanale. In questo caso si parla di Gemelli e Bilancia per quanto concerne il quarto posto, considerati in giornata "sottotono"; invece la posizione ultima in scaletta tocca da vicino sia Vergine che Pesci, ambedue considerati in giornata difficile, quindi d'obbligo le due stelle indicative dei periodi da "ko". Il riepilogo sintetico e, si spera, esaustivo, nel prospetto seguente.

Le stelline di lunedì 7 febbraio:

1° posto - Top del giorno: Sagittario;

2° posto - ★★★★★: Ariete, Toro, Scorpione, Capricorno;

3° posto - ★★★★: Cancro, Leone, Bilancia;

4° posto - ★★★: Gemelli, Bilancia;

5° posto - ★★: Vergine, Pesci.

Volendo chiudere il cerchio e approfondire l'argomento è possibile passare all'oroscopo di lunedì 7 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine e analizzare le previsioni astrologiche sui primi sei segni.