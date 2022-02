Sabato 12 e domenica 13 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Cancro, nel frattempo Mercurio, Marte, Venere e Plutone sosteranno nel domicilio del Capricorno. Il Sole insieme a Saturno, inoltre, resteranno stabili in Acquario, così come Urano proseguirà il moto in Toro. Nettuno e Giove, in ultimo, continueranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: affascinanti. La prima decade di casa Pesci godrà, con tutta probabilità, di un fascino mozzafiato in queste due giornate che precedono San Valentino, grazie al quale riuscirà a calamitare l'attenzione delle 'prede' affettive più ambite.

2° posto Cancro: tenaci. Il sostegno del Grande Benefico sullo sfondo e l'incoraggiante trigono tra il pianeta dei venti e il Luminare femminile sui loro gradi renderanno, c'è da scommetterci, particolarmente determinati i nati Cancro in questo weekend, soprattutto per ciò che riguarderà l'aspetto pratico e lavorativo.

3° posto Scorpione: lavoro top. Una ventata di ottimismo parrà pervadere gli animi dei nati Scorpione dal pomeriggio di sabato in poi, col segno Fisso che affronterà eventuali beghe professionali col piglio risolutivo di un leader, e ciò non passerà inosservato ai vertici aziendali.

I mezzani

4° posto Bilancia: focus domestico. A reclamare l'attenzione del secondo segno d'Aria potrebbe essere l'ambiente domestico in questo fine settimana, in particolar modo per seconda e terza decade nativa che si prodigheranno a pulire a fondo casa in vista di una visita galante.

5° posto Acquario: domenica top. Dopo un sabato dedito principalmente alle faccende lavorative, i nati Acquario potrebbero trascorrere una domenica in cui lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore con tanto di acrobazie in camera da letto.

6° posto Leone: serafici. La Luna e Giove d'Acqua indurranno probabilmente i nati Leone ad assumere un atteggiamento placidamente imperturbabile nel corso del weekend, specialmente riguardo possibili ritardi o contrattempi pratici.

7° posto Gemelli: umore altalenante. Il tono umorale del segno d'Aria sembrerà andare su e giù di continuo durante queste due giornate invernali, col comportamento nativo che sarà di difficile decodifica per le persone care.

8° posto Toro: perentori. Sarà possibile assistere a una versione dei nati Toro, nel corso del fine settimana, che non ammetterà alcuna replica, in particolar modo quando l'argomento virerà sui valori legati alla famiglia originaria.

9° posto Ariete: perplessi. L'atteggiamento ambiguo della dolce metà potrebbe rendere straniti i nati Ariete durante queste due giornate di febbraio, col primo segno zodiacale che non perderà tempo a chiedere lumi a riguardo al partner.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: impazienti. Sul fronte professionale sarà probabile che, durante le giornate di sabato e domenica, i nati sotto il segno del Sagittario peccheranno d'impazienza provando, in maniera controproducente, ad accelerare le tempistiche di un progetto lavorativo ancora in fase embrionale.

11° posto Capricorno: esausti. I nati Capricorno potrebbero ritrovarsi a girare come trottole in questo weekend per soddisfare le esigenze e i desideri del coniuge e della prole, arrivando a domenica sera esausti e vogliosi soltanto di sdraiarsi comodamente sul divano.

12° posto Vergine: malinconici. La mente dei nati Vergine, in particolar modo della prima decade, sembrerà rispolverare antichi amori che oramai hanno fatto il loro tempo, col segno di Terra che si lascerà trasportare da un weekend fatto di malinconia.