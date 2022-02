Prende il via il per tutti i segni zodiacali il terzo fine settimana del mese di febbraio. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo della giornata di sabato 19 febbraio per tutti i simboli astrologici con le novità in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore, con la Luna in opposizione, potrebbe nascere qualche momento di incomprensione e di polemica. Nel lavoro gestite al meglio le questioni di tipo economico.

Toro: per i sentimenti gli incontri non sono da sottovalutare, alcune situazioni nasceranno in modo interessante.

Nel lavoro, con Mercurio in aspetto dissonante, ci sono dei progetti da dover rivedere.

Gemelli: a livello sentimentale è un fine settimana che porta nuove emozioni, per questo motivo date più tempo poi la persona amata. Nel lavoro è il momento giusto per fare delle scelte in vista del futuro.

Cancro: in amore occorre fare attenzione alle parole in questa giornata, visto che potrebbero incrinarsi alcuni rapporti. A livello lavorativo le proposte che arrivano ora non devono essere sottovalutate, porteranno qualcosa in più a breve.

Leone: per i sentimenti le storie che nascono adesso potrebbero avere alcune difficoltà, per questo motivo fate attenzione. Vi sentite maggiormente nervosi. Nel lavoro ci sono alcune difficoltà da dover superare, ma il fine settimana aiuta.

Vergine: a livello sentimentale nelle coppie che hanno vissuto dei problemi ora è un momento interessante per reagire. Se ci sono dei progetti da portare avanti, fatelo ora. Nel lavoro qualcosa potrebbe cambiare in questo fine settimana.

Previsioni e oroscopo del 19 febbraio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in questi giorni nei sentimenti ci sono alcune questioni sono da portare avanti con chiarezza.

Con la Luna nel segno maggiore forza. Nel lavoro, se c'è stato un problema ora potrete risolverlo.

Scorpione: per i sentimenti il fine settimana è intrigante, soprattutto per le relazioni nate da poco. Nel lavoro sono favoriti i nuovi progetti, arriveranno delle ottime novità.

Sagittario: a livello sentimentale cielo che è dalla vostra parte e che potrebbe portare a qualche difficoltà.

A livello lavorativo è il periodo migliore per fare una scelta.

Capricorno: in amore, prima di prendere delle decisioni, sarebbe meglio pensarci bene per non andare incontro a difficoltà. Nel lavoro avete la necessità di fare qualcosa in più, i progetti aiutano.

Acquario: per i sentimenti nuove emozioni da vivere, con Venere nel segno potete fare qualcosa in più. A livello lavorativo situazione interessante, state cercando di portare avanti nuove idee.

Pesci: in amore in questa giornata vivrete al meglio le relazioni. Nel lavoro periodo migliore rispetto al passato quello in arrivo .