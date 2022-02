Mercoledì 2 marzo troveremo, sul piano astrale, la Luna, il Sole, Nettuno e Giove transitare nel segno dei Pesci, mentre Urano risiederà sui gradi del Toro. Plutone, Marte e Venere, in ultimo, continueranno la sosta in Capricorno, così come Mercurio e Saturno resteranno stabili nel domicilio dell'Acquario. Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Scorpione, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: lavoro top. Le prime due decadi di casa Toro saranno baciate dal sestile Urano-Luna che nascerà in undicesima dimora, coi nativi che trascorreranno un mercoledì nel quale adempiere ogni mansione professionale parrà un gioco da ragazzi.

Anche le gratifiche non mancheranno.

2° posto Pesci: contatti. Grazie al sostegno dei Luminari congiunti sui loro gradi nonché al sestile tra il Grande Benefico e il pianeta delle trasformazioni, i nati Pesci potrebbero ricevere un messaggio o una chiamata da quella persona intrigante con la quale si erano persi i contatti.

3° posto Scorpione: briosi. Ad avere una marcia in più, nel corso di questa giornata di marzo, saranno anche i nati sotto il segno dello Scorpione, i quali metteranno in campo un tono umorale frizzante che li farà divenire l'anima della festa ovunque andranno.

I mezzani

4° posto Leone: concilianti. Mercoledì durante il quale i felini saranno, con ogni probabilità, invogliati dal parterre planetario, Stellium in Pesci in primis, a divenire più concilianti con le persone con le quali si rapporteranno, specialmente verso chi sembrerà provare piacere a stuzzicarli.

5° posto Cancro: amore al centro dei pensieri. Nel bel mezzo di un periodo alquanto caotico, il primo segno d'Acqua potrebbe rifugiarsi tra le braccia dell'amato bene, concedendosi 24 ore di coccole e affetto reciproco che fungano da antidoto a qualsiasi ansia.

6° posto Ariete: mondani. La terza decade del segno di Fuoco avrà buone chance di essere pervasa da una viscerale voglia di spensieratezza e divertimento, da soddisfare trascorrendo un mercoledì mondano assieme alle amiche storiche.

7° posto Gemelli: a tempo debito. La lungimiranza che probabilmente il Messaggero degli Dei nel loro Elemento donerà alla seconda decade di casa Gemelli farà sì che i nativi, nel corso di questa giornata d'inverno, bandiscano l'impazienza e ponderino a dovere le prossime mosse da attuare con le adeguate tempistiche.

8° posto Bilancia: comunicazione sottotono.

Semaforo acceso sul giallo per il fronte comunicativo del secondo segno d'Aria. Nella cerchia familiare i nativi potrebbero facilmente essere vittime di qualche equivoco e mettere sul piatto le loro ragioni non sarà un esercizio semplice.

9° posto Acquario: inflessibili. I nati sotto il segno dell'Acquario sul versante professionale avranno buone chance di assumere un mood inflessibile, soprattutto per coloro a capo di un team lavorativo, che non li farà apparire molto simpatici ai subalterni.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: routine. Le solite attività quotidiane svolte con regolarità potrebbero risultare strette alla seconda e terza decade di casa Capricorno durante queste ventiquattro ore.

I nativi del segno da una parte avranno voglia di piccoli cambiamenti ma dall'altra comprenderanno che i tempi non saranno ancora maturi.

11° posto Sagittario: lavoro flop. Spendere molto denaro in pubblicità, attrezzatura e personale qualificato per i propri progetti lavorativi non è sempre sinonimo di fruttuosi ritorni economici e i nati Sagittario potrebbero rendersene conto a loro spese in questa giornata.

12° posto Vergine: rami secchi. Giornata di marzo che sembrerà ideale per chiudere i ponti con alcune abitudini o persone del passato per i nati sotto il segno della Vergine. Restare ancorati agli stessi come cozze sullo scoglio, difatti, non porterebbe a nient'altro che a far ripercorrere al segno Mobile le stesse dinamiche.