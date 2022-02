L'Oroscopo di domani è pronto a fare le pulci alla giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 19 febbraio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Sulla cresta dell'onda in questo week-end il Cancro, classificato al "top" con cinque stelle. Poche chance o addirittura nulla, per due sfortunati segni appartenenti alla sestina rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire quali sono? Bene, lo scoprirete subito iniziando a togliere il velo alle stelle del giorno, analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 19 febbraio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 19 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 19 febbraio vede questo sabato abbastanza buono. Il periodo potrebbe riservare piccole emozioni, grazie a Venere che sarà in aspetto blandamente favorevole. Per questo motivo, se non tutto, almeno una fetta di ciò che sperate andrà come nelle attese. Anche l'umore sarà, seppur a tratti, decisamente buono e magari potrete sfruttarlo per fare una simpatica sorpresa a qualcuno che vi piace. Single, il cielo del periodo porterà un po' di brio nella vostra vita sociale e forse vi farà finalmente trascorrere una serata piacevole con chi sperate. Alcuni astri intanto non saranno più disarmonici nei vostri confronti, divenendo decisamente neutrali.

Tra i migliori alleati, la famiglia, specialmente se voleste migliorare la comunicazione con qualcuno di loro. Nel lavoro, il cielo sarà dalla vostra parte e proprio per questo motivo potrebbero esserci ottime occasioni da sfruttare.

Toro: ★★★. Un sabato preventivato come "sottotono", almeno sulla carta. In qualche caso avvertirete una piccola stonatura nella vostra vita di coppia e questo vi renderà un po' meno sicuri del solito.

Cercate di assumere un atteggiamento più risoluto, cercando di non essere apertamente distaccati nei confronti della persona amata. Sarebbe opportuno in questo periodo cercare di stare vicino a chi si ama in modo da aiutare a risolvere eventuali problemi. Single, è decisamente questo il momento di fare quadrato ed affrontare tutti insieme una questione familiare importante, che deve essere risolta in via definitiva.

Se qualcuno vi contrasta potrebbe amplificare ancora di più il vostro disagio mentale, rendendovi più suscettibili del solito: agite con prudenza e prestate attenzione a quello che direte. Nel lavoro, potrebbe presentarsi una spesa imprevista o ritardare un'entrata di denaro, così vi sentirete un po' confusi di tutto questo.

Gemelli: ★★★★. Giornata di inizio week-end valutata con le quattro stelline della semplice ma positiva normalità: meglio questo che altro, non trovate? Intanto, in amore, abbiate massima fiducia nella persona amata. Il rapporto sentimentale è l'oasi in cui rifugiarsi quando si ha la sensazione di non essere capiti dal resto del mondo. L'Astrologia sarà, seppur parzialmente, dalla vostra parte e potrebbe regalarvi molto presto emozioni immense.

Per qualcuno con ottimo ascendente invece, questo sabato di febbraio sarà molto piacevole, assolutamente da trascorrere con il partner. Single, sarà più che confortevole questa giornata, anche perché il pianeta dell’amore potrebbe posare la sua attenzione proprio su di voi. In generale sono previsti sentimenti forti e degli equilibri stabili in molti rapporti. Qualche sorpresa a chi è in cerca dell'anima gemella. Nel lavoro, la comunicativa sarà in primo piano così come la curiosità e il desiderio di apprendere.

Oroscopo di sabato 19 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Giornata di sabato valutata ampiamente positiva e, in alcuni frangenti, assolutamente fortunata. La tenerezza degli affetti familiari vi renderà socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti più sinceri a chi vi interessa.

Il Sole sembra splendere in maniera particolarmente intensa in questo periodo, tanto da regalarvi un'ottima sintonia con la vostra metà nonché con le persone di famiglia, amici e colleghi. La giornata in molti casi si aprirà probabilmente anche all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo molto tranquillo e del tutto piacevole. Single, davanti a voi avete l'alba di un giorno nuovo e di un ulteriore periodo raggiante. Fisicamente vi sentite in ottima forma, percepite già da adesso un rinvigorimento notevole e questo vi aiuta ad affrontare le sfide quotidiane in maniera più serena e distesa. Nel lavoro, giocate le vostre carte con la massima tranquillità: godrete di speciali favori celesti che non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore.

Leone: ★★★★. La routine e la serenità generale la faranno da padroni in questo primo giorno di week-end. In amore gli astri daranno quel tocco di tranquillità in più che vi serve per trovare il vostro equilibrio interiore. Potreste pensare di dare spazio a nuove iniziative in questa giornata, fatelo! In molti casi potreste davvero ricevere gratificazioni emotive senz'altro molto apprezzate. Ottimo il rapporto con le persone della famiglia, sempre ben disposta a dare un aiuto nel caso ci fosse bisogno. Single, sarà un sabato adatto anche per rischiare: non fate congetture future, vivete la giornata e fatevi trascinare da quello che sentite dentro. La vita è bella perché imprevedibile e dovrete essere pronti a tentare il tutto per tutto: rompere il ghiaccio servirà a sentirsi più liberi e felici.

Nel lavoro, potrebbe essere questo un giorno fortunato per voi, almeno secondo le stelle. Quasi tutto quello che volete realizzare sembra essere nelle condizioni migliori per essere svolto.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 19 febbraio, visto il periodo "sottotono" suggerisce di appianare un eventuale diverbio che si trascina già da un po'. Cercate di non affrontare le situazioni con un atteggiamento sbagliato, non abbiate paura di mostrarvi sicuri di voi e fare in qualche caso il primo passo. Non aspettate invece che siano gli altri a decidere di qualcosa che vi tocca in modo particolare ma prendete voi stessi in mano la situazione: siate voi e solo voi i protagonisti della vostra vita!

Single, agire o riflettere ancora, questo sarà il dubbio che vi assalirà in più di una circostanza. L'audacia e il coraggio non vi mancano, ma fate attenzione: è meglio non inseguire quelle idee bizzarre che da un po' di tempo a questa parte vi passano per la testa... Dedicate invece del tempo al riposo e al relax, soprattutto se avvertite stanchezza e malumore generale. Nel lavoro, i transiti planetari del giorno vi obbligheranno a una sorta di ritiro, a un ripiegamento su voi stessi. Faticoso periodo per mettere a fuoco problemi lavorativi.

