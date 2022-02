L'oroscopo di domenica 6 febbraio preannuncia una giornata ricca di novità. I transiti planetari incideranno sulla vita sociale e sentimentale dei segni zodiacali. Alcuni di loro decideranno di riposare, mentre altri non riusciranno a rilassarsi.

Stando alle previsioni astrologiche, il Cancro, la Bilancia e i Pesci avranno un comportamento dolce e pacato, mentre il Toro, il Leone e lo Scorpione perderanno facilmente la pazienza. La Vergine e il Capricorno vorranno studiare tutto nei minimi dettagli, al contrario dell'Ariete e del Sagittario che si abbandoneranno al caso.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 6 febbraio.

Previsioni astrologiche di domenica 6 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: questa giornata sarà molto divertente. Vi godrete l'affetto delle persone care, lasciando poco spazio alle preoccupazioni. Non darete spazio al lavoro perché saprete di dover recuperare le forze. I vostri hobby avranno la precedenza, soprattutto se originali e creativi.

Toro: non cambierete idea facilmente. Sarete certi delle vostre opinioni e farete fatica a tollerare le critiche. Questo atteggiamento potrebbe dare vita a furiosi litigi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a mantenere la calma e di non esagerare con le accuse.

Gemelli: sarete indecisi sul da farsi.

Da una parte sentirete il bisogno di riposare e di sottrarvi ad alcune situazioni difficili, ma dall'altra non riuscirete a smettere di pensare. Avrete bisogno di qualcosa che vi distratta e che vi aiuti a concentrarvi sulle vostre passioni.

Cancro: odierete i litigi. Cercherete di risolvere le situazioni senza alzare la voce e senza provocare.

Il vostro scopo sarà quello di mantenere la pace tra le persone care. Vi sforzerete di ascoltare il punto di vista di tutti, per poi agire di conseguenza. Gli amici ve ne saranno gradi.

Oroscopo di domani 6 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto irritabili. Avrete così tante così da fare da non riuscire a prendervi un solo momento da dedicare ai vostri hobby più cari.

Questa situazione vi causerà un certo nervosismo. Inoltre, sarete molto suscettibili al parere delle persone care.

Vergine: desidererete vivere una giornata indimenticabile. Sarete intenzionati a organizzare qualcosa di speciale per il partner. Però, non vorrete lasciare la serata allo sbando. Vi prenderete cura di ogni singolo dettaglio e, in ogni ambito, punterete alla perfezione.

Bilancia: questa giornata sarà molto serena. Interagirete con gli altri senza alcun problema e sarete degli ottimi osservatori. I vostri consigli avranno un peso prezioso perché riusciranno a colpire nel segno. L'empatia dimostrata vi aiuterà a mantenere le amicizie.

Scorpione: il vostro spirito competitivo vi porterà a vivere tutto come una sfida.

Anche le attività più semplici si trasformeranno in una gara per mostrare a tutti il vostro valore. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non esagerare perché ciò potrebbe irritare gli amici più cari.

Previsioni zodiacali del 6 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete a vostro agio con il partner. Avrete voglia di condividere la giornata con lui e di trascorrere delle ore serene. Anche se non sarete d'accordo su tutto, la vostra relazione andrà a gonfie vele. Anche il legame con la famiglia e con gli amici diventerà più stretto.

Capricorno: odierete gli imprevisti. Proverete a programmare tutta la giornata, in modo da non dovervi imbattere in situazioni indesiderate. La relazione con il partner potrebbe subire una piccola battuta d'arresto.

Le numerose discussioni infatti non gioveranno al rapporto.

Acquario: l'amore, per voi, sarà una vera priorità. Non riuscirete a fare a meno del partner e del suo affetto. La sua vicinanza vi riempirà il cuore di gioia e vi infonderà tanto coraggio. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di essere completamente sinceri.

Pesci: sarete molto premurosi con le persone care. Farete di tutto per non farle sentire a disagio e per risolvere le questioni lasciate in sospeso. Adorerete trascorrere il tempo con gli altri e non vedrete l'ora di divertirvi insieme al partner. Il vostro rapporto sarà molto saldo.