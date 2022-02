Giornata di San Valentino in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà il 14 febbraio 2022 per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci e come i pianeti e le diverse disposizioni astrali modificheranno la situazione lavorativa, sentimentale e salutare.

Ariete: in questa giornata la luna è favorevole, potrete vivere un chiarimento con le persone che amate. In arrivo delle novità. In ambito professionale cercate di non affaticarvi troppo, sarà possibile riflettere sulle azioni da intraprendere.

Toro: possibili dubbi in campo sentimentali, non è semplice fare delle scelte.

In ambito professionale cercate di gestire le discussioni con cautela.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata è caratterizzata da Mercurio in buon aspetto, potete fare delle scelte importanti per quel che riguarda l'amore. In ambito professionale molte sono le questioni da organizzare, alcune problematiche potranno essere risolte.

Cancro: nella giornata di San Valentino i nati sotto questo particolare segno dovranno prendersi il tempo necessario per capire quali sono le persone realmente importanti per loro. Nel lavoro se ci sono state delle problematiche potrebbero esserci dei rallentamenti.

Leone: la Luna inizia un transito in opposizione, a livello sentimentale potreste pensare ad alcune questioni che negli ultimi tempi vi abbiano disturbato.

Per quel che riguarda il lavoro, sono in arrivo novità.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale la giornata di lunedì 14 febbraio sarà caratterizzata da recupero. Nel lavoro prima di agire aspettate le prossime giornate. In campo sentimentale siete in cerca di un nuovo equilibrio.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: bella la situazione astrale per i nati sotto questo particolare segno. La settimana inizia in modo interessante per quel che riguarda la sfera lavorativa. In amore attenzione a eventuali competizioni.

Scorpione: giornata agitata per il segno, attenzione alle provocazioni che giungono dal lato professionale.

Non avete molta energia, anche per quel che riguarda la situazione sentimentale siete giù di corda.

Sagittario: momento più stabile per il segno, è il momento di fare delle scelte professionali. In amore, con la luna che torna nel segno, vi sentite più ambiziosi.

Capricorno: in questa giornata riuscirete a stare meglio rispetto alle giornate precedenti. Per quel che riguarda il lavoro potrete ottenere alcuni nuovi incarichi in vista di progetti futuri. In ambito sentimentale possibili tensioni con il partner.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale con la luna in opposizione la giornata non sarà semplice da gestire per l'amore. Nel lavoro qualcuno potrebbe infastidirvi.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di lunedì 14 febbraio sarà caratterizzata da possibile stress. Siate cauti nei rapporti di coppia.