Nel mese di marzo 2022 troveremo sul piano astrale il Sole viaggiare dal domicilio dei Pesci (dove risiedono Mercurio, Nettuno e Giove) al segno dell'Ariete, mentre Urano stazionerà in Toro. Venere assieme a Marte, infine, si sposteranno dall'orbita del Capricorno (dove transita Plutone) al segno dell'Acquario (dove sosta Saturno).

Oroscopo mensile, riguardante fortuna e lavora, favorevole per Acquario e Pesci, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: ambiziosi. Sino a giorno 10 e ancora dal 27 a fine marzo saranno, con ogni probabilità, i periodi ideali per aumentare i giri del motore in casa Acquario, in particolar modo sul fronte professionale, settore in cui i nativi godranno di una ritrovata ambizione.

Da prendere con le pinze, invece, saranno probabilmente le giornate del 14, 15 e 16 marzo, in quanto sarà facile essere pervasi da un moto d'insofferenza a causa di qualche imprevisto di natura pratica. Giorni fortunati: 1, 9 e 31.

2° posto Pesci: incontri. Il terzo mese del 2022 riserverà, c'è da scommetterci, laute sorprese per il dodicesimo segno zodiacale, le quali daranno i loro frutti migliori a fine estate. Sarà probabile, difatti, che le prime due decadi del segno d'Acqua stringano la mano di un boss, soprattutto nel corso della prima settimana, e tale figura di spicco li terrà in seria considerazione per una proposta lavorativa futura. Giorni fortunati: 2, 3 e 20.

3° posto Leone: stacanovisti.

I felini potrebbero sfruttare al meglio i transiti dei primi cinque giorni di marzo e dal 21 al 30 del mese per mettere in atto quelle idee pratiche e professionali che avevano riposto nel metaforico cassetto da fine 2021. Marzo, quindi, avrà ottime possibilità di rappresentare un mese idoneo, soprattutto per la prima decade, a programmare e ottimizzare alcuni progetti in fase embrionale e, successivamente, premere il pedale sull'acceleratore per farli decollare.

Giorni fortunati: 5, 23 e 24.

I mezzani

4° posto Gemelli: rosee prospettive. Il primo segno d'Aria, nel corso del prossimo mese, sarà presumibilmente chiamato a piantare i semi della rinascita che riguarderanno i settori delle finanze e del lavoro. Come per una qualsiasi pianta, però, sarà fondamentale che il segno Mobile curi con dedizione il terreno, si occupi di irrigarlo a dovere e di fornirgli la luce necessaria in questo periodo.

Così facendo, la plantula delle soddisfazioni economiche e professionali potrà nascere forte e sana, sebbene fiori e frutti della stessa potranno essere raccolti soltanto dal mese di giugno. Giorni fortunati: 10, 16 e 26.

5° posto Bilancia: inizio mese top. Il periodo più interessante di marzo per i nati Bilancia sarà, con ogni probabilità, rappresentato dai primi dodici giorni, in quanto sarà possibile mettersi in luce per coloro che operano alle dipendenze altrui. Dal 13 al 20 marzo, invece, il segno d'Aria potrebbe dover fare i conti con un umore ballerino e qualche défaillance dialettica. Il momento più complicato, infine, giungerà dal 21 a fine mese, quando prima il Luminare giallo e poi il Messaggero degli Dei gli volteranno le spalle.

Giorni fortunati: 1, 9 e 11.

6° posto Scorpione: costruire le fondamenta. Alla stregua di un palazzo che necessita di opere manutentive nelle fondamenta, i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero accorgersi a marzo che alcuni progetti lavorativi in essere stiano avanzando su dei principi basi oramai obsoleti. Presa coscienza di ciò, il segno Fisso, principalmente la seconda e terza decade sarà chiamata a ricostruire le fondamenta progettuali delle loro vecchie idee. Giorni fortunati: 4, 17 e 21.

7° posto Capricorno: punti d'incontro. La prima e seconda decade di casa Capricorno, durante il terzo mese dell'anno, sarà presumibilmente chiamata ad abbandonare l'indole perentoria e individualistica che sovente li contraddistingue, per lasciar spazio a un mood conciliante e collaborativo.

La pozione magica per guadagnare consensi e maggiori entrate monetarie, specialmente con soci e collaboratori, sarà cercare dei punti d'incontro con gli stessi, magari ingoiando qualche rospo e accettando dei piccoli compromessi. Giorni fortunati: 3, 18 e 31.

8° posto Ariete: a freno l'impulso. Dal 21 marzo inizierà la stagione del compleanno, ma prima che il parterre planetario inizi a sorridere al primo segno di Fuoco, quest'ultimo dovrebbe provare a frenare l'impulso gestuale e dialettico nel luogo di lavoro. Nel corso delle prime tre settimane di marzo, difatti, sarà probabile che il segno Cardinale dovrà fare i conti con qualche collega provocatore o un capo particolarmente esigente e, nel caso in cui, si comporterebbe senza alcun filtro sarà facile che l'atmosfera professionale divenga particolarmente tesa.

Giorni fortunati: 22, 29 e 30.

9° posto Sagittario: aiuti. Le due settimane centrali del mese di marzo avranno buone chance di mettere i nati Sagittario di fronte a qualche richiesta di aiuto da chi non si sarebbero mai aspettati. Sarà possibile che un amico scomparso dalla loro vita da anni oppure un ex socio col quale avevano chiuso un rapporto professionale in maniera burrascosa, si ripresentino al loro cospetto chiedendo un sostegno economico. Giorni fortunati: 23, 24 e 28.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: dietrofront. Un mix di insofferenza per la professione attuale e nostalgia legata a un vecchio posto di lavoro potrebbero indurre, durante il mese di marzo, i nati Cancro a provare di bussare alla porta del loro boss precedente.

Sarà bene, però, evitare questa mossa perché si rivelerebbe controproducente, sia in termini economici che di posizione gerarchica. Giorni fortunati: 12, 13 e 31.

11° posto Toro: risultati blandi. Semaforo acceso sul rosso per il fronte economico dei nati Toro di terza decade, in quanto i risultati che ricaveranno dalle loro attività professionali saranno presumibilmente al di sotto delle aspettative e, come spiacevole conseguenza, anche le entrate monetarie scarseggeranno. La prima settimana, invece, risulterà la migliore per il segno Fisso in termini di gratifiche morali. Giorni fortunati: 7, 18 e 27.

12° posto Vergine: sfiduciati. Marzo avrà buone possibilità di rappresentare il mese più complicato, professionalmente parlando, per i nati sotto il segno della Vergine, in particolar modo nel corso delle prime tre settimane.

In questo periodo, difatti, non saranno una passeggiata i rapporti coi vertici aziendali, i quali potrebbero mettere i nativi nelle condizioni di fare degli straordinari non retribuiti a dovere. Giorni fortunati: 22, 26 e 27.