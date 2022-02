L'oroscopo del 6 febbraio vedrà un Capricorno un po’ nervoso in amore, influenzato negativamente dalla Luna, mentre Scorpione avrà il coraggio di mettersi in gioco, soprattutto in amore. Meglio non infastidire i nativi Cancro in questo periodo, mentre l'Ariete attraverserà un periodo di lieve ripresa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 6 febbraio.

Previsioni oroscopo domenica 6 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che permetterà una lieve ripresa, soprattutto in ambito sentimentale.

La Luna influenzerà positivamente le vostre azioni, che saranno ben viste dalla vostra anima gemella. Se siete single sarete piuttosto impegnati, e ciò vi permetterà di rimanere molto attivi. In ambito lavorativo valutate bene rischi e benefici dei vostri progetti. Voto - 8️

Toro: periodo discreto in amore secondo l'oroscopo di questa domenica. Sul fronte amoroso ci sarà un bel clima di pace e romanticismo tra voi e la vostra anima gemella, in particolare per i nati nella terza decade. Se siete single questo periodo sarà favorevole per provare a fare nuove conquiste. In ambito lavorativo non vedete l'ora di dedicarvi a alcuni progetti in particolare, ma dovrete aspettare ancora un po’. Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata tutto sommato tranquilla per voi nativi del segno.

Per voi cuori solitari potrebbero finalmente arrivare delle risposte. Se invece siete già impegnati sarà davvero piacevole fare qualcosa di bello insieme al partner. Per quanto riguarda il lavoro la situazione rimane stabile, ma per tornare a raggiungere buoni risultati, sarà necessario impegnarsi di più. Voto - 7️⃣

Cancro: meglio che qualcuno non venga a infastidirvi in questa giornata.

Avete tanti pensieri per la testa, e questa Luna in quadratura può ingigantire le vostre ansie. Single oppure no, prendetevi del tempo, cercate di comprendere la situazione, e agite di conseguenza. Per quanto riguarda il lavoro state andando più o meno bene grazie a Giove, ma attenzione perché Marte e Mercurio sono sempre lì, in opposizione, pronti a farvi cadere.

Voto - 6️⃣

Leone: le cose non stanno andando così male sul posto di lavoro, ciò nonostante quello che state cercando è un po’ di stabilità e qualche garanzia in più, ma con questo cielo non ancora così favorevole nei vostri confronti bisognerà ancora fare sacrifici e non volare troppo in alto. Sul fronte sentimentale la vostra sincerità sarà sempre apprezzata dal partner, e chiuderete bene questa settimana insieme alla vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna si allontanerà da questa scomoda opposizione dal segno dei Pesci. Secondo l'oroscopo, questa giornata si rivelerà migliore sotto il profilo amoroso. Single oppure no, in questa domenica saprete aprire il vostro cuore, e donarlo alle persone che meritano per davvero.

Per quanto riguarda il settore professionale vi sentirete a vostro agio con i vostri progetti, merito di Marte e Mercurio che vi mettono sicurezza, aiutandovi a contrastare Giove in opposizione. Voto - 8️⃣

Bilancia: pensare male degli altri, avendo sempre dei pregiudizi, non vi aiuterà a avere una vita sociale migliore. Dunque, single oppure no, dovrete imparare a fidarvi di più delle persone intorno a voi, primo fra tutti la persona per cui batte il vostro cuore. Sul posto di lavoro il desiderio di fare di più e raggiungere una stabilità migliore è qualcosa che vi attanaglia dentro, ma per riuscirci sarà necessario impegnarsi, e non dare nulla per scontato. Voto - 5️⃣

Scorpione: con un quadro astrale come questo, il vostro cuore scoppia di amore e di sentimenti, e proverete a mettervi in gioco, soprattutto voi cuori solitari.

Se invece siete già impegnati avrete eccellenti opportunità per far valere i vostri sentimenti, provando a fare qualcosa di davvero importante per la vostra metà. Sul fronte lavorativo Giove vi propone tante occasioni che non andranno sprecate. Se necessario, fate dunque un passo indietro, perché potreste guadagnarci tanto. Voto - 8️⃣

Sagittario: vi sentirete più vicini e affiatati nei confronti della vostra anima gemella. La Luna in trigono dal segno dell'Ariete vi aiuterà a stabilire un bel legame che vi terrà uniti per sempre. Se siete single ci saranno discrete opportunità per fare nuovi e piacevoli incontri. Settore professionale che ancora non avrà molto da offrire, anche se per il momento non avrete nulla di cui lamentarvi.

Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna che si troverà in quadratura, potreste essere un po’ nervosi in amore. Può capitare di avere una giornata storta, ma prendersela con il partner non sarà una soluzione ai vostri problemi. Se siete single preferirete concentrarvi di più su voi stessi. Nel lavoro invece avrete le idee piuttosto chiare, e sarete talmente presi dai certi incarichi che sarà piacevole portarli avanti. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo convincente in ambito sentimentale per voi nativi del segno. L’entusiasmo che avrete in questa giornata vi suggerisce di dedicare più tempo al partner o alla persona che vi piace se siete single, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, fare il minimo indispensabile in questa giornata vi garantirà una discreta resa.

Sta a voi però scegliere se spingervi più in là. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile in quest'ultima giornata della settimana. Non mancheranno piccole e entusiasmanti gioie nella vostra relazione di coppia. Se siete single la vostra sete d'amore potrebbe essere soddisfatta. Per quanto riguarda il lavoro Giove positivo vi aiuterà a trovare un clima di cordialità e tranquillità, e riuscirete a distinguervi per le vostre doti e abilità. Voto - 8️⃣