Le previsioni zodiacali di lunedì 28 febbraio avranno in serbo tante novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno in modo diverso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro si concentreranno sulle questioni di cuore, mentre altri vorranno progredire nella loro professione.

Nel dettaglio, il Leone, la Bilancia e l'Acquario si dedicheranno completamente alla persona amata, mentre il Toro, lo Scorpione e il Capricorno si occuperanno del loro lavoro. L'Ariete e la Vergine faranno di tutto per aiutare la loro famiglia, al contrario del Sagittario e dei Pesci che dovranno affrontare un momento difficile.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 28 febbraio.

Previsioni zodiacali di lunedì 28 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la situazione familiare vi spingerà a prendere delle decisioni importanti. Non vi tirerete indietro perché sarete intenzionati a dare tutto il supporto possibile. Non verrete lasciati soli in questa sfida: i vostri amici vi saranno accanto per dimostrarvi tutto il loro affetto.

Toro: vi sentirete molto soddisfatti del vostro lavoro. Sarete felice di poter fare dei passi avanti, ma saprete di dover migliorare ancora molto. L'esperienza sarà un tassello fondamentale per il vostro successo. Il rapporto con il partner potrebbe essere caratterizzato da alti e bassi.

Gemelli: tenderete a perdere la pazienza molto facilmente.

Lo stress la farà da padrone nella giornata di domani, soprattutto a causa dei problemi sul lavoro. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non tenervi tutto dentro: il confronto con le persone care potrebbe fare la differenza.

Cancro: sarete molto timidi in amore. Avrete paura di fare la prima mossa perché avrete paura di non essere pronti ad accettare un possibile rifiuto.

Questo vi renderà schivi e poco pronti all'azione. Per fortuna, la persona amata potrebbe decidere di dare una svolta alla situazione.

Oroscopo di domani 28 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: il legame con il partner sarà sempre più forte. La vostra complicità rafforzerà l'idea di costruire un futuro insieme. Dedicherete parte della giornata al lavoro, ma questo non vi impedirà di stare anche con la persona amata.

La sua reazione vi renderà felici.

Vergine: i contrasti familiari potrebbero trasformarsi in un problema serio. Non sarà facile trovare una soluzione, ma sarete pronti a intervenire se ci sarà bisogno del vostro aiuto. Il rapporto con i colleghi di lavoro non sarà tra i più promettenti a causa dell'invidia.

Bilancia: non riuscirete a stare lontani dal partner. Il suo affetto rappresenterà qualcosa di fondamentale per voi. Lascerete fluire le emozioni, senza mettere alcuna barriera ai sentimenti. Anche con gli amici sarete molto spontanei e sinceri. Vi distinguerete per la vostra lealtà.

Scorpione: avrete delle aspettative molto alte. Desidererete trasformare la vostra professione in una fonte di reddito a tempo indeterminato.

Ovviamente non sarà facile percorrere questa strada, ma la vostra determinazione vi stupirà. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non arrendervi.

Previsioni astrologiche del 28 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la fortuna vi abbandonerà. Non sarà una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Le liti con il partner continueranno a mettervi in difficoltà e non vi sentirete all'altezza delle sfide sul lavoro. La famiglia, però, resterà sempre al vostro fianco.

Capricorno: sarete dei lavoratori molto attenti. Non vi farete distrarre da questioni di poco conto, ma cercherete di dare il massimo. Compiere la prima mossa non vi spaventerà, tuttavia le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di riflettere senza sottovalutare nulla.

Acquario: verrete travolti dal fuoco della passione. L'atmosfera si farà incandescente nel giro di poche ore. Non rinuncerete al partner per nessun motivo al mondo. Gli amici saranno dalla vostra parte, ma ci sarà anche chi si farà un'idea sbagliata su di voi.

Pesci: la solitudine potrebbe trasformarsi in un problema. Avvertirete il desiderio di ampliare la vostra cerchia di amici. Però non vi accontenterete facilmente. Cercherete negli altri determinate caratteristiche caratteriali. Lo scopo sarà quello di evitare nuove delusioni.