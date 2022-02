L'Oroscopo del weekend 19- 20 febbraio annuncia che le stelle metteranno alla prova molti segni dello Zodiaco. Per il segno del Gemelli saranno dei giorni all'insegna della tranquillità, al contrario del Sagittario, che dovrà evitare tensioni con amici e affetti. Buone stelle per il segno dello Scorpione che può iniziare a fare progetti lavorativi e sentimentali interessanti per il futuro, mentre per il Cancro le stelle preannuncia un ottimo cielo per l'amore.

L'oroscopo per i segni dell'Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: quello dell'Ariete sarà un fine settimana alla ricerca di maggiore pace.

Cercate sempre di sistemare tutto sia in ambito sentimentale e lavorativo e chissà se in quest'ultimo campo non arriverà anche qualche piccola soddisfazione.

Toro: oroscopo interessante ma contrastante per i nati sotto il segno del Toro. Se il primo giorno del weekend si prospetta burrascoso, il secondo sarà molto più piacevole. I single questo weekend avranno l'opportunità di fare incontri interessanti.

Gemelli: i nativi pretendono molto da loro stessi in questo periodo e questo li mette costantemente sotto pressione. In questi giorni così frenetici devono cercare di ricavarsi un po' di tempo libero. Evitate discussioni sul posto di lavoro. L'amore procede a gonfie vele.

Previsioni astrali del weekend 19-20 febbraio per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: il transito di Venere sotto il cielo del Cancro annuncia ottime possibilità a livello sentimentale. Per le coppie già consolidate si può anche iniziare a pensare a qualcosa di più duraturo. In ambito finanziario potrebbero esserci risvolti interessanti.

Leone: l'oroscopo di questo weekend prevede per il Leone dei giorni recupero e di relax. Per chi si trova in un periodo di stallo è tempo di pensare a cosa fare del proprio futuro. In amore saranno dei giorni di tranquillità, all'insegna della quotidianità e del divertimento.

Vergine: i nati sotto il segno della Vergine questo fine settimana avranno bisogno di circondarsi degli affetti più cari e degli amici.

In amore e nel lavoro tutto procede per il meglio senza troppi problemi.

Previsioni astrali per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: giorni di passi in avanti per il segno della Bilancia, che ora è pronto a guardare avanti e a fare nuove conoscenze. In amore per i single ci saranno incontri interessanti. In ambito lavorativo ancora ci sono molti punti interrogativi.

Scorpione: gli astri annunciano per lo Scorpione un fine settimana interessante e piacevole in cui questo segno sarà pronto a fare grandi progetti. Le coppie consolidate potranno finalmente parlare di futuro insieme mentre i single riusciranno a trovare una persona importante.

Sagittario: due giorni di tensione e di stress per il Sagittario, ma non bisogna abbattersi perché le buone notizie sono dietro l'angolo.

In amore non si devono soffermare su sciocchi litigi. Il lavoro invece inizia a dare soddisfazioni.

Previsioni oroscopo su Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: quelli del 19 e del 20 febbraio saranno dei giorni un po' spenti per il segno del Capricorno. In queste ore è meglio non soffermarsi troppo su ciò che non va, ma è bene apprezzare di più ciò ci rende felici e dà i frutti del loro duro lavoro. In amore regnerà la pace e la serenità.

Acquario: in questo weekend del 19-20 febbraio i nati sotto il segno dell'Acquario avranno delle novità di lavoro e potranno finalmente allentare un po' la corda. La giornata di domenica però richiederà di nuovo la vostra massima attenzione, ma questa volta in ambito sentimentale e familiare.

Pesci: giornate curiose quelle del weekend dei Pesci. Il cielo è confuso e i pianeti sono altalenanti, quindi non mancheranno gli imprevisti. In amore è meglio andarci piano e non osare troppo.