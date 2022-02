Arriva un nuovo weekend per tutti i 12 segni zodiacali. Scopriamo quindi come andrà la giornata di sabato 12 febbraio sul piano astrologico a livello sentimentale, professionale e salutare per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: la giornata sarà particolarmente stancante per voi, alcuni progetti lavorativi potrebbero richiedere più tempo del previsto, ma siete ottimisti. In ambito sentimentale alcune coppie dovranno rivalutare il proprio rapporto.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale il fine settimana sarà emozionante, potrete affrontare delle problematiche per risolverle.

Nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti in particolare tra i collaboratori.

Gemelli: possibili accordi potranno essere presi in questo periodo a livello professionale. Le stelle sono dalla vostra parte. In amore attenzione ad alcune complicazioni con il partner, Giove è contrario.

Cancro: con la Luna nel segno potrete vivere un buon recupero in campo amoroso. Possibile agitazione riguarda il rapporto di coppia, gestite con cautela alcuni rapporti. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare come vorreste.

Leone: con la Luna nel segno questo weekend vi vede particolarmente forti e vitali in campo amoroso. In ambito professionale potrebbero esserci degli impegni da sostenere.

Vergine: la Luna non è più contraria, questo è un momento di ripresa per l'ambito sentimentale, sono possibili avvicinamenti per le coppie che negli ultimi tempi hanno vissuto delle difficoltà.

Per la sfera lavorativa potrebbero sopraggiungere delle richieste, sarà meglio valutarle.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: è un momento di recupero, nel lavoro sarà possibile ottenere ciò che si desidera. In amore alcuni discorsi dovranno essere ripresi e bisognerà mettere in chiaro le vostre idee.

Scorpione: la giornata di sabato 12 febbraio sarà favorevole per quel che riguarda l'amore, quindi sarà possibile vivere delle emozioni importanti. In ambito lavorativo soluzioni in arrivo.

Sagittario: sono possibili delle discussioni a livello professionale, preparatevi ad affrontarle. In amore si recupera, anche se in questo weekend potreste sentire un po' di agitazione.

Capricorno: la giornata di sabato 12 febbraio sarà caratterizzata da possibili disagi in particolare nel lavoro, dove non mancano dei dubbi. In amore sarà possibile affrontare dei discorsi lasciati in sospeso.

Acquario: in ambito sentimentale ci sarà più energia, anche se bisognerà fare attenzione a possibili polemiche. In ambito professionale per l'Acquario è il momento giusto per capire quale direzione prendere.

Pesci: possibile nervosismo in questa giornata, ma Giove nel segno vi aiuta. Nel lavoro siete in attesa di alcune risposte. Per quel che riguarda la sfera sentimentale sono in arrivo novità.