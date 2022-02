L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 febbraio 2022 porta in primo piano l'analisi astrologica messa in conto all'ultima settimana dell'attuale mese.

Giunta ormai al termine la precedente settimana, in questa sede saranno trattati in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Partiamo subito con l'evidenziare i segni migliori in classifica: al "top" risulta lo Scorpione (voto 10), subito dopo troviamo il Sagittario (voto 9), con il Capricorno (voto 8) e l'Acquario (voto 8). Periodo decisamente a rilento, secondo le le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per Bilancia (voto 6) e Pesci (voto 6), coppia indicata sulla linea della sufficienza.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. I sette giorni che andrete a vivere saranno in parte godibili, ma nell'assoluta normalità, dunque non aspettatevi chissà che. Buone chance di successo nelle questioni economiche potrebbero arrivare lunedì 21 e domenica 27, segnate ambedue a cinque stelle. Insomma dalla routine quotidiana non si scappa, è vero. Voi, però, state ritrovando il modo per renderla più piacevole e movimentata: la vostra rinnovata carica agevolerà nuovi incontri e farà notevolmente incrementare il vostro fascino agli occhi degli altri. Attenzione sul fronte lavorativo, perché un problema che credevate ormai risolto potrebbe ripresentarsi da un momento all’altro.

La scaletta con le stelline:

★★★★★ lunedì 21, domenica 27;

★★★★ martedì 22, venerdì 25, sabato 26;

★★★ giovedì 24 febbraio;

★★ mercoledì 23 febbraio 2022.

♏ Scorpione: voto 10. Questa settimana partirà davvero a gonfie vele. Se è vero che "il buongiorno si vede dal mattino", il vostro lunedì 21 febbraio potrebbe dare altro che un semplice "buongiorno".

Le stelle hanno riservato a voi, per tale data, una meravigliosa "top del giorno" grazie ad un evento davvero speciale: l'arrivo della. L'Astro d'Argento contribuisce a rendere questa giornata molto piacevole: sarete di buonumore e di conseguenza attirerete a voi eventi e persone positivi. Possibili anche nuovi incontri molto interessanti.

Ed è possibile che possiate concedervi un’altra piccola vacanza, magari un viaggio desiderato da tempo. Coinvolgete la persona amata in ogni vostra azione, i risultati saranno ancora più apprezzati.

La scaletta della settimana:

Top del giorno lunedì 21 febbraio (Luna nel segno);

lunedì 21 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 22, mercoledì 23, venerdì 25 ;

★★★★ giovedì 24, sabato 26, domenica 27.

♐ Sagittario: voto 9. È in arrivo una settimana davvero splendida, sistematicamente improntata alla migliore positività, anche se non proprio assoluta. A portare una ventata di freschezza nei rapporti interpersonali, come anche negli affari o specificatamente nel lavoro, la giornata di mercoledì 23 febbraio, interessata dall'ingresso della Luna nel segno: agevolati i rapporti sociali, soprattutto quelli che possono rivelarsi preziosi anche in campo lavorativo.

Riuscirete a sdrammatizzare anche dinanzi a questioni spinose, di conseguenza troverete i rimedi in tempi ridotti. Avrete molta voglia di divertirvi e fare nuove conoscenze, se siete single.

Le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 23 febbraio (Luna nel segno);

mercoledì 23 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 21, giovedì 24, venerdì 25;

★★★★ martedì 22, sabato 26;

★★★ domenica 27 febbraio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. In arrivo una settimana valutata più che ottima, evidenziata da giornate super fortunate specialmente a metà e fine periodo. In programma l'ingresso della Luna nel segno venerdì 25 febbraio, quindi "top del giorno" assicurata. Senza quasi alcun tipo di problema, almeno per quanto concerne quelli cosiddetti irrisolvibili, le giornate coincidenti in calendario con giovedì 24, sabato 26 e domenica 27 febbraio.

Sarà una settimana dai ritmi decisamente serrati, questa. E ciò vale soprattutto per chi è tornato al lavoro dopo un periodo di riposo forzato. Qualcuno proverà a farvi perdere la calma, evitate di prestare il fianco a qualsiasi provocazione ma, piuttosto, dedicatevi a chi davvero sa apprezzare voi e la vostra compagnia. Concedetevi un piccolo peccato di gola!

La classifica con le stelline, giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 25 febbraio (Luna nel segno);

venerdì 25 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 24, sabato 26, domenica 27;

★★★★ mercoledì 23 febbraio;

★★★ martedì 22 febbraio;

★★ lunedì 21 febbraio 2022.

♒ Acquario: voto 8. Questa settimana chiuderà davvero alla grande. Qualche alto e pochi bassi nella parte centrale del periodo con un inizio poco convincente.

La Luna questa settimana sarà la vostra amica protettiva e vi trasmetterà abbastanza buonumore, aumentando il vostro carisma: usatelo sia nelle questioni private che in quelle professionali. In questi giorni sarà veramente difficile mettervi in difficoltà, meglio che tutti se ne facciano subito una ragione. Se siete single, potete iniziare a guardarvi intorno con calma e intanto godere dei vantaggi di tale condizione positiva. Invece, se siete in coppia, risolverete facilmente un problemino assillante.

Ecco come si presenteranno i prossimi sette giorni:

Top del giorno domenica 27 febbraio (Luna nel segno);

domenica 27 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 24, venerdì 25, sabato 26;

★★★★ mercoledì 23 febbraio;

★★★ lunedì 21 febbraio;

★★ martedì 22 febbraio 2022.

♓ Pesci: voto 6.

Settimana decisamente poco performante in certi frangenti, tuttavia non dovrete troppo "sudare" per riuscire a godervela con sana e giusta tranquillità. Il punto di non ritorno sarà dato dal modo con cui andrete ad approcciarvi alle giornate cosiddette "no": venerdì 25 e sabato 26 del corrente mese, rispettivamente messe in conto come "sottotono" e da "ko". Di sicuro non succederà nulla di particolare. Non arriveranno quelle novità in cui tanto sperate. Anziché crucciarvi, cogliete l’occasione per mettere ordine nelle vostre idee e gettare le basi per progetti futuri. Dedicatevi con ugual impegno al lavoro e agli affetti familiari concedendovi una serata all’insegna del relax.

La classifica delle stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 22, mercoledì 23;

★★★★ lunedì 21, giovedì 24, domenica 27;

★★★ venerdì 25 febbraio;

★★ sabato 26 febbraio 2022 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana è pronta a dare soddisfazioni al periodo validando i prossimi sette giorni. In analisi tutti e dodici per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà lo Scorpione seguito a ruota da Ariete e Sagittari. Andiamo a scoprire il resto della scaletta.

La classifica:

1° posto - Scorpione , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Ariete, Sagittario, voto 9;

3° posto - Capricorno e Acquario, voto 8;

4° posto - Gemelli e Leone, voto 7;

5° posto - Toro, Cancro, Bilancia e Pesci, voto 6;

6° posto - Vergine, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 21 al 27 febbraio finisce qui. Vi ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento con il periodo compreso tra il 28 febbraio e il 6 marzo.