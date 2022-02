Nuovo appuntamento con l’Oroscopo. È la settimana di San Valentino, che cosa vi riserva l’amore? Quali segni zodiacali si preparano a vivere giornate all’insegna del romanticismo e della passione? Quali, invece, devono affrontare giornate nervose, problematiche e piene di ostacoli? Per saperne di più, ecco le accurate previsioni segno per segno per la settimana 14-20 febbraio su amore, lavoro e salute.

Le previsioni della settimana 14-20 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, questa settimana di San Valentino offre l’occasione di fare progetti importanti con la persona amata.

Scoppia la passione tra due persone che hanno appena scoperto di amarsi. In campo lavorativo, finalmente la ruota gira a vostro favore, le migliori dritte arriveranno dai vostri amici più intimi. In salute, dovete mettere in conto anche la stanchezza, per tirarvi su va bene una cura disintossicante.

Toro – In campo amoroso, è una settimana vantaggiose per molte coppie che si vogliono profondamente. Alcune aspettano la cicogna, altre sperano di mettere in cantiere il sospirato erede. Sul fronte del lavoro, sfruttate questo periodo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Se avete un lavoro dipendente, sicuramente otterrete qualche vantaggio in più. In salute, siete più tonici rispetto alle scorse settimane.

Gemelli – In amore, le stelle della settimana di San Valentino si preparano a farvi trovare una sorpresa nella vostra vita. Se siete felicemente innamorati e corrisposti, i progetti più importanti potranno prendere vita. In campo lavorativo, se vi siete impegnati tanto fino ad adesso, presto inizierete a raccogliere i frutti delle vostre fatiche.

In salute, smettetela di rimuginare sulle cose passate e rilassatevi. Cercate di risolvere certi grattacapi in questa settimana.

Cancro – In campo amoroso, sembra una settimana un po' faticosa per i sentimenti. Le coppie e le famiglie a rischio sono quelle già colme di tensioni. Siete un po’ permalosi, quindi, in questo periodo è meglio essere accomodanti, servili e grintosi.

In campo lavorativo, niente colpi di testa, niente passi avventati, contate fino a cento prima di agire, se vi sentite irritati. In salute, alcuni nativi del Cancro potrebbero avere problemi ai denti, meglio prevenire con una visita di controllo dal dentista.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 14 al 20 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – In campo amoroso, scacciate il malumore che vi annebbia da qualche giorno e preparatevi a vivere una settimana all’insegna dell’allegria, del divertimento e del romanticismo. Sul fronte del lavoro, qualcosa si sta muovendo e dal prossimo mese inizierete a decollare. Nel frattempo, portate pazienza e occupatevi dei nuovi impegni finanziari. In salute, chi soffre di colesterolo o di trigliceridi deve fare doppiamente attenzione.

Nutritevi in maniera sana ed equilibrata e vi sentirete al top.

Vergine – In amore, in questa settimana non mancano contrasti con un amico o con un membro della famiglia. Se non li affrontate subito, rischiate di mettere in pericolo la stabilità di un rapporto. In campo lavorativo, alcuni nativi della Vergine potrebbero fare un incontro costellato da difficoltà e ostacoli, meglio mettere le cose in chiaro fin da subito. In salute, grazie alla vostra energia riuscirete ad affrontare ogni tipo di ostacolo. Riposatevi a sufficienza e non affaticatevi troppo.

Bilancia – In campo amoroso, frequentate solo persone che vi comunicano serenità. Questa settimana di San Valentino vi vede più disponibili: gli affetti richiedono la vostra presenza.

Se sul posto di lavoro ci sono tensioni o incomprensioni, riuscirete a trovare una soluzione valida per non farvi coinvolgere da certe voci di corridoio. In salute, alcuni nati in Bilancia hanno difficoltà a dormire. Prima di coricarvi fate meditazione e bevete tisana o camomilla: aiutano tanto.

Scorpione – In amore, alcune coppie sono preoccupate per il futuro, forse non riescono a vedere soluzioni immediate. C’è buon feeling tra voi e il vostro partner, ma attenzione a non fare passi falsi. In campo lavorativo, spese impreviste, qualcosa vi preoccupa tanto. Con un po’ di buona volontà, potete superare qualsiasi tipo di ostacolo. In salute, avete tanta energia e voglia di fare attività fisica.

Cedete ai peccati di gola, ma senza esagerare.

Oroscopo da lunedì 14 a domenica 20 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In campo amoroso, le stelle di questa settimana di San Valentino hanno deciso di farvi innervosire. Ma più che le stelle sono i vostri familiari, gli amici ipocriti, persone che s’intromettono spesso nei vostri affari. La rabbia che covate dentro è pericolosa per la stabilità della coppia che per il vostro benessere mentale. Sul fronte del lavoro, l'oroscopo consiglia di sopportare tutto con tanta pazienza, soprattutto nella prima metà della settimana. Occhio alle spese impreviste. In salute, siete vi sentite fiacchi o giù di morale, iniziate a coltivare un nuovo passatempo, oppure trascorrete le serate guardando un serie televisiva comica, allegra e divertente.

Capricorno – In amore, è indispensabile sognare, lasciarsi travolgere dalle emozioni positive. I nuovi amori hanno il potere di cancellare la solitudine. Le stelle di questa settimana di San Valentino favoriscono una piccola trasgressione. In campo lavorativo, tenete alta la concentrazione nella prima metà della settimana. Nella seconda metà della settimana, invece, aspettatevi qualche imprevisto, equivoco e un po’ di tensione. In salute, è un ottimo periodo per praticare attività all’aria aperta. Regalatevi un piccolo peccato di gola.

Acquario – In campo amoroso, è la settimana giusta per progettare piccoli viaggi primaverili o estivi. Le coppie che hanno vissuto un periodo complicato finalmente raggiungono una stabilità.

Per qualche coppia c’è il desiderio di fare un figlio. Parlando di lavoro, ci sono ancora ostacoli ma non dureranno ancora a lungo. Se ci sono problemi, ritardi nei pagamenti, imprevisti, state pur certi che riuscirete ad affrontarli senza difficoltà. Quando l’umore è sereno e tranquillo, anche la salute non può che beneficiarne in maniera positiva.

Pesci – In amore, alti e bassi nella vita affettiva; lasciatevi andare se pensate che la persona che è al vostro fianco sia quella giusta. Le forze non vi mancano, potrete aiutare una persona che ha bisogno delle vostre parole. Piccoli tafferugli in coppia. La sfera lavorativa vi regala poca serenità e rischiate di riversare in famiglia tutta la vostra frustrazione. In salute, controllate il nervosismo e rilassatevi.