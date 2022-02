Per il mese di marzo 2022, l'oroscopo dell'amore vede i pianeti Venere e Marte volgere verso l'Ariete e il Sagittario, mentre per i segni di terra ci saranno delle situazioni di stallo. Particolarmente rilevante sarà la vita sentimentale per l'Acquario e i Pesci.

Di seguito, le previsioni zodiacali di marzo per tutti i segni zodiacali in merito all'amore.

Oroscopo di marzo: Sagittario in testa

1° Sagittario: marzo sarà un mese eccellente per i sentimenti per la vostra costellazione. La situazione di stallo che probabilmente state vivendo in questo momento finalmente farà dei passi in avanti con progetti da condividere insieme al partner ed una spiccata passionalità supportata da Marte.

Anche le amicizie saranno al centro di questa situazione ottimale per gli affetti.

2° Acquario: marzo sarà ideale per fare qualcosa che possa rivoluzionare la vostra storia d’amore, come andare a vivere insieme oppure fare un investimento che potrebbe dare slancio alla vostra relazione. Il tempo libero sarà colmo di iniziative interessanti che vi faranno vivere grandi avventure.

3° Bilancia: il periodo dell'incertezza e delle incomprensioni all’interno della vostra relazione comincerà a scemare, dunque ci saranno dei miglioramenti che non prevedono una profonda passionalità, ma che potrebbero comunque sfociare in un romanticismo stemperato che vi renderà contenti. Con le amicizie ci sarà una bella svolta, forse un nuovo incontro.

4° Ariete: fin dalla prima settimana di marzo si verificherà l'uscita della quadratura di Venere rispetto al vostro Sole. I vostri rapporti sociali saranno in netto miglioramento, ma soprattutto la relazione con il partner riuscirà a farsi strada per ritrovare una complicità sempre più forte, fino ad arrivare ad un accattivante romanticismo che potrebbe durare molto più a lungo rispetto al passato.

Emozioni per Gemelli

5° Gemelli: il mese di marzo potrebbe essere dedicato alle emozioni e ai sentimenti. Con Venere a vostra completa disposizione, avrete delle occasioni ottimali per incontrare la persona con cui vorreste intavolare una relazione, ma avrete anche un'insolita timidezza che potrebbe bloccarvi e farvi ritornare sui vostri passi.

Siate coraggiosi.

6° Pesci: sfoderare la vostra sincerità in questo momento significherà garantirsi una relazione sana. Dunque molte cose potrebbero dipendere da voi e dalla vostra volontà di continuare ad essere accanto al partner. Per i single si apriranno le porte degli incontri e di probabili risvolti amorosi solo se saranno disposti ad aprire il proprio cuore.

7° Vergine: le cose in amore non andranno molto bene, anche se non ci saranno situazioni particolarmente spiacevoli. Vivrete una stabilità che rischierà di sfociare nella noia e nella mancanza di novità nella vita di coppia. Provare a ravvivare la vostra storia d'amore vi darà i presupposti per convincervi a proseguirla oppure no.

Date più attenzioni alla vostra famiglia d'origine e avrete delle belle soddisfazioni.

8° Toro: in amore ci saranno poco dialogo e comunicazione. Dovrete fare i conti con un'incomprensione che vi renderà schivi e probabilmente inclini alla solitudine. I contrasti potranno essere evitati, ma vivrete dei dissapori all'interno dell'ambiente lavorativo. Le idee potrebbero avere la necessità di una spinta per poter essere realizzate.

Cancro instabile

9° Cancro: l'instabilità in amore potrebbe continuare anche nel mese di marzo, nonostante ci siano i presupposti per l'uscita dell'opposizione di Venere rispetto alla vostra costellazione. Se siete in procinto di avvicinare a voi la persona amata, questo potrebbe non essere il momento ideale, mentre con gli affetti in generale ci sarà qualche tensione di troppo.

10° Capricorno: sarà necessario porre l'accento sulle questioni più concrete in amore, e pensare di meno ai risvolti sentimentali. Ora come ora, la stabilità nella vostra relazione riguarderà essenzialmente la parte materiale, con spese e decisioni che avranno delle ripercussioni sulla vostra storia. La razionalità e la riflessione dovranno essere messe in primo piano.

11° Scorpione: avrete una quadratura di Venere e Marte, perciò questo marzo sarà molto faticoso in amore. Dunque non ci saranno dei risvolti piacevoli, ma soprattutto dei litigi o una costante situazione di tensione. Potreste essere molto stressati e nervosi a causa di queste problematiche.

12° Leone: avrete una forte opposizione sia di Marte che di Venere, dunque parlare di amore in questo momento potrebbe essere controproducente per voi. Dovreste dedicare il mese di marzo alla riflessione su ciò che vorreste realmente, lasciando l'amore in secondo piano rispetto ai vostri desideri personali.