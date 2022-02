L'Oroscopo della giornata di sabato 12 febbraio prevede maggior serenità da parte dei nativi Cancro grazie alla Luna che passa dal loro cielo, mentre per l'Ariete l'umore non sarà dei più positivi. Leone dovrà portare ancora molta pazienza, soprattutto al lavoro, mentre Scorpione sarà ottimista e lungimirante. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 12 febbraio.

Previsioni oroscopo sabato 12 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: non inizierà bene questo fine settimana per voi a causa della Luna negativa. Essere ottimisti con un cielo come questo non sarà facile, soprattutto in amore.

Provate a essere più ottimisti, ma meglio non avere grandi aspettative. Per quanto riguarda il lavoro prima di agire, pensate bene a quello che state facendo. Voto - 5️⃣

Toro: sfera sentimentale notevole anche in questa giornata. Secondo l'oroscopo di sabato 12 febbraio, potrete nuovamente contare sul supporto della Luna, e insieme a Venere, arriveranno momenti dolcissimi insieme alla vostra anima gemella. Se siete single mostrerete sempre il vostro lato migliore, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete sempre un'idea nella vostra mente, che non vi abbandona e che vorreste sviluppare. Voto - 9️⃣

Gemelli: un quadro astrale che rimarrà discreto, adatto per vivere una giornata tutto sommato tranquilla e piacevole.

In ogni caso, sarà necessario mantenere una certa armonia tra voi e la vostra anima gemella, anche perché il rischio di causare un litigio è sempre dietro l'angolo. Per quanto riguarda il lavoro i buoni risultati prima o poi arriveranno, dunque abbiate pazienza, e continuate a metterci tutto il vostro impegno. Voto - 8️⃣

Cancro: vi sentirete più sereni in questa giornata grazie alla Luna nel segno.

Certo, non si può dire che la vostra è la migliore coppia del mondo, ma non andrete neanche così male. Se siete single la vostra vita sociale sarà più piacevole. Sul posto di lavoro le cose da fare sono tante, e questo cielo non vi aiuterà più di tanto. Per fortuna sarete abbastanza tenaci e non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Leone: se sul posto di lavoro le cose non vanno ancora come volete, sappiate che dovrete portare ancora pazienza.

In ogni caso, presto le cose miglioreranno. In amore fortunatamente non ci sarà nulla di cui preoccuparsi, anzi, se c'è qualcosa che volete dire al partner, fatelo pure. Se siete single sarete piuttosto certi delle vostre opinioni e difficilmente cambierete idea. Voto - 7️⃣

Vergine: con la Luna che si troverà in sestile, finalmente cambierete atteggiamento e ritroverete la bussola in amore. Single oppure no, la persona che vi piace sicuramente vi apprezzerà di più in questa giornata. Sul fronte professionale renderete davvero bene, merito di Marte e Mercurio. Il vostro impegno verrà dunque ripagato, ma con Giove opposto, non dovrete abbassare la guardia. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo del 12 febbraio che vedrà un cielo annuvolarsi nuovamente.

Prima o poi questo periodo burrascoso finirà, ma per il momento, avete bisogno di ritrovare voi stessi, di capire di cosa avete bisogno e di cosa potete fare a meno. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a sentirvi un po’ vulnerabili e insicuri. Cercate di svolgere le vostre mansioni nel modo più tranquillo, e se necessario, chiedete un piccolo aiuto. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna in trigono dal segno del Cancro, il vostro atteggiamento sarà particolarmente ottimista, e per quanto riguarda i sentimenti riuscirete a comprendere bene lo stato d'animo della persona che amate, agendo di conseguenza. Se siete single le nuove conoscenze saranno assolutamente favorite, e forse qualcuna potrebbe colpirvi.

Nel lavoro andrete avanti con le vostre mansioni in modo fluido e sereno. Con un atteggiamento così sereno, vi darete da fare, e sarete anche lungimiranti con i colleghi. Voto - 9️⃣

Sagittario: cielo che torna a essere sereno dopo alcune giornate un po’ burrascose. Dal punto di vista amoroso ritroverete armonia e condividerete le vostre emozioni con il partner. Se siete single potrete serenamente dedicarvi ai vostri hobby o alla vostra famiglia. Nel lavoro non è ancora il momento di buttarsi in progetti di più ampio respiro a causa di Giove, ciò nonostante i vostri attuali progetti non andranno così male. Voto - 8️⃣

Capricorno: inizia un weekend difficile per voi considerato che la Luna sarà in opposizione.

Venere è ancora nel segno, ma la sua carica sta per esaurirsi. Dunque in amore sarà necessario iniziare a vedere la vostra relazione di coppia da un altro punto di vista. Se siete single pochi potrebbero comprendere il vostro stato d'animo. In ambito lavorativo continuerete a fare bene grazie a Marte e Mercurio affidabili alleati. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale forse un po’ anonima in amore secondo l'oroscopo. Proprio per questo, sarà meglio non spingersi troppo in là con i sentimenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale invece sarà quasi una giornata di routine, che si rivelerà tutto sommato proficua e soddisfacente. Voto - 7️

Pesci: con la Luna che si sposterà nel segno amico del Cancro, la vostra storia d'amore funzionerà magnificamente in questo weekend.

Se siete single è il momento di mettersi in gioco, fare nuove conoscenze e far battere forte il vostro cuoricino. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti serenamente, proprio come avete immaginato. Voto - 9️⃣